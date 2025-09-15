Tento obrátený slivkový koláč chutí tak božsky, že ho zjete skôr, než vychladne

Predstavte si kombináciu voňavého karamelu, šťavnatých sliviek a nadýchaného cesta, ktorá sa po krátkom „obrate“ zmení na neodolateľný koláč. Tento obrátený zázrak zvládne upiecť aj úplný začiatočník – nepotrebujete žiadny cukrársky diplom, len chuť a asi 40 minút času. A úprimne – koláč zmizne z plechu rýchlejšie, než si stihnete odrezať druhý kúsok.
Slivky – dar jesene a zdroj zdravia
Slivky nie sú len sladké plody, ktoré k jeseni jednoducho patria. Už stáročia sú symbolom hojnosti a úrody. Okrem toho, že skvelo chutia, ukrývajú v sebe množstvo prospešných látok. Ich pravidelná konzumácia podporuje trávenie, chráni pred zápalmi, posilňuje imunitu a dokonca môže znižovať riziko niektorých druhov rakoviny.
Slivky obsahujú fytonutrienty a antioxidanty, ktoré bránia škodlivým voľným radikálom poškodzovať bunky a pomáhajú telu bojovať proti zápalom. Vedci dokonca upozorňujú, že ich zaradenie do jedálnička môže pôsobiť preventívne proti rakovine prsníka či hrubého čreva.
Prirodzená pomoc pri zápche
Mnohí ľudia poznajú slivky predovšetkým v podobe kompótu alebo sušených plodov. Niet sa čomu čudovať – obsahujú totiž vysoký podiel sorbitolu, prírodnej látky, ktorá má jemne preháňavé účinky. Vďaka tomu dokážu zmäkčovať stolicu a uľaviť pri problémoch so zápchou. Pohár slivkovej šťavy tak môže byť šetrnejšou alternatívou k bežným preháňadlám.
Slivky a hladina cukru v krvi
Aj keď obsahujú prirodzené cukry, nemusíte sa ich báť. Slivky totiž nezvyšujú hladinu glukózy v krvi prudko, ale postupne. Podporujú citlivosť na inzulín, spomaľujú trávenie a tým znižujú riziko vzniku cukrovky 2. typu. Sú teda ideálnym ovocím aj pre ľudí, ktorí si strážia cukor v krvi.
Vôňa jesene: obrátený slivkový koláč
Na jeseň, keď sa konáre stromov ohýbajú pod váhou dozretých plodov, prichádza ten správny čas na pečenie. Tradičné recepty na slivkové koláče sa dedili z generácie na generáciu – a niet divu. Vôňa masla, sliviek a škorice dokáže prevoňať celú kuchyňu a okamžite pripomenúť detstvo či nedeľné obedy u babičky.
Tentoraz si však ukážeme menej tradičnú verziu – obrátený slivkový koláč s karamelom, ktorý je jednoduchý na prípravu, no efektne vyzerá aj chutí.
Ingrediencie na ovocný základ
- 500 g sliviek
- 50 g masla
- 50 g cukru (môžete zmiešať so štipkou škorice)
Najskôr si v malom hrnci pripravte karamel z masla a cukru. Ten nalejte na dno formy a poukladajte naň rozpolené a odkôstkované slivky.
Ingrediencie na cesto
- 120 g masla
- 120 g kryštálového cukru
- 150 g hladkej múky
- 1 lyžička prášku do pečiva
- 2 vajcia
- 50 ml mlieka (v prípade potreby aj trochu viac)
Maslo vyšľahajte s cukrom do nadýchanej peny. V druhej mise zmiešajte múku s práškom do pečiva a postupne ju pridávajte k maslovej zmesi. Potom zašľahajte vajcia a prilievajte mlieko, kým nezískate polotekuté cesto.
Cesto nalejte na pripravené slivky, povrch zarovnajte a pečte vo vyhriatej rúre na 180 °C približne 35–40 minút.
Keď je koláč upečený, nechajte ho pár minút odstáť, potom ho opatrne preklopte na tanier. Slivky s karamelom vytvoria na vrchu lesklú, voňavú vrstvu. Ak chcete dezert posunúť ešte o úroveň vyššie, podávajte ho s kopčekom vanilkovej zmrzliny alebo so šľahačkou.