Tento nenápadný otvor v chladničke spôsobuje zápach aj vyššie účty za elektrinu. Máte ho tam aj vy

Pri pravidelnom čistení chladničky si mnohí všimnú malý otvor v zadnej časti, zvyčajne pod zásuvkami na zeleninu. Hoci na prvý pohľad pôsobí bezvýznamne, v skutočnosti ide o dôležitú súčasť chladničky, ktorá zabezpečuje správne odvádzanie kondenzovanej vody. Ak tento otvor nefunguje tak, ako má, môže to viesť k hromadeniu vody, vzniku ľadu či nepríjemného zápachu
Ako tento systém funguje?
Väčšina moderných chladničiek využíva tzv. odtokový systém kondenzátu. Počas bežnej prevádzky sa na zadnej stene chladničky zráža vlhkosť zo vzduchu – malé kvapky vody potom stekajú po stene dolu do odtokového otvoru.
Odtiaľ voda pokračuje úzkou odvodnou trubičkou do malej misky, ktorá sa nachádza v zadnej časti chladničky, priamo nad kompresorom. Teplo, ktoré kompresor pri práci vytvára, vodu postupne odparí. Tento proces prebieha automaticky a bežne si ho ani nevšimneme.
Ak sa však otvor upchá, voda nemá kam odtekať. Začne sa hromadiť vo vnútri chladničky – najčastejšie pod zásuvkami – a neskôr môže zamrznúť. Takto vzniká ľadová vrstva, ktorá bráni prúdeniu vzduchu a zhoršuje účinnosť chladenia.
Ako spoznať, že je otvor upchatý?
Medzi najčastejšie príznaky upchatého odtoku patria:
- Voda na dne chladničky alebo pod zásuvkou na zeleninu
- Zamrznutý kondenzát na zadnej stene
- Nerovnomerné chladenie – v hornej časti teplejšie, v dolnej príliš chladno
- Zápach spôsobený vlhkosťou, zvyškami jedla či plesňami
V mnohých prípadoch si ľudia vodu na dne mýlia s rozliatou tekutinou, no ide o jasný znak, že odtok neplní svoju funkciu.
Ako otvor bezpečne vyčistiť?
Našťastie, čistenie zvládne každý doma bez potreby servisu.
Postup je jednoduchý:
- Vypnite chladničku zo zásuvky, aby ste predišli úrazu.
- Vyberte zásuvky a police, aby ste sa dostali k otvoru v zadnej stene.
- Použite tenkú plastovú tyčinku, slamku alebo mäkkú hadičku a jemne uvoľnite nečistoty.
- Na prepláchnutie môžete použiť teplú vodu zmiešanú s kvapkou octu alebo štipkou jedlej sódy. Tento roztok odstráni mastnotu, zvyšky potravín a neutralizuje zápach.
- Po prečistení nechajte otvor pár minút vyschnúť.
Nikdy nepoužívajte kovové predmety – mohli by poškodiť plastové časti alebo preraziť odvodovú trubicu.
Po zapnutí chladničky sa systém opäť obnoví a voda bude odtekať tak, ako má.
Prečo je pravidelná údržba dôležitá
Upchatý otvor síce nie je vážna porucha, no jeho zanedbanie môže mať následky. Voda sa začne hromadiť, vlhnúť môžu potraviny aj vnútorné povrchy, čo vytvára prostredie pre rast plesní a baktérií.
Ďalším problémom je, že ak sa na zadnej stene alebo v odtokovej oblasti vytvorí ľad, chladnička musí pracovať s väčšou záťažou, aby udržala správnu teplotu. To síce neznamená dramatické zvýšenie spotreby energie, no z dlhodobého hľadiska sa účinnosť prístroja znižuje a môže sa skrátiť jeho životnosť.
Preto sa odporúča skontrolovať odtokový otvor aspoň raz za tri mesiace, prípadne pri každom väčšom čistení chladničky. Rovnakú pozornosť si zaslúži aj tesnenie dverí – ak je znečistené alebo poškodené, zbytočne uniká chlad a chladnička spotrebúva viac energie.
Tip na záver: ako udržať chladničku sviežu a bez zápachu
- Udržujte vnútornú teplotu medzi 3 až 5 °C – zabraňuje nadmernému roseniu.
- Nepreplňujte ju – vzduch musí voľne cirkulovať.
- Pravidelne čistite všetky tesnenia, police a zásuvky.
- Na pohltenie vlhkosti a pachov môžete vložiť otvorenú misku s jedlou sódou alebo polovicu citróna.
Správne fungujúci odtokový otvor je malý detail, ktorý má veľký vplyv na chod celej chladničky. Ak mu venujete pár minút údržby, vyhnete sa nielen zápachu, ale aj zbytočným opravám či vyšším účtom za energiu.