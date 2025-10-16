Tento jablkový koláč zmizne skôr, než stihne vychladnúť. Za jeho vôňou stojí tajná prísada

Niektoré koláče majú schopnosť premeniť obyčajný domov na teplé, voňavé útočisko. Ešte kým sa dopečú, naplnia kuchyňu omamnou arómou, ktorá vás doslova prinúti čakať pri dvierkach rúry. A práve tento domáci jablkový koláč patrí medzi také – jednoduchý, vláčny, s vôňou, ktorú spoznáte okamžite: vanilka a škorica.
Keď sa vonku ochladí, dni sa skracujú a listy na stromoch menia farbu, máloktorý dezert dokáže tak potešiť dušu ako teplý jablkový koláč. Jeho vôňa sa šíri celým domom a každý vie, že to bude niečo výnimočné.
Nie je to však len dezert – je to symbol jesene, pohody a spomienok na detstvo. Vonia ako babkina kuchyňa a chutí ako chvíľa, keď máte čas sa zastaviť. A hoci je recept jednoduchý, má v sebe malé tajomstvo, ktoré robí tento koláč neodolateľným.
Prečo si ho zamilujete
„Jablká obsahujú vysoké množstvo rozpustnej vlákniny, ktorá pomáha znižovať hladinu cholesterolu, podporuje trávenie a prirodzene reguluje krvný tlak,“ vysvetľuje výživová poradkyňa.
Vďaka tomu nie je tento koláč len chutný, ale aj o niečo zdravší ako bežné sladkosti – najmä ak použijete trstinový cukor a kvalitný rastlinný olej namiesto masla.
Čo budete potrebovať
- 3 väčšie jablká
- 2 vajcia
- 100 g trstinového cukru
- 1 vanilkový cukor
- 100 ml rastlinného oleja
- 150 g hladkej múky
- 1 lyžičku prášku do pečiva
- 1 lyžičku škorice
- štipku soli
- maslo a múku na vymastenie a vysypanie formy
Jablká sú na jeseň všade – v záhradách, v debničkách na trhoch aj v kuchyni. Tak prečo ich nevyužiť naplno a neupiecť si z nich niečo, čo poteší celú rodinu?
Postup krok za krokom
- Príprava rúry a formy
Rúru si predhrejte na 180 °C. Formu na koláč jemne vymastite maslom a posypte múkou, aby sa cesto neprilepilo.
- Vytvorenie cesta
V hlbšej mise vyšľahajte vajcia s trstinovým a vanilkovým cukrom do svetlej nadýchanej peny. Pridajte olej a premiešajte, aby sa všetky suroviny spojili.V druhej mise zmiešajte múku, prášok do pečiva, škoricu a štipku soli. Suché prísady postupne prisypávajte do tekutej zmesi a miešajte, kým nevznikne hladké cesto.
- Jablká – duša koláča
Jablká ošúpte, odstráňte jadrovníky a nakrájajte ich na tenké plátky. Jemne ich vmiešajte do cesta – práve v tejto chvíli sa začína tvoriť jeho jedinečná šťavnatosť.
- Pečenie
Cesto nalejte do pripravenej formy, povrch zarovnajte a vložte do predhriatej rúry. Pečte približne 35 až 40 minút, kým koláč krásne nezhnedne a špajľa zapichnutá do stredu nevyjde suchá.
- Záverečná bodka
Po upečení ho nechajte pár minút vychladnúť, posypte práškovým cukrom a podávajte samotný alebo s kopčekom kyslej smotany či vanilkovej zmrzliny.
Malé tajomstvo veľkej chuti
Tým, čo robí tento koláč výnimočným, nie je len škorica a vanilka – hoci tieto dve ingrediencie mu dodávajú charakteristickú vôňu. Tajomstvom je rovnováha: správny pomer vláčnej textúry, sviežosti jabĺk a hrejivých tónov korenia.
Niektorí pridávajú do cesta aj kvapku rumu alebo javorového sirupu, čím sa vôňa ešte viac zvýrazní. A ak máte radi kontrast chutí, skúste na ešte teplý koláč natrieť tenkú vrstvu masla so štipkou morskej soli – výsledok vás prekvapí.
Vôňa, ktorá spraví domov domovom
Keď sa po byte rozleje vôňa jablka, škorice a vanilky, viete, že sa blíži niečo výnimočné. Tento koláč nepotrebuje žiadne zložité postupy ani drahé suroviny – stačí pár jabĺk, trochu lásky a chuť niečo upiecť.
A práve v tom je jeho čaro. Pretože tie najjednoduchšie recepty bývajú často tie najlepšie – také, ktoré sa dedia z generácie na generáciu a nikdy sa neomrzia.