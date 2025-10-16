Tento jablkový koláč zmizne skôr, než stihne vychladnúť. Za jeho vôňou stojí tajná prísada

jablkový koláč
jablkový koláč Foto: www.shutterstock.com

Niektoré koláče majú schopnosť premeniť obyčajný domov na teplé, voňavé útočisko. Ešte kým sa dopečú, naplnia kuchyňu omamnou arómou, ktorá vás doslova prinúti čakať pri dvierkach rúry. A práve tento domáci jablkový koláč patrí medzi také – jednoduchý, vláčny, s vôňou, ktorú spoznáte okamžite: vanilka a škorica.

Keď sa vonku ochladí, dni sa skracujú a listy na stromoch menia farbu, máloktorý dezert dokáže tak potešiť dušu ako teplý jablkový koláč. Jeho vôňa sa šíri celým domom a každý vie, že to bude niečo výnimočné.

Nie je to však len dezert – je to symbol jesene, pohody a spomienok na detstvo. Vonia ako babkina kuchyňa a chutí ako chvíľa, keď máte čas sa zastaviť. A hoci je recept jednoduchý, má v sebe malé tajomstvo, ktoré robí tento koláč neodolateľným.

Prečo si ho zamilujete

„Jablká obsahujú vysoké množstvo rozpustnej vlákniny, ktorá pomáha znižovať hladinu cholesterolu, podporuje trávenie a prirodzene reguluje krvný tlak,“ vysvetľuje výživová poradkyňa.
Vďaka tomu nie je tento koláč len chutný, ale aj o niečo zdravší ako bežné sladkosti – najmä ak použijete trstinový cukor a kvalitný rastlinný olej namiesto masla.

Čo budete potrebovať

  • 3 väčšie jablká
  • 2 vajcia
  • 100 g trstinového cukru
  • 1 vanilkový cukor
  • 100 ml rastlinného oleja
  • 150 g hladkej múky
  • 1 lyžičku prášku do pečiva
  • 1 lyžičku škorice
  • štipku soli
  • maslo a múku na vymastenie a vysypanie formy

Jablká sú na jeseň všade – v záhradách, v debničkách na trhoch aj v kuchyni. Tak prečo ich nevyužiť naplno a neupiecť si z nich niečo, čo poteší celú rodinu?

Postup krok za krokom

  1. Príprava rúry a formy
    Rúru si predhrejte na 180 °C. Formu na koláč jemne vymastite maslom a posypte múkou, aby sa cesto neprilepilo.
  2. Vytvorenie cesta
    V hlbšej mise vyšľahajte vajcia s trstinovým a vanilkovým cukrom do svetlej nadýchanej peny. Pridajte olej a premiešajte, aby sa všetky suroviny spojili.V druhej mise zmiešajte múku, prášok do pečiva, škoricu a štipku soli. Suché prísady postupne prisypávajte do tekutej zmesi a miešajte, kým nevznikne hladké cesto.
  3. Jablká – duša koláča
    Jablká ošúpte, odstráňte jadrovníky a nakrájajte ich na tenké plátky. Jemne ich vmiešajte do cesta – práve v tejto chvíli sa začína tvoriť jeho jedinečná šťavnatosť.
  4. Pečenie
    Cesto nalejte do pripravenej formy, povrch zarovnajte a vložte do predhriatej rúry. Pečte približne 35 až 40 minút, kým koláč krásne nezhnedne a špajľa zapichnutá do stredu nevyjde suchá.
  5. Záverečná bodka
    Po upečení ho nechajte pár minút vychladnúť, posypte práškovým cukrom a podávajte samotný alebo s kopčekom kyslej smotany či vanilkovej zmrzliny.

Malé tajomstvo veľkej chuti

Tým, čo robí tento koláč výnimočným, nie je len škorica a vanilka – hoci tieto dve ingrediencie mu dodávajú charakteristickú vôňu. Tajomstvom je rovnováha: správny pomer vláčnej textúry, sviežosti jabĺk a hrejivých tónov korenia.

Niektorí pridávajú do cesta aj kvapku rumu alebo javorového sirupu, čím sa vôňa ešte viac zvýrazní. A ak máte radi kontrast chutí, skúste na ešte teplý koláč natrieť tenkú vrstvu masla so štipkou morskej soli – výsledok vás prekvapí.

Vôňa, ktorá spraví domov domovom

Keď sa po byte rozleje vôňa jablka, škorice a vanilky, viete, že sa blíži niečo výnimočné. Tento koláč nepotrebuje žiadne zložité postupy ani drahé suroviny – stačí pár jabĺk, trochu lásky a chuť niečo upiecť.

A práve v tom je jeho čaro. Pretože tie najjednoduchšie recepty bývajú často tie najlepšie – také, ktoré sa dedia z generácie na generáciu a nikdy sa neomrzia.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať