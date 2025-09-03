Tento grécky špenátový koláč vás dostane. Recept, ktorý si zamilujete už po prvom súste

Predstavte si krehké filo cesto, ktoré sa pri každom súste rozpadá na chrumkavé kúsky, a vo vnútri šťavnatú plnku z jemného špenátu, byliniek a krémovej fety. Presne toto je spanakopita – tradičný grécky koláč, ktorý sa dá podávať ako predjedlo, ľahký obed, večera so šalátom alebo aj ako efektné pohostenie pre návštevu.
Grécka kuchyňa je známa tým, že stavia na jednoduchosti a kvalite surovín. Čerstvé bylinky, olivový olej, zelenina a syr tvoria základ, z ktorého vznikajú jedlá, čo si získali popularitu po celom svete. Spanakopita je krásnym príkladom – pôvodne skromné jedlo z gréckych dedín sa dnes objavuje na stoloch gurmánov aj bežných rodín, ktoré hľadajú chutné a rýchle recepty.
A dobrá správa je, že príprava spanakopity vôbec nie je taká zložitá, ako by sa mohlo zdať. Stačí mať po ruke filo cesto, špenát a fetu a za chvíľu môžete podávať pokrm, ktorý vás prenesie priamo na slnkom zaliaty Balkán.
Recept na spanakopitu (špenátový koláč s fetou)
Ingrediencie (na 1 plech – približne 10 porcií)
Na plnku:
- 500 g mrazeného špenátu (rozmrazený a poriadne vyžmýkaný od vody)
- 1 stredná cibuľa (najemno nasekaná)
- 2 strúčiky cesnaku (pretlačené alebo nasekané)
- 2 lyžice olivového oleja
- 3 vajcia
- 300 g syra feta (polovica nastrúhaná, polovica rozdrobená)
- 2 lyžice nasekanej petržlenovej vňate
- 2 lyžice kôpru (môže byť čerstvý alebo sušený)
- 1 lyžica čerstvej mäty (alebo ½ lyžice sušenej)
- ¼ lyžičky mletého muškátového orieška
- 1 lyžička cukru
- soľ a čierne korenie podľa chuti
Na cesto:
- 12 plátov filo cesta (dostupné vo väčšine supermarketov)
- cca 100 ml olivového oleja (na potieranie jednotlivých vrstiev)
Postup prípravy
- Príprava plnky:
Na panvici zohrejte olivový olej a opražte cibuľu do zlatista. Pridajte cesnak a krátko orestujte, aby uvoľnil arómu. Potom prisypte špenát, dochuťte cukrom, muškátovým orieškom, soľou, korením a pridajte nasekané bylinky. Restujte asi 5 minút a odložte bokom, aby plnka vychladla.
- Spojenie surovín:
Do vychladnutej zmesi primiešajte vajcia a oba druhy pripravenej fety. Výsledná náplň má byť vláčna, krémová, ale zároveň dostatočne kompaktná, aby sa dala pekne rozotrieť na cesto.
- Vrstvenie cesta:
Rúru predhrejte na 180 °C. Plech vymažte olejom a vyložte prvým plátom cesta. Potrite ho olejom a rovnaký postup zopakujte s ďalšími 5 plátmi. Každý musí byť potretý zvlášť, aby sa docielila chrumkavosť.
- Plnenie:
Na pripravené cesto rovnomerne rozotrite špenátovú plnku. Potom zakryte ďalšími 6 plátmi filo cesta, pričom každý znova potrite olejom. Okraje môžete zahnúť alebo zarovnať nožnicami. Vrch cesta jemne narežte, aby ste naznačili porcie – tým sa bude koláč po upečení ľahšie krájať.
- Pečenie:
Pečte približne 40–45 minút, kým povrch krásne nezhnedne a nebude chrumkavý. Po upečení nechajte koláč pár minút odpočívať, následne ho dokrojte podľa predpripravených rezov. Podávať ho môžete teplý aj pri izbovej teplote.
Ako podávať spanakopitu?
Tento špenátový koláč je veľmi univerzálny. Dá sa jesť ako hlavné jedlo so šalátom, ako ľahká večera, občerstvenie na oslavu alebo dokonca ako desiata. Je bohatý na živiny – obsahuje vlákninu zo špenátu, bielkoviny z vajec a syra a zdravé tuky z olivového oleja. Vďaka tomu je sýty, ale zároveň nepôsobí ťažko.
Výbornou kombináciou je podávať spanakopitu s gréckym šalátom, jogurtovým dipom alebo ju jednoducho vychutnať samotnú s pohárom bieleho vína.
Tip na skladovanie
Ak vám náhodou nejaký kúsok zostane, nemusíte sa báť – spanakopitu môžete zamraziť. Buď už upečenú a nakrájanú na porcie, alebo ju pripravíte až po fázu plnenia a zamrazíte pred pečením. Vďaka tomu máte kedykoľvek po ruke rýchle jedlo, ktoré stačí vložiť do rúry.
Prečo si spanakopitu zamilujete?
- spája chrumkavé cesto so šťavnatou náplňou
- príprava je jednoduchšia, než vyzerá
- hodí sa na každú príležitosť, od rodinného obeda po oslavu
- dá sa pripraviť vopred a uskladniť v mrazničke
- a hlavne – chutí jednoducho božsky
Ak ste ešte spanakopitu neskúsili, rozhodne sa ju oplatí zaradiť do svojho jedálnička. Už prvý kúsok vás prenesie priamo do Grécka a pochopíte, prečo si toto jedlo získalo srdcia ľudí po celom svete.