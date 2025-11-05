Tekvicová polievka s kokosovým mliekom a zázvorom zahreje telo aj dušu

Krémová tekvicová polievka s kokosovým mliekom patrí k najobľúbenejším jesenným jedlám. Je ľahká, výživná a vďaka zázvoru a štipke chilli krásne zahreje. Exotická aróma kokosového mlieka jej dodá jemne sladkastý tón, ktorý príjemne kontrastuje s pálivejším zázvorom. Podávajte ju s opečenými tekvicovými semienkami alebo s lyžicou kyslej smotany – kombinácia chutí vás príjemne prekvapí.

Prečo si ju dopriať?

Tekvica je nízkokalorická zelenina, ktorá obsahuje veľa vody a vlákniny, takže dobre zasýti bez zbytočných kalórií. Je bohatá najmä na betakarotén, ktorý sa v tele premieňa na vitamín A – ten podporuje zrak, imunitu a zdravie pokožky. Ďalej obsahuje draslík, ktorý pomáha udržiavať zdravý krvný tlak, a menšie množstvo vápnika, horčíka či železa.

Vláknina z tekvice podporuje správne trávenie a zdravú črevnú mikroflóru, čo je dôležité pre celkovú obranyschopnosť organizmu.

Kokosové mlieko v polievke pridáva jemnú chuť a krémovú konzistenciu. Obsahuje vitamíny C, E a skupiny B, ako aj kyselinu laurovú – tuk, ktorý v štúdiách preukázal antibakteriálne a antivírusové vlastnosti. Nejde však o liečivo, ale o zložku, ktorá môže prispieť k lepšej obranyschopnosti v rámci pestrej stravy.

Zázvor je známy tým, že podporuje prekrvenie a zahriatie organizmu, má antioxidačné vlastnosti a často sa používa aj pri miernych nachladnutiach.

Výsledkom je polievka, ktorá nie je zázračným liekom, ale výživným, chutným a zdravým jedlom, ideálnym pre jesenné a zimné dni.

Recept na tekvicovú polievku s kokosovým mliekom a zázvorom

Ingrediencie:

  • 1 kg tekvice (napr. Hokkaido)
  • 1 l zeleninového alebo kuracieho vývaru
  • 1 stredne veľká cibuľa
  • asi 3 cm čerstvého zázvoru
  • štipka chilli vločiek (podľa chuti aj viac)
  • 1 plechovka kokosového mlieka (cca 400 ml)
  • 3 lyžice rastlinného oleja
  • soľ a čierne korenie podľa chuti

Postup:

  1. Príprava surovín:
    Tekvicu nakrájame na menšie kocky. Ak používate Hokkaido, nemusíte ju šúpať, len odstráňte semienka. Ostatné druhy ošúpte. Cibuľu nasekajte nadrobno, zázvor ošúpte a nakrájajte na tenké plátky.
  2. Restovanie:
    V hrnci zohrejte olej a osmažte cibuľu dozlatista. Pridajte tekvicu, restujte približne 5 minút, potom pridajte zázvor a chilli vločky. Nechajte ešte minútku rozvoňať.
  3. Varenie:
    Prilejte vývar a asi dve tretiny kokosového mlieka. Prikryte a varte 25 až 30 minút, kým tekvica úplne nezmäkne.
  4. Rozmixovanie a dochutenie:
    Polievku rozmixujte dohladka. Ak je príliš hustá, zrieďte ju vývarom. Osoľte a okoreňte podľa chuti.
  5. Podávanie:
    Servírujte s kvapkou zvyšného kokosového mlieka, prípadne s opekanými tekvicovými semienkami. Pre extra chuť môžete pridať aj trochu čerstvého koriandra alebo pár kvapiek limetkovej šťavy.

Tip navyše

Ak máte radi výraznejšiu chuť, pridajte štipku kari korenia alebo kurkumy – zintenzívnia farbu aj arómu.

Tekvicová polievka s kokosovým mliekom a zázvorom je jedlo, ktoré nielen výborne chutí, ale zároveň poskytne telu hodnotné živiny. Spojenie tekvice, kokosového mlieka a zázvoru vytvára vyvážený pokrm, ktorý zahreje, zasýti a doplní telu vitamíny i minerály bez zbytočného preháňania zdravotných tvrdení.

