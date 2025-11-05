Tekvicová polievka s kokosovým mliekom a zázvorom zahreje telo aj dušu

Krémová tekvicová polievka s kokosovým mliekom patrí k najobľúbenejším jesenným jedlám. Je ľahká, výživná a vďaka zázvoru a štipke chilli krásne zahreje. Exotická aróma kokosového mlieka jej dodá jemne sladkastý tón, ktorý príjemne kontrastuje s pálivejším zázvorom. Podávajte ju s opečenými tekvicovými semienkami alebo s lyžicou kyslej smotany – kombinácia chutí vás príjemne prekvapí.
Prečo si ju dopriať?
Tekvica je nízkokalorická zelenina, ktorá obsahuje veľa vody a vlákniny, takže dobre zasýti bez zbytočných kalórií. Je bohatá najmä na betakarotén, ktorý sa v tele premieňa na vitamín A – ten podporuje zrak, imunitu a zdravie pokožky. Ďalej obsahuje draslík, ktorý pomáha udržiavať zdravý krvný tlak, a menšie množstvo vápnika, horčíka či železa.
Vláknina z tekvice podporuje správne trávenie a zdravú črevnú mikroflóru, čo je dôležité pre celkovú obranyschopnosť organizmu.
Kokosové mlieko v polievke pridáva jemnú chuť a krémovú konzistenciu. Obsahuje vitamíny C, E a skupiny B, ako aj kyselinu laurovú – tuk, ktorý v štúdiách preukázal antibakteriálne a antivírusové vlastnosti. Nejde však o liečivo, ale o zložku, ktorá môže prispieť k lepšej obranyschopnosti v rámci pestrej stravy.
Zázvor je známy tým, že podporuje prekrvenie a zahriatie organizmu, má antioxidačné vlastnosti a často sa používa aj pri miernych nachladnutiach.
Výsledkom je polievka, ktorá nie je zázračným liekom, ale výživným, chutným a zdravým jedlom, ideálnym pre jesenné a zimné dni.
Recept na tekvicovú polievku s kokosovým mliekom a zázvorom
Ingrediencie:
- 1 kg tekvice (napr. Hokkaido)
- 1 l zeleninového alebo kuracieho vývaru
- 1 stredne veľká cibuľa
- asi 3 cm čerstvého zázvoru
- štipka chilli vločiek (podľa chuti aj viac)
- 1 plechovka kokosového mlieka (cca 400 ml)
- 3 lyžice rastlinného oleja
- soľ a čierne korenie podľa chuti
Postup:
- Príprava surovín:
Tekvicu nakrájame na menšie kocky. Ak používate Hokkaido, nemusíte ju šúpať, len odstráňte semienka. Ostatné druhy ošúpte. Cibuľu nasekajte nadrobno, zázvor ošúpte a nakrájajte na tenké plátky.
- Restovanie:
V hrnci zohrejte olej a osmažte cibuľu dozlatista. Pridajte tekvicu, restujte približne 5 minút, potom pridajte zázvor a chilli vločky. Nechajte ešte minútku rozvoňať.
- Varenie:
Prilejte vývar a asi dve tretiny kokosového mlieka. Prikryte a varte 25 až 30 minút, kým tekvica úplne nezmäkne.
- Rozmixovanie a dochutenie:
Polievku rozmixujte dohladka. Ak je príliš hustá, zrieďte ju vývarom. Osoľte a okoreňte podľa chuti.
- Podávanie:
Servírujte s kvapkou zvyšného kokosového mlieka, prípadne s opekanými tekvicovými semienkami. Pre extra chuť môžete pridať aj trochu čerstvého koriandra alebo pár kvapiek limetkovej šťavy.
Tip navyše
Ak máte radi výraznejšiu chuť, pridajte štipku kari korenia alebo kurkumy – zintenzívnia farbu aj arómu.
Tekvicová polievka s kokosovým mliekom a zázvorom je jedlo, ktoré nielen výborne chutí, ale zároveň poskytne telu hodnotné živiny. Spojenie tekvice, kokosového mlieka a zázvoru vytvára vyvážený pokrm, ktorý zahreje, zasýti a doplní telu vitamíny i minerály bez zbytočného preháňania zdravotných tvrdení.