Tekvica nie je len na Halloween. Lieči srdce, posilňuje imunitu a v kuchyni z nej vykúzlite zázraky

Tekvica je typická jesenná plodina, ktorá má svoje miesto nielen na halloweenskych lampášoch, ale aj v kuchyni. Okrem príjemnej jemne sladkastej chuti prináša aj množstvo výživných látok, ktoré podporujú zdravie. Patrí medzi nízkokalorické potraviny, takže ju možno zaradiť do jedálnička aj pri chudnutí. Navyše je cenovo dostupná a univerzálna – hodí sa do polievok, dezertov, rizota či šalátov.
Čo obsahuje tekvica?
Tekvica je bohatá na:
- betakarotén (provitamín A) – látka, ktorú si telo premieňa na vitamín A. Ten je dôležitý pre zrak a zdravú pokožku.
- vitamín C – prispieva k správnej funkcii imunity a tvorbe kolagénu.
- vlákninu – podporuje trávenie a dlhšie zasýti.
- draslík – minerál prospešný pre správnu činnosť svalov a reguláciu krvného tlaku.
- antioxidanty – látky, ktoré pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom.
V 100 g tekvice je len približne 25–30 kcal, takže ide o veľmi ľahké jedlo vhodné aj pri redukčnej diéte.
Účinky tekvice na zdravie
- Imunita: vďaka vitamínu C a antioxidantovému pôsobeniu betakaroténu môže tekvica podporiť obranyschopnosť.
- Zrak: vitamín A je nevyhnutný pre zdravé oči a správne videnie pri slabšom svetle.
- Srdce a cievy: draslík pomáha regulovať krvný tlak a podporuje činnosť srdca.
- Trávenie: vláknina zlepšuje činnosť čriev a môže pomôcť udržiavať zdravú hmotnosť.
- Pokožka: betakarotén prispieva k udržaniu zdravej pokožky.
Tekvicové semienka a olej
- Semienka: obsahujú zinok, horčík, fosfor, vápnik, vitamíny skupiny B a zdravé tuky. Sú výživnou pochúťkou, ktorú môžete jesť surovú, praženú alebo pridať do šalátov.
- Tekvicový olej: vyrába sa lisovaním semien za studena. Je zdrojom nenasýtených mastných kyselín a antioxidantov, ktoré prospievajú srdcu aj pokožke. Má výraznú chuť, preto sa používa hlavne do studenej kuchyne (napríklad do šalátov).
Tekvica v kozmetike – čo je pravda?
Domáce masky z tekvice sa často spomínajú, no ich účinky nie sú vedecky podložené rovnako ako kozmetika vyrobená v laboratóriách. Pravdou je, že tekvica obsahuje antioxidanty a vodu, takže môže pokožku jemne osviežiť a hydratovať, ale nemožno ju považovať za liek ani náhradu kvalitnej kozmetiky.
Ako tekvicu využiť v kuchyni?
Tekvica je mimoriadne všestranná:
- hodí sa do polievok
- pripravíte z nej dezerty a koláče
- chutí výborne pečená s bylinkami
- z pyré sa dá urobiť rizoto, nátierky alebo smoothie
- populárny je aj nápoj – tekvicové latté
Recepty
Krémová tekvicová polievka
Ingrediencie:
- 500 g tekvice hokkaido
- 1 cibuľa
- 2 strúčiky cesnaku
- 700 ml zeleninového vývaru
- olivový olej, soľ, čierne korenie, muškátový oriešok
Postup: Cibuľu a cesnak opečte na oleji, pridajte nakrájanú tekvicu a zalejte vývarom. Varťe, kým tekvica nezmäkne, a potom rozmixujte. Dochutťe korením a prípadne zjemnite smotanou.
Pečená tekvica s medom a orechmi
Ingrediencie:
- 400 g tekvice
- 2 lyžice medu
- hrsť vlašských orechov
- lyžica masla
Postup: Tekvicu nakrájajte na mesiačiky, potrite maslom a medom, dajte piecť do rúry na 180 °C asi na 25 minút. Pred podávaním posypte nasekanými orechmi.
Tekvicové latté
Ingrediencie:
- 2 lyžice tekvicového pyré
- 250 ml mlieka (alebo rastlinného)
- 1 espresso alebo silná káva
- 1–2 lyžičky cukru, medu alebo javorového sirupu
- štipka korenia (škorica, muškátový oriešok, zázvor, klinčeky)
Postup: V malom hrnci zohrejte mlieko s pyré, sladidlom a korením. Zmes napeňte, pridajte k espressu a podávajte.
Tekvica je chutná, zdravá a nízkokalorická zelenina, ktorá má svoje miesto v jesennej kuchyni. Vďaka obsahu vitamínov, minerálov a vlákniny podporuje správne fungovanie organizmu. Tekvicové semienka a olej sú cenným zdrojom živín a patria medzi zdravé potraviny. Aj keď kozmetické účinky tekvice nie sú úplne preukázané, v kuchyni má svoje nezastupiteľné miesto – od polievok cez dezerty až po moderné latté.