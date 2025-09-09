Tekvica nie je len na Halloween. Lieči srdce, posilňuje imunitu a v kuchyni z nej vykúzlite zázraky

tekvicová polievka
tekvicová polievka Foto: www.shutterstock.com

Tekvica je typická jesenná plodina, ktorá má svoje miesto nielen na halloweenskych lampášoch, ale aj v kuchyni. Okrem príjemnej jemne sladkastej chuti prináša aj množstvo výživných látok, ktoré podporujú zdravie. Patrí medzi nízkokalorické potraviny, takže ju možno zaradiť do jedálnička aj pri chudnutí. Navyše je cenovo dostupná a univerzálna – hodí sa do polievok, dezertov, rizota či šalátov.

Čo obsahuje tekvica?

Tekvica je bohatá na:

  • betakarotén (provitamín A) – látka, ktorú si telo premieňa na vitamín A. Ten je dôležitý pre zrak a zdravú pokožku.
  • vitamín C – prispieva k správnej funkcii imunity a tvorbe kolagénu.
  • vlákninu – podporuje trávenie a dlhšie zasýti.
  • draslík – minerál prospešný pre správnu činnosť svalov a reguláciu krvného tlaku.
  • antioxidanty – látky, ktoré pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom.

V 100 g tekvice je len približne 25–30 kcal, takže ide o veľmi ľahké jedlo vhodné aj pri redukčnej diéte.

Účinky tekvice na zdravie

  • Imunita: vďaka vitamínu C a antioxidantovému pôsobeniu betakaroténu môže tekvica podporiť obranyschopnosť.
  • Zrak: vitamín A je nevyhnutný pre zdravé oči a správne videnie pri slabšom svetle.
  • Srdce a cievy: draslík pomáha regulovať krvný tlak a podporuje činnosť srdca.
  • Trávenie: vláknina zlepšuje činnosť čriev a môže pomôcť udržiavať zdravú hmotnosť.
  • Pokožka: betakarotén prispieva k udržaniu zdravej pokožky.

Tekvicové semienka a olej

  • Semienka: obsahujú zinok, horčík, fosfor, vápnik, vitamíny skupiny B a zdravé tuky. Sú výživnou pochúťkou, ktorú môžete jesť surovú, praženú alebo pridať do šalátov.
  • Tekvicový olej: vyrába sa lisovaním semien za studena. Je zdrojom nenasýtených mastných kyselín a antioxidantov, ktoré prospievajú srdcu aj pokožke. Má výraznú chuť, preto sa používa hlavne do studenej kuchyne (napríklad do šalátov).

Tekvica v kozmetike – čo je pravda?

Domáce masky z tekvice sa často spomínajú, no ich účinky nie sú vedecky podložené rovnako ako kozmetika vyrobená v laboratóriách. Pravdou je, že tekvica obsahuje antioxidanty a vodu, takže môže pokožku jemne osviežiť a hydratovať, ale nemožno ju považovať za liek ani náhradu kvalitnej kozmetiky.

Ako tekvicu využiť v kuchyni?

Tekvica je mimoriadne všestranná:

  • hodí sa do polievok
  • pripravíte z nej dezerty a koláče
  • chutí výborne pečená s bylinkami
  • z pyré sa dá urobiť rizoto, nátierky alebo smoothie
  • populárny je aj nápoj – tekvicové latté

Recepty

Krémová tekvicová polievka

Ingrediencie:

  • 500 g tekvice hokkaido
  • 1 cibuľa
  • 2 strúčiky cesnaku
  • 700 ml zeleninového vývaru
  • olivový olej, soľ, čierne korenie, muškátový oriešok

Postup: Cibuľu a cesnak opečte na oleji, pridajte nakrájanú tekvicu a zalejte vývarom. Varťe, kým tekvica nezmäkne, a potom rozmixujte. Dochutťe korením a prípadne zjemnite smotanou.

Pečená tekvica s medom a orechmi

Ingrediencie:

  • 400 g tekvice
  • 2 lyžice medu
  • hrsť vlašských orechov
  • lyžica masla

Postup: Tekvicu nakrájajte na mesiačiky, potrite maslom a medom, dajte piecť do rúry na 180 °C asi na 25 minút. Pred podávaním posypte nasekanými orechmi.

Tekvicové latté

Ingrediencie:

  • 2 lyžice tekvicového pyré
  • 250 ml mlieka (alebo rastlinného)
  • 1 espresso alebo silná káva
  • 1–2 lyžičky cukru, medu alebo javorového sirupu
  • štipka korenia (škorica, muškátový oriešok, zázvor, klinčeky)

Postup: V malom hrnci zohrejte mlieko s pyré, sladidlom a korením. Zmes napeňte, pridajte k espressu a podávajte.

Tekvica je chutná, zdravá a nízkokalorická zelenina, ktorá má svoje miesto v jesennej kuchyni. Vďaka obsahu vitamínov, minerálov a vlákniny podporuje správne fungovanie organizmu. Tekvicové semienka a olej sú cenným zdrojom živín a patria medzi zdravé potraviny. Aj keď kozmetické účinky tekvice nie sú úplne preukázané, v kuchyni má svoje nezastupiteľné miesto – od polievok cez dezerty až po moderné latté.

