Táto voňavá bylinka je poklad pre kĺby. Chráni pred artritídou a zmierňuje silné bolesti

Bylinky nás sprevádzajú už stáročia a mnohí ich považujú za prirodzenú podporu pri rôznych zdravotných ťažkostiach. Aj keď samy o sebe nedokážu vyriešiť vážny problém, často ich môžeme zaradiť do jedálnička alebo do domácej lekárničky ako účinný doplnok ku komplexnej liečbe. Ak vás trápia bolesti kĺbov, prípadne hľadáte niečo, čo by vám mohlo uľaviť pri artritíde, je dobré pozrieť sa bližšie na badyán. Táto aromatická rastlina v tvare hviezdičiek môže mať veľa pozitívnych účinkov na organizmus, vrátane podpory kĺbov.