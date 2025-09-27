Táto rastlina rastie pri slovenských riekach, no v EÚ je zakázaná. Dôvod vás prekvapí

Na prvý pohľad pôsobí nevinne – rýchlo rastie, bohato kvitne a priťahuje včely. Napriek tomu je netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera) zaradená medzi invázne nepôvodné druhy v celej Európskej únii a jej pestovanie či šírenie je zakázané právnymi predpismi.
Odkiaľ k nám prišla
Netýkavka žliazkatá pochádza z oblasti Himalájí. Do Európy sa dostala v 19. storočí ako okrasná rastlina, ktorá sa rýchlo ujala aj v záhradách. Pestovatelia si ju cenili pre výrazné ružové až fialové kvety a schopnosť lákať opeľovače. Časom sa však ukázalo, že rastlina sa správa invazívne a v prírode spôsobuje značné problémy.
Prečo je invazívna
Rastlina dokáže vytvárať husté súvislé porasty, ktoré potláčajú pôvodné druhy rastlín. Tým ochudobňuje prírodné spoločenstvá a znižuje biodiverzitu. V dôsledku toho trpí aj hmyz a ďalšie živočíchy, ktoré sú na pôvodné rastliny naviazané.
Netýkavka sa šíri veľmi účinne. Jej tobolky so semenami pri dozretí prudko pukajú a vystreľujú semená niekoľko metrov ďaleko. Ak sa dostanú do rieky či potoka, voda ich môže preniesť aj o kilometre nižšie, kde rastlina zakorení a začne sa šíriť ďalej.
Európska legislatíva
Od roku 2017 je netýkavka žliazkatá zaradená na zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia (EÚ) č. 1143/2014. Tento zoznam znamená, že:
- je zakázané ju pestovať, predávať alebo akokoľvek uvádzať na trh
- nesmie sa úmyselne vysádzať do voľnej prírody
- členské štáty majú povinnosť sledovať jej výskyt a prijímať opatrenia na obmedzenie šírenia
To ale neznamená, že by bola už z Európy úplne odstránená – v mnohých krajinách vrátane Slovenska a Česka sa stále bežne vyskytuje, najmä v okolí vodných tokov.
Ako sa odstraňuje
Najčastejším spôsobom je ručné vytrhávanie alebo vykopávanie rastlín pred tým, než vytvoria semená. Ak sa to podarí urobiť včas, šírenie sa dá výrazne obmedziť. V prípade veľkých porastov sa niekedy využíva aj kosenie, no to je potrebné opakovať.
Dôležité je nekompostovať časti rastlín na miestach, kde by sa mohli znova zakoreniť alebo vysemeniť.
Čo robiť, ak ju nájdete na pozemku
Ak sa objaví na záhrade alebo v jej blízkosti, odporúča sa rastliny odstrániť ešte pred kvitnutím a vytvorením semien. Tým sa predíde tomu, aby sa rozšírili ďalej a ohrozili ostatnú vegetáciu.
Netýkavka žliazkatá je ukážkovým príkladom toho, ako sa aj pôvodne okrasná rastlina môže zmeniť na invázny problém. Hoci nie je jedovatá a človeku priamo neškodí, spôsobuje rozsiahle ekologické škody a preto je v celej Európskej únii zakázané ju pestovať a rozširovať.