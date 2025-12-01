Táto polievka môže pomôcť udržať hladinu cukru na uzde. Pri pravidelnom jedení dokonca znižuje riziko cukrovky

Cukrovka patrí medzi ochorenia, ktoré síce moderná medicína dokáže dobre kontrolovať, no úplné vyliečenie zatiaľ možné nie je. Je to chronický stav, ktorý si vyžaduje dlhodobý dohľad nad hladinou cukru v krvi a úpravu životného štýlu. Ak sa ochorenie nechá bez liečby, môže postupne spôsobovať komplikácie na cievach, nervoch či vnútorných orgánoch.
Prečo cukrovka vzniká?
Najčastejšie ide o cukrovku 2. typu. K jej vzniku dochádza buď vtedy, keď pankreas nevytvára dostatok inzulínu, alebo keď telo na vytvorený inzulín reaguje nedostatočne — hovorí sa tomu inzulínová rezistencia. Výsledkom je hromadenie glukózy v krvi. Ak je hladina cukru dlhodobo vysoká, môže poškodzovať cievy a zvyšovať riziko srdcovo-cievnych ochorení či mozgovej príhody.
Ľudia s cukrovkou si musia dávať veľký pozor na stravu, najmä na príjem rýchlych sacharidov a na potraviny s vysokým glykemickým indexom. Dobrou správou však je, že existujú potraviny, ktoré pomáhajú hladinu glukózy stabilizovať.
Listová zelenina: preukázateľne prospešná pre hladinu cukru
Kapusta, špenát či mangold patria medzi druhy zeleniny, ktoré obsahujú veľa vlákniny, vitamínov a minerálov (najmä horčíka). Tieto látky môžu podporovať lepšiu citlivosť na inzulín a spomaliť vstrebávanie glukózy do krvi.
Nie je však pravda, že by sama o sebe dokázala „zabrániť vzniku cukrovky“. Čo však výskumy potvrdzujú, je toto:
- pravidelná konzumácia listovej zeleniny môže znižovať riziko cukrovky 2. typu
- zvýšený príjem vlákniny prispieva k lepšej regulácii glukózy
- zelenina s nízkym glykemickým indexom podporuje stabilnejšie hodnoty cukru v krvi
Znamená to, že listová zelenina je skvelou súčasťou prevencie aj podpornej liečby — no nie jediným faktorom. Vplyv majú aj pohyb, telesná hmotnosť, dedičnosť a celková kvalita stravy.
Polievka ako jednoduchý spôsob, ako zaradiť zeleninu do jedálnička
Odporúča sa pri cukrovke aj v prevencii zaraďovať listovú zeleninu čo najčastejšie. Ak niekomu nevyhovuje jesť ju v surovom stave, výborným riešením je polievka.
Praktické odporúčania:
- Polievka sa dá pripraviť vo väčšom množstve a zamraziť aj na dva mesiace.
- Zeleninu treba najskôr priviesť k varu, následne znížiť teplotu a nechať ju podusiť.
- Na povrchu sa môže vytvoriť mastný film — ide o prebytočný tuk, ktorý je vhodné pred podávaním odstrániť.
Takáto polievka je nízkokalorická, sýta a vďaka vláknine podporuje postupné uvoľňovanie energie.
Prečo ľudia stále jedia málo listovej zeleniny
Aj keď výskumy dlhodobo upozorňujú na jej benefity, väčšina ľudí listovej zeleniny konzumuje oveľa menej než by mala. Tento nedostatok sám osebe nespôsobí cukrovku, no môže byť jedným z faktorov, ktoré prispievajú k jej rozvoju — najmä ak sa spojí s nedostatkom pohybu a nadbytkom spracovaných potravín.
Zaradenie jednej porcie zeleninovej polievky niekoľkokrát týždenne síce cukrovku nevylieči, ale môže podporiť stabilnejšiu hladinu glukózy a celkovo zdravší životný štýl.