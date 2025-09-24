Táto nenápadná burina zničí celú vašu úrodu. Ako sa jej zbaviť raz a navždy

Na prvý pohľad pôsobí nenápadne, no ak sa raz udomácni na záhone, rýchlo pochopíte, aký húževnatý vie byť tento „zelený votrelca“. Portulaka, hoci je jedlá a v niektorých krajinách sa pestuje zámerne ako zelenina, dokáže v záhrade narobiť viac škody než úžitku.
Portulaka zelná – čo je to za rastlinu
Portulaka zelná (Portulaca oleracea), nazývaná aj portulaka zeleninová, patrí medzi sukulentné buriny. Jej najväčšou zbraňou je neuveriteľná odolnosť – zvláda horúčavy, sucho a rýchlo sa rozmnožuje. Ak jej necháte voľný priestor, dokáže počas jednej sezóny ovládnuť celý záhon.
Spoznáte ju podľa červených, plazivých stoniek, mäsitých a lesklých lístkov a drobných žltých kvietkov. Najradšej sa objavuje na čerstvo zrytej pôde alebo na miestach bez porastu, kde má ideálne podmienky.
Jedna rastlina pritom dokáže vyprodukovať až 50-tisíc semien, ktoré sa šíria vetrom. To však nie je všetko – portulaka má schopnosť znovu zakoreniť aj z drobného kúsku stonky alebo listu. Preto sa stáva obávaným protivníkom záhradkárov, ktorí ju často márne vytrhávajú.
Ako portulaku odstrániť, aby sa nevrátila
Najdôležitejšie je konať rýchlo. Ak spozorujete mladé rastlinky, vytrhnite ich ešte v začiatkoch. Vtedy sa dajú pomerne ľahko vytiahnuť aj ručne. Treba však odstrániť celú rastlinu vrátane koreňov.
Veľká chyba je nechať vytrhnutú portulaku ležať na záhone – aj uschnutá sa môže vysemeniť alebo znovu zakoreniť. Preto je nevyhnutné odnášať všetky zvyšky mimo kompost. Najlepšie je uzavrieť ich do plastového alebo pevného papierového vreca a vyhodiť do bežného odpadu.
Ak sa portulaka premnoží, môžete siahnuť aj po herbicídoch, ale len ako po poslednom riešení. Najlepšie účinkujú na mladé rastliny a pred tým, než začnú kvitnúť a vytvárať semená.
Prevencia: ako zabrániť opätovnému výskytu portulaky
Portulaka miluje teplo a semená ku klíčeniu potrebujú svetlo. Preto je jedným z najúčinnejších spôsobov zakrytie pôdy. Vhodný je mulč, čierna fólia alebo aj vrstva kartónu. Ak semená nedostanú svetlo, nevyklíčia.
Ďalšou ochranou je hustejšia výsadba a starostlivosť o pôdu. Zdravý záhon bez holých miest je pre portulaku menej lákavý. Pomáha aj pravidelné prevzdušňovanie a rytie pôdy, ideálne už skoro na jar, aby semená nemali šancu.
Portulaka nie je neporaziteľná
Hoci ide o húževnatú rastlinu, ktorá dokáže potrápiť nejedného pestovateľa, dá sa zvládnuť. Kľúčom je dôslednosť a pravidelná kontrola. Ak budete rastliny odstraňovať včas a zároveň urobíte kroky, aby sa nemohli znova uchytiť, môžete udržať záhradu čistú aj bez chémie.
Treba si však pamätať, že stačí jeden prehliadnutý výhonok alebo semienko a o rok máte problém späť. Preto sa oplatí byť trpezlivý, sledovať záhony a kombinovať viaceré metódy ochrany.