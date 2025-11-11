Talianska minestrone. Hustá zeleninová polievka, ktorá zahreje telo aj dušu

Keď sa za oknom ženie vietor, prší a vzduch je studený a vlhký, nič nepadne lepšie ako miska horúcej, sýtej polievky. Jednou z najobľúbenejších takýchto pochúťok je minestrone – klasická talianska zeleninová polievka, ktorá má nespočetné množstvo podôb.
Polievka s históriou – z jedla chudobných sa stala talianska ikona
Minestrone má korene hlboko v talianskej histórii. Už v starovekom Ríme sa varili husté zeleninové vývary, ktoré by sme dnes mohli považovať za jej predchodcov. V priebehu storočí sa stala súčasťou tzv. „cucina povera“ – „kuchyne chudobných“, ktorá bola založená na jednoduchých, lacných a dostupných surovinách.
Na talianskom vidieku si ľudia varili minestrone z toho, čo mali práve po ruke – zvyšky zeleniny zo záhrady, trochu fazule, kúsok slaniny alebo cestovín. Vďaka svojej výživnosti nahrádzala celé jedlo, často sa podávala ako hlavný chod.
Dnes je táto polievka obľúbená po celej Itálii a variácie sa líšia podľa regiónu, sezóny aj rodinnej tradície.
Základné suroviny: zelenina, fazuľa, cestoviny či ryža
Minestrone nepozná jeden presne stanovený recept – jej kúzlo spočíva v variabilite. Napriek tomu má niekoľko spoločných znakov. Vždy obsahuje:
- sezónnu zeleninu (mrkvu, stonkový zeler, cibuľu alebo šalotku, cesnak, cuketu, zemiaky či kapustu)
- paradajky – čerstvé alebo konzervované, ktoré dodajú kyselkavosť a farbu
- strukoviny, najčastejšie fazuľu, niekedy aj cícer
- obilniny – podľa regiónu sa pridáva ryža, jačmeň alebo cestoviny (napr. malé druhy ako ditalini)
Na severe Talianska býva základom paradajkový vývar, zatiaľ čo južné regióny často používajú viac listovej zeleniny. V Ligúrii sa tradične dochucuje lyžičkou bazalkového pesta, ktoré zvýrazní arómu a chuť.
Mäso – áno alebo nie?
Tradične ide o vegetariánske jedlo, pretože vzniklo v časoch, keď si väčšina ľudí nemohla dovoliť mäso každý deň. V modernej kuchyni sa však bežne pripravuje aj s mäsovým alebo hydinovým vývarom, niekedy s kúskami slaniny, pancetty či kuracieho mäsa.
Obe verzie sú správne – vegetariánska je ľahšia, zatiaľ čo mäsová pôsobí výdatnejšie.
Ako pripraviť pravé minestrone
- Na olivovom oleji orestujte nadrobno nakrájanú šalotku alebo cibuľu a cesnak.
- Pridajte nakrájanú zeleninu – napríklad mrkvu, zeler, cuketu, paradajky – a chvíľu opekajte.
- Prisypte namočené alebo konzervované fazuľky a zalejte zeleninovým či mäsovým vývarom.
- Varte, kým zelenina nezmäkne, potom pridajte ryžu alebo cestoviny a varte ešte pár minút.
- Dochutíte soľou, korením a bylinkami – napríklad bazalkou, tymianom alebo oreganom.
Ak chcete polievku hustejšiu, časť uvarenej zeleniny môžete rozmixovať a vrátiť späť do hrnca.
Servírovanie a tip na záver
Podávajte horúcu, posypanú čerstvo nastrúhaným parmezánom alebo pecorinom. Ak chcete zvýrazniť chuť, pridajte kvapku extra panenského olivového oleja alebo lyžičku pesta alla genovese.
Každá lyžica minestrone prináša chuť talianskeho vidieka, slnka a pohody – bez ohľadu na to, či vonku prší alebo sneží. Je to jedlo, ktoré spája jednoduchosť, výživovú hodnotu a autentickú taliansku tradíciu.