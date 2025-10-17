Takto zachránite tulipány aj georgíny pred mrazom! Jednoduchý trik, ktorý vám ušetrí celú záhradu

cibuľoviny
cibuľoviny Foto: www.shutterstock.com

Keď sa jeseň prehupne do svojej pokojnejšej fázy a záhony sa pomaly chystajú na zimný oddych, prichádza čas dopriať trochu starostlivosti aj cibuľovitým rastlinám. Tulipány, georgíny, mečíky či hyacinty sa teraz spoliehajú na vašu pozornosť – práve správna príprava počas jesene rozhodne o tom, ako bohato rozkvitnú v nasledujúcom roku

Ak si túto prácu urobíte poctivo, ochránite svoje rastliny pred hnilobou, chorobami aj stratou vitality. Cibuľoviny sa vám na jar odmenia zdravými listami a plnými, farebnými kvetmi.

Ktoré cibuľoviny treba vybrať zo zeme

Nie všetky cibuľoviny musíte každoročne vyberať. Niektoré druhy dokážu bez problémov prečkať zimu priamo v pôde, iné by tam však mráz a vlhkosť zničili.

Z pôdy je vhodné vybrať predovšetkým veľkokveté tulipány, hyacinty, mečíky, georgíny a ďalšie citlivejšie druhy, ktoré sa v zemi časom vyčerpávajú alebo by v nej neprežili tuhú zimu.

Naopak, narcisy, krokusy či botanické druhy tulipánov môžu v pôde pokojne ostať – tie sú odolnejšie voči chladu a často sa samy rozmnožujú. Aj v ich prípade však platí, že pôdu je dobré z času na čas prekypriť a doplniť živiny, aby sa rastliny neoslabovali.

Kedy a ako cibuľoviny vybrať

S vyberaním cibúľ sa neponáhľajte. Počkajte, kým listy úplne zožltnú a začnú schnúť – to je znak, že rastlina ukončila svoj vegetačný cyklus a všetku energiu si stiahla späť do cibule.

Cibule opatrne vyberajte zo zeme pomocou záhradných vidiel alebo malej lopatky, aby ste ich mechanicky nepoškodili. Odstráňte z nich väčšinu hliny, no neumývajte ich vodou – vlhkosť by mohla spôsobiť ich hnitie.

Podľa odborníkov nikdy neukladajte cibule do plastových alebo igelitových vreciek, pretože v nich nemôžu dýchať. Namiesto toho ich uložte do kartónovej škatule vystlanej novinami, pričom sa snažte, aby sa jednotlivé cibule navzájom nedotýkali. Takto zostanú suché, oddelené a dobre vetrané.

Ako správne uskladniť cibule počas zimy

Aby cibule bezpečne prežili až do jari, musíte im vytvoriť vhodné podmienky. Tu sú hlavné zásady:

  • Miesto na uskladnenie: vyberte chladné, suché a dobre vetrané miesto – ideálny je pivničný priestor, nevykurovaná komora alebo suchá povala.
  • Materiál na uloženie: cibule môžete uložiť do papierových vreciek, kartónových škatúľ alebo sieťových obalov. Na oddelenie vrstiev použite noviny, piliny alebo vermikulit, ktoré pohlcujú nadbytočnú vlhkosť.
  • Teplota a vlhkosť: ideálne skladovacie prostredie má teplotu okolo 10–20 °C. Dôležitá je aj dobrá cirkulácia vzduchu – v príliš vlhkej miestnosti hrozí hniloba.
  • Pravidelná kontrola: počas zimy cibule raz za čas prezrite. Ak sú niektoré mäkké, plesnivé alebo zapáchajú, okamžite ich vyhoďte, aby nenakazili ostatné.

Starostlivosť o georgíny a hľuzy

Georgíny, kanny a iné hľuznaté rastliny sú ešte citlivejšie než tulipány. Na miestach, kde pôda v zime premŕza, ich rozhodne nenechávajte vonku.

Po prvých slabších mrazoch, keď rastliny začnú vädnúť, opatrne hľuzy vyberte zo zeme. Odstráňte z nich zvyšky stoniek a prebytočnú hlinu, no nechajte ich niekoľko dní preschnúť na vzdušnom mieste – napríklad v altánku alebo v garáži.

Až potom ich uložte do škatúľ s pilinami, rašelinou alebo perlitom. Dôležité je, aby hľuzy neboli v priamom kontakte s vlhkosťou, no zároveň nepreschli úplne.

Čo urobiť na jar

Keď sa dni začnú predlžovať a pôda sa oteplí, môžete cibule a hľuzy opäť vysadiť. Pred výsadbou ich skontrolujte – zdravé sú pevné, bez škvŕn a plesne.

Zem, do ktorej ich sadíte, by mala byť ľahká, dobre priepustná a obohatená kompostom. Ak bola pôda z predchádzajúcej sezóny vyčerpaná, je lepšie zvoliť iné miesto. Tak znížite riziko chorôb a zabezpečíte rastlinám lepší štart do novej sezóny.

Príprava cibuľovín na zimu síce zaberie trochu času, no odmenou budú zdravé, silné rastliny a nádherné kvety hneď, ako sa jar opäť prihlási o slovo. Starostlivosť o tulipány, hyacinty či georgíny sa vám každoročne vráti v podobe pestrofarebných záhonov, ktoré ozdobia vašu záhradu od prvých teplejších dní.

