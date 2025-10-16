Takto si na jeseň pripravte skleník, aby ste na jar zbierali úrodu po kilách. Väčšina Slovákov to robí zle

Keď sa povie „zazimovať skleník“, väčšina ľudí si predstaví vedro s vodou, špinavé ruky, kopu odpadu a veľa práce. No pravda je, že všetko, čo do skleníka investujete teraz na jeseň, sa vám na jar niekoľkonásobne vráti – v podobe silných rastlín, bohatej úrody a minimálneho stresu.
Dobre zazimovaný skleník totiž nie je len o poriadku, ale o prevencii proti plesniam, škodcom a únave pôdy. Ak chcete, aby vám skleník na jar opäť „ožil“, nepodceňte týchto pár krokov.
1. Jesenné upratovanie – základ úspechu
Ešte než začne opadávať lístie, zoberte si rukavice, kôš a poriadnu dávku trpezlivosti a pustite sa do práce. Najprv pozbierajte všetky zvyšky úrody – aj tie plody, ktoré nestihli dozrieť. Môžete ich vyhodiť na kompost, alebo ak máte možnosť, odviezť do kompostárne.
Rovnako odstráňte zvyšky rastlín, korene a suché stonky. Ak sú napadnuté plesňou či hmyzom, nikdy ich nedávajte na kompost! Skončiť by mali v komunálnom odpade, prípadne ich môžete spáliť. Inak by ste si choroby a škodcov len preniesli do ďalšej sezóny.
2. Dôkladné čistenie skleníka
Keď je vnútro prázdne, prichádza na rad poriadna očista. Umývať treba všetko – steny, konštrukciu, police aj podlahu. Sklenené časti umyte teplou vodou s trochou mydla alebo jemným saponátom, ktorý nepoškodí povrch.
Ak preferujete ekologickejší prístup, siahnite po octe alebo jedlej sóde – skvele dezinfikujú a nezanechávajú chemické stopy.
Nezabudnite ani na náradie, kvetináče a truhlíky – aj v nich sa môžu držať baktérie, ktoré by mohli neskôr napadnúť nové sadenice.
3. Reštart pre pôdu
Pôda po celej sezóne potrebuje oddych. Ak ju necháte bez starostlivosti, na jar sa vám odvďačí len slabým rastom. Preto je teraz čas rozhodnúť sa, či ju vymeniť, alebo zregenerovať.
Ak bola pôda v lete napadnutá škodcami alebo plesňou, najlepším riešením je úplná výmena substrátu. Investícia sa oplatí – nové rastliny budú zdravšie a silnejšie.
Ak však pôda vyzerá v poriadku, stačí ju prehĺbiť, prekypriť a doplniť organickú hmotu – ideálne hnoj, kompost alebo drevený popol, ktorý dodá zemi dôležitý draslík a zlepší jej štruktúru.
4. Skleník, ktorý nespí ani v zime
Nie každý skleník musí cez zimu odpočívať. Ak máte vykurovaný skleník, môžete v ňom pokračovať v pestovaní aj počas chladných mesiacov.
Ideálne sú rýchlorastúce druhy zeleniny – napríklad reďkovky, špenát, poľníček či bylinky. Takýto „zimný režim“ udrží pôdu živú a vy budete mať čerstvú zeleň po celý rok.
5. Zelené hnojenie a vetranie
Počas zimy nezabúdajte na občasné vetranie skleníka. Krátke vyvetranie raz za pár dní pomôže odviesť vlhkosť a zníži riziko plesní.
Ešte pred prvými mrazmi môžete vysiať horčicu, ďatelinu. Tieto rastliny počas jesene vyklíčia, spevnia pôdu a na jar ich stačí jednoducho zaryť do zeme – stanú sa z nich prírodné hnojivo bohaté na živiny.
6. Malé kroky, veľká odmena
Zazimovanie skleníka je možno namáhavé, no výsledok stojí za to. Vďaka dôkladnej jesennej starostlivosti vás na jar nečaká únava pôdy, plesne ani choroby rastlín – ale silné sadenice a bohatá úroda.
Takže namiesto rýchleho upratovania sa tento rok pustite do práce s rozvahou – čo spravíte teraz, to vám jar štedro vráti.
