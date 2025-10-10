Takto kedysi zavárala tekvicu moja babička. Skúsila som jej recept a je jednoducho geniálny!

Jeseň si bez tekvíc nemožno predstaviť. Nejde len o ozdobné kúsky, ktoré rozžiaria dvor či okenný parapet, ale najmä o tie jedlé – plné chuti a farieb.
Naše staré mamy vedeli, že z tekvice sa dá pripraviť viac než len polievka. Jednou z najlepších pochúťok, ktorú vyrábali na zimu, bol domáci tekvicový kompót.
Hodí sa ako sladký dezert, desiata aj ako príloha ku koláčom či mäsu.
Tekvica – kráľovná jesennej kuchyne
Tekvica je typickým symbolom jesene a v posledných rokoch aj neodmysliteľnou súčasťou sviatku Halloween.
Upúta svojimi tvarmi aj farbami, a preto sa často využíva aj ako prírodná dekorácia. Zároveň však ide o výživnú a zdravú zeleninu, ktorá má v kuchyni nespočetné využitie.
Najznámejšia je tekvicová polievka, no rovnako dobre sa dá použiť na pečenie chleba, muffinov, fašírok, placiek či dokonca domácich nokov.
Ak nestíhate úrodu spracovať čerstvú, zaváranie na kompót je jeden z najlepších spôsobov, ako ju uchovať na zimu.
Trochu histórie
Tekvica patrí medzi najstaršie pestované rastliny. Pôvod má v Amerike, kde ju miestni obyvatelia poznali a pestovali už tri tisícročia pred naším letopočtom.
Do Európy sa dostala až po objavení Ameriky a postupne sa rozšírila aj do Ázie. Lodní námorníci ju často brali so sebou, pretože vydržala dlho čerstvá a bola výbornou zásobou vitamínov počas dlhých plavieb.
Zaváranie tekvice – jednoduché a spoľahlivé
Zaváranie je praktický spôsob, ako si dopriať chuť domácej úrody aj počas zimy. Potrebujete len zrelú a pevnú tekvicu, cukor a vodu.
Nikdy nezavárajte kúsky, ktoré sú nahnité alebo poškodené.
Ideálne druhy na kompót sú hokkaido, maslová alebo iné oranžové odrody – nevhodná je špagetová, pretože sa pri varení rozpadáva.
Kedy tekvicu zberať
Pestovanie tekvice je nenáročné a zvládne ho každý záhradkár. Plody môžete ponechať na záhone, pokiaľ nehrozia prvé jesenné mrazy.
Keď sa ochladenie blíži, je najvyšší čas úrodu pozbierať a pripraviť si z nej chutný domáci tekvicový kompót podľa starého receptu.
Recept našich babičiek na tekvicový kompót
- Príprava tekvice:
Tekvicu rozkrojte, odstráňte šupku a mäkký stred so semienkami. Čistú dužinu nakrájajte na rovnako veľké kocky – približne 1 kg čistej váhy.
- Ak chcete, môžete použiť ozdobný vlnitý nôž.
- Nálev na lúhovanie:
Do väčšieho hrnca nalejte 2,5 litra vody, pridajte 200 ml octu, 1 kávovú lyžičku kyseliny citrónovej a 1 lyžičku ananásovej arómy.
- Všetko premiešajte a pridajte nakrájanú tekvicu. Nechajte ju v tejto octovej zmesi odpočívať cez noc. Potom vodu zlejte a kúsky nechajte odkvapkať.
- Varenie v cukrovom sirupe:
V hrnci priveďte do varu 1 liter vody s 0,5 kg cukru. Keď sa cukor rozpustí, vložte tekvicové kocky a varte asi 5 minút – len toľko, aby zostali pevné.
- Následne ich sceďte a naskladajte do čistých zaváracích pohárov.
- Dochutenie nálevu:
Do tej istej sladkej vody pridajte kolieska citróna, pár klinčekov, 1 celú škoricu a vanilkový lusk. Krátko povarte, preceďte a ešte horúcim nálevom zalejte tekvicu v pohároch.
- Zaváranie:
Poháre uzavrite viečkami a sterilizujte asi 15 minút. Po vychladnutí ich odložte na tmavé miesto.
Výsledkom je krásne jantárový, voňavý a osviežujúci tekvicový kompót, ktorý chutí presne tak, ako kedysi u babičky.