Tajomstvo z kuchyne princa Williama. Dezert, ktorý si obľúbil, zvládnete pripraviť aj vy za 20 minút

Kto by si raz za čas nedoprial sladkú odmenu, ktorá poteší všetky chuťové poháriky? Aj v kráľovskej rodine platí, že dobrý dezert vie zlepšiť náladu a priniesť chvíľu pohody. A práve princ William má jeden svoj obľúbený, ktorý si s radosťou dopraje počas leta. Dobrou správou je, že túto dobrotu si môžete pripraviť aj doma – a nezaberie vám to viac než dvadsať minút.
Kráľovská vášeň pre sladké
Princ William, najstarší syn zosnulej princeznej Diany a dnešného kráľa Karola III., pôsobí navonok veľmi reprezentatívne, no v súkromí je rovnako obyčajný človek ako ktokoľvek iný. Aj on má svoje slabosti – a jednou z nich je zmrzlina.
Zatiaľ čo jeho otec, kráľ Karol III., je známy dôrazom na ekologické poľnohospodárstvo a zdravý životný štýl, William si občas rád „odskočí“ od povinností a dopraje si niečo sladké, čo mu pripomenie detstvo. V tom čase mu lahodnú domácu zmrzlinu pripravoval dlhoročný kráľovský šéfkuchár Darren McGrady, ktorý vo Windsore a Buckinghamskom paláci pôsobil neuveriteľných pätnásť rokov.
Video recept
Pozrite si postup priamo vo videu Darrena McGradyho na YouTube:
Spomienka z detstva
McGrady v rozhovoroch spomínal, že malý William bol veľkým fanúšikom čokoládovej zmrzliny značky Häagen-Dazs. Napriek tomu mu šéfkuchár vedel za krátky čas pripraviť niečo ešte lepšie – čerstvú domácu čokoládovú zmrzlinu, ktorá bola nielen chutnejšia, ale aj zdravšia.
„Stačilo dvadsať minút a princ mal pred sebou misku plnú čokoládového neba,“ prezradil McGrady. Dokonca dodal, že často to bola samotná kráľovná Alžbeta II., ktorá stlačila tlačidlo v kuchyni a dala signál: „Je čas na zmrzlinu.“ A o chvíľu nato už William spokojne maškrtil.
Recept na čokoládovú zmrzlinu ako od kráľovského kuchára
Tento dezert nie je žiadna veda, no výsledok pôsobí luxusne. Stačí pár základných surovín, ktoré máte doma alebo ľahko kúpite v obchode:
- 400 ml plnotučného mlieka
- 150 g kryštálového cukru
- 4 čerstvé žĺtky
- 200 ml smotany na šľahanie
- 30 g kvalitného kakaového prášku
- 200 g kvalitnej horkej čokolády (min. 50 % kakaa)
- ½ lyžičky vanilkového extraktu
- štipka morskej soli
Postup prípravy
- Čokoládový základ:
V malom hrnci vyšľahajte 150 ml smotany s kakaom a priveďte k varu. Opatrne varte asi 30 sekúnd za stáleho miešania. Odstavte z ohňa a prisypte nasekanú čokoládu. Miešajte, kým sa úplne nerozpustí a vznikne hladká hmota. Potom pridajte zvyšnú smotanu a preceďte cez jemné sitko, aby bola zmes dokonale hebká.
- Žĺtkový krém:
V strednej mise vyšľahajte žĺtky. Medzitým v hrnci zohrejte mlieko s cukrom a soľou. Keď je mlieko teplé, odoberte polovicu hrnčeka a pomaly ho vlejte k žĺtkom – neustále šľahajte, aby sa vajcia nezrazili. Následne vráťte späť do hrnca a varte na miernom plameni, až kým krém mierne nezhustne.
- Spojenie chutí:
Hustejší krém nalejte cez sitko k čokoládovej zmesi a dôkladne premiešajte. Na záver pridajte vanilku. Misku zakryte a nechajte zmes aspoň 6 hodín chladiť v chladničke – ideálne cez noc.
Výsledkom je krémová, bohatá čokoládová zmrzlina, ktorá chutí presne tak, ako by ste ju čakali z kráľovskej kuchyne.
Malý tip na záver
Ak chcete dezert posunúť ešte o úroveň vyššie, podávajte zmrzlinu s čerstvým ovocím, lístkami mäty alebo posypanú hoblinkami horkej čokolády. Takto pripravený pohárik osloví nielen deti, ale aj dospelých gurmánov.
Domáca čokoládová zmrzlina podľa receptu princa Williama a jeho šéfkuchára je dôkazom, že aj luxus môže byť jednoduchý. A hoci ide o obľúbenú sladkosť člena britskej kráľovskej rodiny, vy si ju môžete vychutnať kedykoľvek u vás doma.