Tajomstvo krásnej záhrady. 3 popínavky, ktoré zakryjú aj najškaredšiu stenu

Popínavé rastliny majú jednu obrovskú výhodu – rastú rýchlo, rozťahujú svoje úponky do všetkých strán a dokážu zamaskovať to, čo vám v záhrade kazí pohľad. Či už ide o starú šopu, nevzhľadný plot alebo len obyčajnú prázdnu stenu. Ak im doprajete vhodné podmienky, porastú takmer donekonečna. „Aj z nepekného múrika či kôlne urobia tieto rastliny niečo, čo lahodí oku,“ hovorí záhradná odborníčka.
Popínavky totiž dokážu odviesť kus práce namiesto vás – ukryjú nedostatky, prinesú zeleň aj tam, kde by ste to nečakali, a navyše vedia pôsobiť veľmi dekoratívne počas celého roka. Treba však rátať s tým, že niektoré z nich je potrebné občas skrotiť, inak sa rozrastú viac, než by ste chceli.
Pozrime sa na tri obľúbené druhy, ktoré sa osvedčili v našich záhradách.
1. Brečtan – večne zelený klasik
Brečtan právom patrí medzi najrozšírenejšie a najobľúbenejšie popínavé rastliny. Nemá problém uchytiť sa prakticky kdekoľvek – dokonca aj na úplne hladkej stene. Ak potrebujete rýchlo zakryť starý betónový plot alebo drevenú búdu, brečtan je ideálnou voľbou.
Výhodou je, že mu vyhovuje slnko aj tieň. Na slnečných miestach dokonca dokáže zakvitnúť drobnými nenápadnými kvietkami, ktoré však lákajú včely a ďalší užitočný hmyz. Jeho listy zostávajú zelené počas celého roka, takže pôsobí atraktívne aj v zime, keď je väčšina záhrady holá a sivá.
Treba si však dať pozor – ak brečtan necháte bez kontroly, veľmi rýchlo získa silu, začne mohutnieť a môže zadržiavať vlhkosť v múre, na ktorom rastie. Preto sa odporúča aspoň raz za čas zastrihnúť výhonky a usmerniť ich. Pôda mu vyhovuje takmer každá, len nesmie byť príliš ťažká a ílovitá.
2. Pavinič – jesenná krása v zlatých a červených tónoch
Ak hľadáte rastlinu, ktorá vám okrem rýchleho rastu prinesie aj nádherné farebné divadlo, siahnite po paviniči trojcípom alebo päťlistom. Tieto rastliny sa dokážu prichytiť na povrchy s drobnými nerovnosťami – ideálne na tehlové či kamenné múriky.
Na jar a v lete sú ich listy sýtozelené, no na jeseň prichádza veľká premena. Podľa odrody sa sfarbia do žiarivej červenej, bordovej či zlatej farby. Keď lístie opadne, zostávajú po ňom ozdobné drevnaté výhonky, ktoré tiež nepôsobia nezaujímavo.
Paviniče rastú rýchlo a pri správnych podmienkach môžu dorásť až do 15 metrov. Pôda by mala byť výživnejšia, bežná záhradná im bohato stačí. Dobre sa im darí na slnku aj v polotieni. Aj tu však platí pravidlo – kontrolujte ich rast, inak si podmania väčšiu časť steny, než ste pôvodne plánovali.
3. Hortenzia popínavá – pomalšia, no s čarovnými kvetmi
Keď sa povie hortenzia, väčšina ľudí si predstaví kompaktný ker s guľovitými súkvetiami. No existuje aj špeciálny druh – hortenzia popínavá, ktorá rastie smerom nahor. Aby sa jej darilo, potrebuje pevnú oporu a drsnejší povrch, na ktorý sa môže prichytiť.
Na rozdiel od brečtanu a paviničov rastie pomalšie, no jej najväčšou devízou sú nádherné biele kvety, ktoré v lete rozžiaria celú stenu. Keď príde zima, listy opadnú, ale pevné výhony zostanú.
Najlepšie sa jej darí v polotieni, kde má dostatok vlhkosti a kyprú, mierne kyslú pôdu. Hoci znesie aj priame slnko, v tienistých kútoch záhrady pôsobí najkrajšie a prinesie tam svetlý, romantický akcent.
Prečo sa oplatí mať popínavky v záhrade
Okrem estetickej funkcie majú popínavé rastliny aj praktický význam. Poskytujú tieň, chránia múry pred prehrievaním a dokážu znížiť prašnosť v okolí. Navyše, priťahujú včely, motýle a ďalší užitočný hmyz, ktorý prospieva celej záhradnej ekológii.
Ak teda hľadáte spôsob, ako rýchlo a efektne vylepšiť vzhľad svojho dvora či záhrady, siahnite po jednej z týchto troch overených možností. Brečtan vás poteší rýchlosťou rastu, paviniče nádhernými jesennými farbami a hortenzia popínavá romantickými kvetmi. Stačí si len vybrať podľa svojho vkusu a podmienok v záhrade.