Tajomstvo jesene odhalené. Recept na kávu, ktorá rozvonia domov a zahreje dušu

pumpkin spice latte
pumpkin spice latte Foto: www.shutterstock.com

Halloween bez tekvice by azda ani nebol Halloween. Ulice sú plné vydlabaných strašidiel, no vôňa tejto jesennej plodiny sa čoraz častejšie šíri aj z kuchýň – a to v podobe legendárneho Pumpkin Spice Latte. Táto káva sa stala symbolom jesene po celom svete, no na jej prípravu vôbec nepotrebujete baristu. Stačí pár surovín, trochu času a výsledok vás prekvapí – domáce tekvicové latté chutí často lepšie ako z kaviarne, a navyše vás vyjde len na pár centov.

Ako vznikla tekvicová príchuť, ktorá dobyla svet

História Pumpkin Spice Latte siaha približne 22 rokov dozadu. Americký reťazec kaviarní vtedy prišiel s novinkou, ktorá mala spojiť výrazné chute jesene – espresso, napenené mlieko a sirup z aromatického korenia, v ktorom dominovala škorica, zázvor, klinček, muškátový oriešok a nové korenie. Nápoj doplnila šľahačka a sladká posýpka ako na tekvicovom koláči.

Tento teplý, voňavý drink okamžite získal obrovskú popularitu. Paradoxne, pôvodná verzia neobsahovala ani kúsok tekvice. Až v roku 2015 sa do receptu pridalo pravé tekvicové pyré, ktoré mu dodalo autentickejšiu chuť aj farbu. Odvtedy sa Pumpkin Spice Latte stalo neoddeliteľnou súčasťou jesene – podobne ako padajúce lístie či večerné prechádzky v mikine.

Tekvicový sirup – základ úspechu

Ak si chcete túto kávu pripraviť doma, základom je domáci tekvicový sirup. Ten si jednoducho uvaríte z pečenej tekvice, cukru, vody a zmesi korenín. Výhodou je, že presne viete, čo pijete – žiadne umelé arómy ani prídavné látky.

A čo je najlepšie, sirup nie je len na kávu. Dokonale sa hodí aj na ochutenie krupicovej kaše, palaciniek, lievancov, koláčov či bábovky. Tekvicová chuť dodá dezertom príjemný podtón jesene a v kuchyni vytvorí nostalgickú, útulnú atmosféru.

Recept na domáci tekvicový sirup

Potrebujete:

  • 1 hrnček kryštálového alebo krupicového cukru
  • 2 hrnčeky vody
  • 2 hrnčeky tekvicového pyré (z pečenej tekvice Hokkaido alebo maslovej tekvice)
  • 2–3 kávové lyžičky zmesi korenín: 3 polievkové lyžice mletej škorice, 2 kávové lyžičky mletého zázvoru, 2 kávové lyžičky muškátového orieška, 1,5 kávovej lyžičky mletého klinčeka, 1,5 kávovej lyžičky mletého nového korenia
  • ½ lyžičky nastrúhanej pomarančovej kôry
  • kúsok badiánu
  • trochu vanilkového cukru
  • kúsoček vanilkového lusku (voliteľné)

Postup:

  1. Do hrnca nasypte cukor a na miernom ohni ho nechajte pomaly skaramelizovať.
  2. Opatrne prilejte studenú vodu (pozor, karamel je veľmi horúci).
  3. Pridajte tekvicové pyré, korenie, pomarančovú kôru a badián.
  4. Všetko varte asi 10 minút, kým sa chute spoja.
  5. Vyberte badián a zmes rozmixujte.

Sirup môžete používať buď v hustejšej podobe (asi 2 lyžičky na šálku latté), alebo ho precediť cez sitko a získať hladkú, tekutú verziu. V chladničke vydrží niekoľko dní.

Recept na domáce Pumpkin Spice Latte

Správne latté sa skladá z troch vrstiev – espressa, horúceho mlieka a jemnej mliečnej peny. Espresso si môžete pripraviť v pákovom kávovare, v moka kanvičke alebo aj pomocou french pressu. Dôležité je, aby ste použili kvalitnú kávu, ktorá vynikne aj v kombinácii s korením a mliekom.

Ak nemáte naparovač mlieka, postačí aj ručnýpenič alebo elektrický šľahač.

Postup:

  1. Do väčšieho hrnčeka nalejte 2 lyžičky tekvicového sirupu.
  2. Prilejte čerstvo pripravené espresso.
  3. Zalejte teplým, napeneným mliekom.
  4. Ozdobte šľahačkou a posypte štipkou škorice alebo muškátového orieška.

Obmeny a tipy

  • Ak máte radi studené nápoje, skúste Ice Pumpkin Spice Latte – pridajte sirup do ľadovej kávy alebo do fľaškového Ice Latte.
  • Sirup výborne chutí aj v cappuccine či frappuccine.
  • Na sviatočný dezert skúste pridať pár kvapiek sirupu do šľahačky alebo krému – dodá im neodolateľnú arómu jesene.

Domáce Pumpkin Spice Latte je dôkazom, že aj s pár bežnými surovinami dokážete vytvoriť niečo výnimočné. A čo je na tom najlepšie? Váš domov bude voňať tak útulne, že aj jeseň sa vám bude zdať o niečo krajšia.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať