Tajomstvo dokonalej zemiakovej kaše. Robíte túto chybu, preto je vaša vždy hrudkovitá

zemiaková kaša
zemiaková kaša Foto: www.shutterstock.com

Zemiaková kaša patrí medzi jedlá, ktoré si mnohí z nás spájajú s domácou pohodou a tradičnou kuchyňou. Na prvý pohľad ide o jednoduchý pokrm, no práve pri kaši platí, že diabol sa skrýva v detailoch. Ak chcete, aby bola kaša naozaj jemná, nadýchaná a lahodná, musíte poznať správny postup. Nepotrebujete žiadne špeciálne prísady ani drahé ingrediencie – tajomstvom je technika a niekoľko kuchárskych trikov.

Čo budete potrebovať?

Na poctivú zemiakovú kašu stačia štyri suroviny, ktoré nájdete takmer v každej domácnosti:

  • zemiaky – najlepšie varný typ C, ktorý sa ľahko rozvarí a má múčnatú štruktúru
  • soľ
  • maslo – ideálne kvalitné, s vyšším obsahom tuku
  • mlieko – plnotučné je tou najlepšou voľbou

Ak chcete kašu povýšiť na ešte krémovejšiu verziu, môžete mlieko čiastočne nahradiť sladkou smotanou.

Postup prípravy krok za krokom

  1. Príprava zemiakov
    Zemiaky dôkladne umyte, ošúpte a nakrájajte na približne rovnaké kúsky. Vďaka tomu sa uvaria rovnomerne.
  2. Varenie
    Vložte ich do hrnca s osolenou vriacou vodou. Keď začne voda opäť vrieť, stiahnite plameň na stredný stupeň a varte asi 20 minút. Zemiaky by mali byť veľmi mäkké – pri zapichnutí vidličky sa majú takmer rozpadávať. Potom ich sceďte.
  3. Šťuchanie namiesto mixovania
    Zabudnite na mixér – ten by zemiaky zmenil na lepkavú hmotu. Použite klasické šťuchadlo na zemiaky. Zemiaky najprv rozšťuchajte dohladka, aby nezostali žiadne hrudky.
  4. Pridávanie masla a mlieka
    Do ešte horúcich zemiakov vložte kúsok masla a pokračujte v šťuchaní. Následne pomaly prilievajte predhriate mlieko (najlepšie ohriate na sporáku, nie v mikrovlnke). Mlieko prilievajte postupne – radšej menej a podľa potreby doplniť, než kašu zbytočne rozriediť.
  5. Dokončenie a servírovanie
    Hotová kaša má byť hladká, krémová a jemná. Pred podávaním ju môžete ozdobiť nasekanou petržlenovou vňaťou či pažítkou a pokvapkať rozohriatym maslom.

Tipy a triky pre najlepšiu kašu

  • Konzistencia je kľúčová – kaša by nemala byť ani príliš hustá, ani tekutá. Správna je nadýchaná a jemne krémová.
  • Štuchadlo – kovové zvládne svoju prácu najlepšie a nerozpadne sa pri väčšom množstve zemiakov.
  • Smotana pre luxusnejší výsledok – ak pridáte trochu smotany namiesto časti mlieka, kaša získa jemnú, bohatú chuť.
  • Čerstvé bylinky – pažítka, petržlen alebo dokonca kvapka olivového oleja dodajú pokrmu nový rozmer.

S čím podávať zemiakovú kašu?

Možnosti sú prakticky neobmedzené. Skvelo sa hodí k:

  • chrumkavému rezňu
  • pečenému kurčaťu alebo kačke
  • dusenému hovädziemu mäsu so šťavou
  • rybám na masle
  • alebo jednoducho ako rýchla večera s opečenou cibuľkou navrchu

Príprava dokonalej zemiakovej kaše nie je žiadna veda, stačí si dať pozor na správny postup. Ak použijete správny typ zemiakov, kvalitné maslo, mlieko a budete trpezlivo šťuchadlom pracovať, výsledok vás odmení jemnou, hodvábnou štruktúrou a nezameniteľnou chuťou. A čo je najlepšie – takáto kaša poteší malých aj veľkých stravníkov a dokonale doplní takmer každý hlavný chod.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať