Tajomstvo dokonalej zemiakovej kaše. Robíte túto chybu, preto je vaša vždy hrudkovitá

Zemiaková kaša patrí medzi jedlá, ktoré si mnohí z nás spájajú s domácou pohodou a tradičnou kuchyňou. Na prvý pohľad ide o jednoduchý pokrm, no práve pri kaši platí, že diabol sa skrýva v detailoch. Ak chcete, aby bola kaša naozaj jemná, nadýchaná a lahodná, musíte poznať správny postup. Nepotrebujete žiadne špeciálne prísady ani drahé ingrediencie – tajomstvom je technika a niekoľko kuchárskych trikov.
Čo budete potrebovať?
Na poctivú zemiakovú kašu stačia štyri suroviny, ktoré nájdete takmer v každej domácnosti:
- zemiaky – najlepšie varný typ C, ktorý sa ľahko rozvarí a má múčnatú štruktúru
- soľ
- maslo – ideálne kvalitné, s vyšším obsahom tuku
- mlieko – plnotučné je tou najlepšou voľbou
Ak chcete kašu povýšiť na ešte krémovejšiu verziu, môžete mlieko čiastočne nahradiť sladkou smotanou.
Postup prípravy krok za krokom
- Príprava zemiakov
Zemiaky dôkladne umyte, ošúpte a nakrájajte na približne rovnaké kúsky. Vďaka tomu sa uvaria rovnomerne.
- Varenie
Vložte ich do hrnca s osolenou vriacou vodou. Keď začne voda opäť vrieť, stiahnite plameň na stredný stupeň a varte asi 20 minút. Zemiaky by mali byť veľmi mäkké – pri zapichnutí vidličky sa majú takmer rozpadávať. Potom ich sceďte.
- Šťuchanie namiesto mixovania
Zabudnite na mixér – ten by zemiaky zmenil na lepkavú hmotu. Použite klasické šťuchadlo na zemiaky. Zemiaky najprv rozšťuchajte dohladka, aby nezostali žiadne hrudky.
- Pridávanie masla a mlieka
Do ešte horúcich zemiakov vložte kúsok masla a pokračujte v šťuchaní. Následne pomaly prilievajte predhriate mlieko (najlepšie ohriate na sporáku, nie v mikrovlnke). Mlieko prilievajte postupne – radšej menej a podľa potreby doplniť, než kašu zbytočne rozriediť.
- Dokončenie a servírovanie
Hotová kaša má byť hladká, krémová a jemná. Pred podávaním ju môžete ozdobiť nasekanou petržlenovou vňaťou či pažítkou a pokvapkať rozohriatym maslom.
Tipy a triky pre najlepšiu kašu
- Konzistencia je kľúčová – kaša by nemala byť ani príliš hustá, ani tekutá. Správna je nadýchaná a jemne krémová.
- Štuchadlo – kovové zvládne svoju prácu najlepšie a nerozpadne sa pri väčšom množstve zemiakov.
- Smotana pre luxusnejší výsledok – ak pridáte trochu smotany namiesto časti mlieka, kaša získa jemnú, bohatú chuť.
- Čerstvé bylinky – pažítka, petržlen alebo dokonca kvapka olivového oleja dodajú pokrmu nový rozmer.
S čím podávať zemiakovú kašu?
Možnosti sú prakticky neobmedzené. Skvelo sa hodí k:
- chrumkavému rezňu
- pečenému kurčaťu alebo kačke
- dusenému hovädziemu mäsu so šťavou
- rybám na masle
- alebo jednoducho ako rýchla večera s opečenou cibuľkou navrchu
Príprava dokonalej zemiakovej kaše nie je žiadna veda, stačí si dať pozor na správny postup. Ak použijete správny typ zemiakov, kvalitné maslo, mlieko a budete trpezlivo šťuchadlom pracovať, výsledok vás odmení jemnou, hodvábnou štruktúrou a nezameniteľnou chuťou. A čo je najlepšie – takáto kaša poteší malých aj veľkých stravníkov a dokonale doplní takmer každý hlavný chod.