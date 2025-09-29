Tajomstvo dokonalej tekvicovej polievky. Stačí pridať túto jednu ingredienciu

Jeseň je obdobím, kedy sa vo veľkom zbierajú tekvice. Ide o zeleninu, ktorá má široké využitie v kuchyni a obsahuje viacero vitamínov (napr. vitamíny A, C, E) a minerálov (napr. draslík, horčík). Z tekvice sa často pripravujú polievky, pyré alebo pečené prílohy.
Druhy tekvíc používané na varenie
- Hokkaido – má oranžovú dužinu a pevnejšiu šupku. Táto šupka sa pri varení zmäkčí, preto ju mnohí kuchári neodstraňujú.
- Maslová tekvica – má podlhovastý tvar pripomínajúci hrušku, tenkú šupku a dužinu so sladkastou chuťou. Hodí sa na polievky, pyré aj pečenie.
- Špagetová tekvica – po uvarení sa jej dužina rozpadá na vlákna podobné špagetám. Často sa používa ako príloha.
- Veľké jedlé tekvice – využívajú sa najmä na zaváranie alebo spracovanie vo väčšom množstve.
Recept na krémovú tekvicovú polievku
Ingrediencie (cca 4 porcie):
- 1 menšia tekvica Hokkaido alebo maslová (asi 800 g dužiny)
- 1 mrkva
- 1 koreň petržlenu alebo kúsok zeleru
- 1 cibuľa
- 1 menší zemiak
- 1 liter zeleninového alebo mäsového vývaru
- 150 ml smotany na varenie (alebo iného mliečneho produktu na zjemnenie)
- 1 lyžica medu (voliteľne na dosladenie)
- 2 lyžice masla alebo oleja
- 1–2 štipky muškátového orieška (používa sa na zvýraznenie chuti, množstvo závisí od preferencie)
- 2 bobkové listy
- soľ a čierne korenie podľa chuti
- biely jogurt na dochutenie (voliteľne)
Postup:
- Tekvicu očistite, odstráňte semienka a nakrájajte na kocky. Hokkaido netreba šúpať, maslovú áno. Mrkvu, petržlen, zeler a zemiak očistite a nakrájajte.
- V hrnci rozpáľte maslo alebo olej, pridajte cibuľu a krátko ju opečte.
- Vsypte koreňovú zeleninu a tekvicu, miešajte a nechajte krátko restovať.
- Posypte trochou muškátového orieška, zalejte vývarom a pridajte bobkový list so zemiakom.
- Varíme približne 20 minút, kým zelenina nezmäkne.
- Polievku rozmixujte dohladka. Pridajte smotanu, podľa chuti oslaďte medom a dochuťte soľou a korením.
- Podávajte teplú. Na vrch možno pridať lyžicu bieleho jogurtu, ktorý dodá jemne kyslastú chuť.
Overené fakty o tejto polievke
- Tekvica obsahuje vitamín A (vo forme betakaroténu), ktorý prispieva k správnemu fungovaniu zraku a imunity.
- Obsahuje aj vitamín C, draslík a vlákninu.
- Polievka je nízkokalorická (ak sa nepoužije veľa smotany či oleja).
- Pridaním smotany sa zvýši krémovosť, med môže slúžiť na vyváženie kyslosti alebo horkosti niektorých druhov zeleniny.
- Muškátový oriešok sa tradične používa na dochutenie zeleninových krémových polievok.