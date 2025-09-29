Tajomstvo dokonalej tekvicovej polievky. Stačí pridať túto jednu ingredienciu

tekvicová polievka
tekvicová polievka Foto: depositphotos.com

Jeseň je obdobím, kedy sa vo veľkom zbierajú tekvice. Ide o zeleninu, ktorá má široké využitie v kuchyni a obsahuje viacero vitamínov (napr. vitamíny A, C, E) a minerálov (napr. draslík, horčík). Z tekvice sa často pripravujú polievky, pyré alebo pečené prílohy.

Druhy tekvíc používané na varenie

  • Hokkaido – má oranžovú dužinu a pevnejšiu šupku. Táto šupka sa pri varení zmäkčí, preto ju mnohí kuchári neodstraňujú.
  • Maslová tekvica – má podlhovastý tvar pripomínajúci hrušku, tenkú šupku a dužinu so sladkastou chuťou. Hodí sa na polievky, pyré aj pečenie.
  • Špagetová tekvica – po uvarení sa jej dužina rozpadá na vlákna podobné špagetám. Často sa používa ako príloha.
  • Veľké jedlé tekvice – využívajú sa najmä na zaváranie alebo spracovanie vo väčšom množstve.

Recept na krémovú tekvicovú polievku

Ingrediencie (cca 4 porcie):

  • 1 menšia tekvica Hokkaido alebo maslová (asi 800 g dužiny)
  • 1 mrkva
  • 1 koreň petržlenu alebo kúsok zeleru
  • 1 cibuľa
  • 1 menší zemiak
  • 1 liter zeleninového alebo mäsového vývaru
  • 150 ml smotany na varenie (alebo iného mliečneho produktu na zjemnenie)
  • 1 lyžica medu (voliteľne na dosladenie)
  • 2 lyžice masla alebo oleja
  • 1–2 štipky muškátového orieška (používa sa na zvýraznenie chuti, množstvo závisí od preferencie)
  • 2 bobkové listy
  • soľ a čierne korenie podľa chuti
  • biely jogurt na dochutenie (voliteľne)

Postup:

  1. Tekvicu očistite, odstráňte semienka a nakrájajte na kocky. Hokkaido netreba šúpať, maslovú áno. Mrkvu, petržlen, zeler a zemiak očistite a nakrájajte.
  2. V hrnci rozpáľte maslo alebo olej, pridajte cibuľu a krátko ju opečte.
  3. Vsypte koreňovú zeleninu a tekvicu, miešajte a nechajte krátko restovať.
  4. Posypte trochou muškátového orieška, zalejte vývarom a pridajte bobkový list so zemiakom.
  5. Varíme približne 20 minút, kým zelenina nezmäkne.
  6. Polievku rozmixujte dohladka. Pridajte smotanu, podľa chuti oslaďte medom a dochuťte soľou a korením.
  7. Podávajte teplú. Na vrch možno pridať lyžicu bieleho jogurtu, ktorý dodá jemne kyslastú chuť.

Overené fakty o tejto polievke

  • Tekvica obsahuje vitamín A (vo forme betakaroténu), ktorý prispieva k správnemu fungovaniu zraku a imunity.
  • Obsahuje aj vitamín C, draslík a vlákninu.
  • Polievka je nízkokalorická (ak sa nepoužije veľa smotany či oleja).
  • Pridaním smotany sa zvýši krémovosť, med môže slúžiť na vyváženie kyslosti alebo horkosti niektorých druhov zeleniny.
  • Muškátový oriešok sa tradične používa na dochutenie zeleninových krémových polievok.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať