Tajomstvo balkánskeho guláša. Jediná prísada z lesa zmení chuť na nepoznanie

Keď sa povie guláš, väčšine ľudí sa vybaví jedlo s hovädzím mäsom, cibuľou, paprikou a voňavými koreninami. V skutočnosti však guláš nemá len jednu podobu. V rôznych krajinách strednej a juhovýchodnej Európy existujú viaceré regionálne varianty – od klasického maďarského cez české a slovenské verzie až po úpravy, ktoré sa vyskytujú na Balkáne.
Pôvod guláša
Pôvod guláša je historicky spojený s Maďarskom. Slovo gulyás pôvodne označovalo „pastiera“. Už v stredoveku si maďarskí pastieri varili jednoduché jedlá v kotlíkoch priamo pri stáde. Boli to skôr husté polievky než dnešný guláš – mäso sa dusilo pomaly spolu s cibuľou a trochou korenín.
V 19. storočí, počas existencie Rakúsko-Uhorska, sa guláš stal obľúbeným jedlom nielen v Maďarsku, ale aj v susedných krajinách. Postupne sa šíril a prispôsoboval miestnym surovinám a chutiam.
Toto video z YouTube môže poslúžiť ako inšpirácia k príprave.
Guláš na Balkáne
Na Balkáne sa guláš varí podobne ako v strednej Európe – základom je mäso, cibuľa, paprika a paradajky. Niektoré miestne verzie však pridávajú aj huby, čo súvisí s tým, že región je bohatý na lesy a hubárstvo je tam rozšírené rovnako ako u nás.
Treba zdôrazniť, že „balkánsky hubový guláš“ nie je oficiálna národná špecialita, ale skôr jedna z bežných domácich variácií guláša, ktorú nájdete v Srbsku, Bosne či Chorvátsku. Huby mu dodajú intenzívnejšiu chuť a vôňu a môžu znížiť množstvo použitého mäsa, pretože omáčka zostáva plná a sýta aj bez neho.
Recept na guláš s hubami podľa balkánskeho štýlu
Suroviny (4–6 porcií):
- 600 g hovädzieho mäsa (napríklad kližka alebo krk)
- 250 g čerstvých húb (šampiňóny, lišky, hríby alebo ich zmes)
- 2 väčšie cibule
- 3 strúčiky cesnaku
- 2 lyžice oleja alebo masla
- 2 lyžice sladkej mletej papriky
- 1 lyžica paradajkového pretlaku
- 200 ml paradajkovej passaty
- 500 ml hovädzieho vývaru
- 1 bobkový list
- 1 lyžička sušeného tymianu alebo majoránky
- soľ, čierne korenie
- čerstvá petržlenová vňať na ozdobu
Postup:
- Mäso nakrájajte na kocky, osoľte a okoreňte.
- Na oleji alebo masle opečte nadrobno nakrájanú cibuľu dozlatista. Pridajte cesnak.
- Vložte kúsky mäsa a prudko ich opečte zo všetkých strán.
- Prisypte mletú papriku, rýchlo premiešajte a pridajte paradajkový pretlak.
- Zalejte passatou a vývarom, pridajte bobkový list a tymian. Dusíme na miernom ohni asi hodinu, kým mäso nezmäkne.
- Huby osobitne opečte na panvici a potom ich pridajte do guláša. Spolu varte ešte približne 20 minút.
- Dochutíme soľou, korením a pred podávaním posypeme petržlenovou vňaťou.
Na Balkáne sa guláš s hubami často je s čerstvým chlebom, polentou alebo cestovinami. V našich končinách ho môžete podávať aj s knedľou.