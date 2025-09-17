Tajomstvo balkánskeho guláša. Jediná prísada z lesa zmení chuť na nepoznanie

Keď sa povie guláš, väčšine ľudí sa vybaví jedlo s hovädzím mäsom, cibuľou, paprikou a voňavými koreninami. V skutočnosti však guláš nemá len jednu podobu. V rôznych krajinách strednej a juhovýchodnej Európy existujú viaceré regionálne varianty – od klasického maďarského cez české a slovenské verzie až po úpravy, ktoré sa vyskytujú na Balkáne.

Pôvod guláša

Pôvod guláša je historicky spojený s Maďarskom. Slovo gulyás pôvodne označovalo „pastiera“. Už v stredoveku si maďarskí pastieri varili jednoduché jedlá v kotlíkoch priamo pri stáde. Boli to skôr husté polievky než dnešný guláš – mäso sa dusilo pomaly spolu s cibuľou a trochou korenín.

V 19. storočí, počas existencie Rakúsko-Uhorska, sa guláš stal obľúbeným jedlom nielen v Maďarsku, ale aj v susedných krajinách. Postupne sa šíril a prispôsoboval miestnym surovinám a chutiam.

Guláš na Balkáne

Na Balkáne sa guláš varí podobne ako v strednej Európe – základom je mäso, cibuľa, paprika a paradajky. Niektoré miestne verzie však pridávajú aj huby, čo súvisí s tým, že región je bohatý na lesy a hubárstvo je tam rozšírené rovnako ako u nás.

Treba zdôrazniť, že „balkánsky hubový guláš“ nie je oficiálna národná špecialita, ale skôr jedna z bežných domácich variácií guláša, ktorú nájdete v Srbsku, Bosne či Chorvátsku. Huby mu dodajú intenzívnejšiu chuť a vôňu a môžu znížiť množstvo použitého mäsa, pretože omáčka zostáva plná a sýta aj bez neho.

Recept na guláš s hubami podľa balkánskeho štýlu

Suroviny (4–6 porcií):

  • 600 g hovädzieho mäsa (napríklad kližka alebo krk)
  • 250 g čerstvých húb (šampiňóny, lišky, hríby alebo ich zmes)
  • 2 väčšie cibule
  • 3 strúčiky cesnaku
  • 2 lyžice oleja alebo masla
  • 2 lyžice sladkej mletej papriky
  • 1 lyžica paradajkového pretlaku
  • 200 ml paradajkovej passaty
  • 500 ml hovädzieho vývaru
  • 1 bobkový list
  • 1 lyžička sušeného tymianu alebo majoránky
  • soľ, čierne korenie
  • čerstvá petržlenová vňať na ozdobu

Postup:

  1. Mäso nakrájajte na kocky, osoľte a okoreňte.
  2. Na oleji alebo masle opečte nadrobno nakrájanú cibuľu dozlatista. Pridajte cesnak.
  3. Vložte kúsky mäsa a prudko ich opečte zo všetkých strán.
  4. Prisypte mletú papriku, rýchlo premiešajte a pridajte paradajkový pretlak.
  5. Zalejte passatou a vývarom, pridajte bobkový list a tymian. Dusíme na miernom ohni asi hodinu, kým mäso nezmäkne.
  6. Huby osobitne opečte na panvici a potom ich pridajte do guláša. Spolu varte ešte približne 20 minút.
  7. Dochutíme soľou, korením a pred podávaním posypeme petržlenovou vňaťou.

Na Balkáne sa guláš s hubami často je s čerstvým chlebom, polentou alebo cestovinami. V našich končinách ho môžete podávať aj s knedľou.

