Tajná zbraň záhradkárov. Zemiakové šupky s octom dokážu zázraky, o ktorých sa bežne nehovorí

Ekologické pestovanie sa stáva čoraz populárnejším. Mnohí záhradkári sa snažia vyhnúť používaniu chémie a hľadajú jednoduché prírodné spôsoby, ako sa starať o pôdu aj rastliny. Jedným z tipov je využiť zemiakové šupky a ocot – dve bežné suroviny, ktoré má doma každý. Ak sa použijú rozumne, môžu priniesť zaujímavý úžitok.
Zemiakové šupky – cenný kuchynský „odpad“
Zemiakové šupky väčšina ľudí považuje za odpad. V skutočnosti sú však bohatým zdrojom minerálov – obsahujú draslík, horčík, fosfor, vápnik aj stopové prvky. Tieto látky sa pri kompostovaní alebo lúhovaní vo vode postupne uvoľňujú a môžu obohatiť pôdu.
Praktické využitie šupiek:
- sú vhodné do kompostu, kde urýchľujú tvorbu kvalitného humusu
- môžu sa namočiť do vody a po dvoch dňoch vznikne mierne výživný výluh, ktorým sa dajú polievať rastliny
- používajú sa ako doplnkový zdroj živín, nie však ako plnohodnotné hnojivo
Ocot – účinný, ale opatrne
Ocot (kyselina octová) sa v záhrade často využíva proti burine. Pôsobí ako prírodný herbicíd – mladé buriny dokáže spáliť a vysušiť. Používa sa najmä na:
- škáry medzi dlažbou
- chodníky a cestičky
- miesta, kde nechceme, aby niečo rástlo
Dôležité upozornenie: Ocot môže poškodiť aj pestované rastliny a pôdne mikroorganizmy. Preto sa nesmie používať vo vysokej koncentrácii priamo v záhone. Vhodný je iba na miesta, kde nechceme zeleň.
Pre kyslomilné rastliny
Niektoré rastliny potrebujú mierne kyslú pôdu. Patrí sem napríklad:
- čučoriedky
- azalky
- rododendrony
- vresy
Tieto rastliny môžu profitovať z občasného okyslenia pôdy. V tomto prípade sa dá použiť veľmi slabý roztok octu vo vode – vždy v malom množstve, aby nedošlo k prekysleniu pôdy.
Ako pripraviť šetrný roztok
Ak chcete vyskúšať kombináciu šupiek a octu, postupujte takto:
- Zemiakové šupky zalejte vodou a nechajte lúhovať približne 48 hodín.
- Výluh preceďte a doplňte vodu do objemu 10 litrov.
- Pridajte maximálne 3–5 lyžíc octu a premiešajte.
- Používajte iba občasne a len pri rastlinách, ktoré majú rady kyslejšiu pôdu.
Čo od toho čakať?
- Zemiakové šupky dodajú do vody malé množstvo minerálov.
- Ocot mierne okyslí pôdu, čo môže pomôcť niektorým rastlinám.
- Ide o doplnkový spôsob starostlivosti, ktorý nenahrádza kvalitné hnojivo ani pravidelnú údržbu pôdy.
Tento postup je teda pravdivý a bezpečný, ak sa dodrží miernosť. Šupky využijete namiesto vyhodenia a ocot poslúži tam, kde je to vhodné. Dôležité je však nepoužívať príliš veľa octu a uvedomiť si, že nejde o zázračný prostriedok, ale o drobnú ekologickú pomoc pre záhradu.