Tajná zbraň záhradkárov. Zemiakové šupky s octom dokážu zázraky, o ktorých sa bežne nehovorí

zemiakové šupky
zemiakové šupky Foto: depositphotos.com

Ekologické pestovanie sa stáva čoraz populárnejším. Mnohí záhradkári sa snažia vyhnúť používaniu chémie a hľadajú jednoduché prírodné spôsoby, ako sa starať o pôdu aj rastliny. Jedným z tipov je využiť zemiakové šupky a ocot – dve bežné suroviny, ktoré má doma každý. Ak sa použijú rozumne, môžu priniesť zaujímavý úžitok.

Zemiakové šupky – cenný kuchynský „odpad“

Zemiakové šupky väčšina ľudí považuje za odpad. V skutočnosti sú však bohatým zdrojom minerálov – obsahujú draslík, horčík, fosfor, vápnik aj stopové prvky. Tieto látky sa pri kompostovaní alebo lúhovaní vo vode postupne uvoľňujú a môžu obohatiť pôdu.

Praktické využitie šupiek:

  • sú vhodné do kompostu, kde urýchľujú tvorbu kvalitného humusu
  • môžu sa namočiť do vody a po dvoch dňoch vznikne mierne výživný výluh, ktorým sa dajú polievať rastliny
  • používajú sa ako doplnkový zdroj živín, nie však ako plnohodnotné hnojivo

Ocot – účinný, ale opatrne

Ocot (kyselina octová) sa v záhrade často využíva proti burine. Pôsobí ako prírodný herbicíd – mladé buriny dokáže spáliť a vysušiť. Používa sa najmä na:

  • škáry medzi dlažbou
  • chodníky a cestičky
  • miesta, kde nechceme, aby niečo rástlo

Dôležité upozornenie: Ocot môže poškodiť aj pestované rastliny a pôdne mikroorganizmy. Preto sa nesmie používať vo vysokej koncentrácii priamo v záhone. Vhodný je iba na miesta, kde nechceme zeleň.

Pre kyslomilné rastliny

Niektoré rastliny potrebujú mierne kyslú pôdu. Patrí sem napríklad:

  • čučoriedky
  • azalky
  • rododendrony
  • vresy

Tieto rastliny môžu profitovať z občasného okyslenia pôdy. V tomto prípade sa dá použiť veľmi slabý roztok octu vo vode – vždy v malom množstve, aby nedošlo k prekysleniu pôdy.

Ako pripraviť šetrný roztok

Ak chcete vyskúšať kombináciu šupiek a octu, postupujte takto:

  1. Zemiakové šupky zalejte vodou a nechajte lúhovať približne 48 hodín.
  2. Výluh preceďte a doplňte vodu do objemu 10 litrov.
  3. Pridajte maximálne 3–5 lyžíc octu a premiešajte.
  4. Používajte iba občasne a len pri rastlinách, ktoré majú rady kyslejšiu pôdu.

Čo od toho čakať?

  • Zemiakové šupky dodajú do vody malé množstvo minerálov.
  • Ocot mierne okyslí pôdu, čo môže pomôcť niektorým rastlinám.
  • Ide o doplnkový spôsob starostlivosti, ktorý nenahrádza kvalitné hnojivo ani pravidelnú údržbu pôdy.

Tento postup je teda pravdivý a bezpečný, ak sa dodrží miernosť. Šupky využijete namiesto vyhodenia a ocot poslúži tam, kde je to vhodné. Dôležité je však nepoužívať príliš veľa octu a uvedomiť si, že nejde o zázračný prostriedok, ale o drobnú ekologickú pomoc pre záhradu.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať