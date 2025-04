Tajná prísada, vďaka ktorej bude váš rozmarín nádherne zelený, silný a plný vitality

Rozmarín predstavuje jednu z najuniverzálnejších a najobľúbenejších byliniek. Využíva sa predovšetkým v kuchyni ako voňavé korenie, no má aj celý rad blahodarných účinkov na zdravie. Máte ho doma alebo premýšľate, že si ho zaobstaráte? Potom by ste mali vedieť, ako sa oň správne starať, aby vám rozmarín prosperoval čo najdlhšie a aby ste mohli naplno využiť jeho jedinečné vlastnosti. Prezradíme vám, akú konkrétnu zložku by ste mu mali pravidelne dopriať, aby rástol sýtou zelenou farbou a pevnou, zdravou stonkou.