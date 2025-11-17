S príchodom chladnejších dní a koncom jesene sa v mnohých domácnostiach opäť pečú svätomartinské rožky. Toto tradičné sladké pečivo sa viaže na obdobie okolo 11. novembra, no pripravuje sa počas celého novembra aj v úvode zimy. Typický polmesiačikovitý tvar a jemné maslové cesto s orechovou plnkou robia zo svätomartinských rožkov jeden z najznámejších sezónnych receptov jesene.
Video: Nekysnuté svätomartinské rožky – jednoduchý postup
Ak uprednostňuješ názorný postup, môžeš si pozrieť aj krátke video s prípravou nekysnutých svätomartinských rožkov. Video pekne ukazuje tvarovanie aj samotný proces pečenia:
Pôvod a význam svätomartinských rožkov
Tradícia pečenia siaha do stredoveku, keď sa rožky pripravovali:
- ako poďakovanie za úrodu
- ako symbol hojnosti na konci poľnohospodárskeho roka
- ako malé dary pre služobníctvo či chudobných
- v súvislosti so zvykmi spojenými so sviatkom svätého Martina
Tvar polmesiaca sa spája s konskou podkovou svätého Martina a symbolizuje príchod zimného obdobia.
Dnes sú svätomartinské rožky nielen súčasťou novembrových tradícií, ale aj obľúbeným domácim pečivom, ktoré svojou vôňou spríjemňuje chladné jesenné večery.
Recept na svätomartinské rožky
Recept je postavený na maslovom ceste a orechovej náplni – kombinácii, ktorá je pre tieto rožky typická.
Suroviny
Cesto
- 240 g hladkej múky
- 125 g masla
- 50 g vlažného mlieka
- 30 g cukru
- 10 g droždia
- 1 žĺtok
- 2 g soli
Orechová náplň
- 120 g mletých orechov (vlašské alebo lieskové)
- 75 g trstinového cukru
- 1 g mletej škorice
- 200 g bieleho jogurtu
- 25 g rumu
Na dokončenie
- 1 vajce
- práškový cukor s vanilkou
Postup
1. Príprava cesta
Múku, cukor a soľ zmiešajte v miske. Pridajte maslo, žĺtok a droždie rozpustené vo vlažnom mlieku. Vypracujte hladké, nelepivé cesto, ktoré rozdeľte na tri časti. Nechajte približne 20 minút chladiť.
2. Náplň
V miske zmiešajte jogurt, orechy, trstinový cukor, škoricu a rum. Konzistencia má byť hustejšia; ak je riedka, pridajte orechy.
3. Tvarovanie
Každý kúsok cesta vyvaľkajte do kruhu a rozdeľte na osem trojuholníkov. Na širší okraj každého trojuholníka dajte lyžičku náplne a postupne zrolujte do tvaru malého rožka v tvare polmesiaca.
4. Pečenie
Rožky uložte na plech vystlaný papierom, potrite vajíčkom a pečte pri 180 °C približne 15–18 minút.
5. Obaľovanie
Ešte teplé rožky obaľte v práškovom a vanilkovom cukre a nechajte vychladnúť.
Vlastnosti tradičných svätomartinských rožkov
Správne pripravené sladké rožky by mali byť:
- malé, aby sa dali zjesť na 1–2 sústa
- krehké na povrchu
- vláčne vo vnútri
- obalené v cukre hneď po upečení
Takéto spracovanie im dodáva typickú sladkú vôňu aj chuť.
Podávanie v jesennom a zimnom období
Svätomartinské rožky sa často podávajú:
- k horúcej káve alebo čaju
- ako súčasť novembrového menu
- spolu so svätomartinským vínom
Orechová náplň a maslové cesto prirodzene zapadnú do jedálnička končenej jesene a začínajúcej zimy.
V súčasnosti je pečenie svätomartinských rožkov rozšíreným domácim zvykom. Ide o spôsob, ako si pripomenúť novembrové tradície a zároveň si spríjemniť čas jednoduchým sezónnym pečivom.