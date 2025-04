Sušíte bielizeň vonku? Podľa vedcov si môžete privodiť vážne zdravotné ťažkosti

Mnohí z nás nedočkavo čakajú, kým sa oteplí, aby mohli čerstvo opranú bielizeň zavesiť na šnúru pod šírym nebom. Predstava voňavého prádla, sušiaceho sa v príjemnom vánku, je pre mnohých synonymom čistoty, úspory energie aj času. Najmä v porovnaní so sušičkou, ktorá môže zvyšovať náklady na elektrinu. Avšak nedávne výskumy prinášajú prekvapivé zistenia – tento naoko nevinný zvyk môže predstavovať zdravotné riziko, a to predovšetkým pre alergikov alebo ľudí s dýchacími ťažkosťami.

Veda varuje pred peľom a plesňami

Kým sa doteraz sušenie bielizne na slnku považovalo za najšetrnejší a najekologickejší spôsob, aktuálne štúdie ho začínajú spochybňovať. Podľa nemeckého portálu sa totiž na vonku sušiacich kusoch odevu zachytáva peľ, ale i plesňové spóry. Keď bielizeň následne prinesiete do interiéru, nielenže rozvírite peľ v miestnosti, ale môžu sa k tomu pridať aj rôzne mikroskopické huby, ktorým sa darí vo vlhkom prostredí.

Práve to je dôvod, prečo vedci upozorňujú, že osoby s oslabenou imunitou, astmou alebo alergiami by mali byť pri sušení bielizne vonku obzvlášť opatrné. Môže to vyvolať nepríjemné alergické reakcie, dýchacie ťažkosti, kýchanie alebo svrbenie očí. Podcenenie týchto rizík môže vyústiť až do chronických zdravotných problémov.

Ani sušenie v interiéri nemusí byť ideálne

Možno si poviete, že jednoduchým riešením je sušiť prádlo vo vnútri. Avšak ani tu nie je všetko také ružové, ako sa na prvý pohľad zdá. Štúdia z Mackintosh School of Architecture, o ktorej informovala stanica BBC, odhalila, že v 75 % skúmaných domácností bola v dôsledku sušenia bielizne v interiéri nadmerná vlhkosť vzduchu. Táto vlhkosť zasa prispievala k tvorbe roztočov a v 25 % bytov dokonca vedci objavili spóry plesní, ktoré môžu vyvolať infekcie pľúc (najmä u ľudí s oslabenou imunitou).

Keď sa vlhký vzduch hromadí v uzatvorenom priestore, môže spôsobiť rôzne druhy mikrobiálneho znečistenia. Je dôležité, aby sme pri sušení bielizne vo vnútri miestnosť dostatočne vetrali – inak sa vystavujeme riziku, že plesne začnú bujnieť najmä na miestach so slabším prúdením vzduchu (napríklad v rohoch izieb či za nábytkom).

Sušička bielizne ako spoľahlivý pomocník

Ďalšou možnosťou, ako sa vyhnúť spóram plesní a peľu, je využitie sušičky bielizne. Mnohé štúdie potvrdili, že moderné sušičky dokážu odstrániť väčšinu častíc peľu a iných alergénov. Napríklad výskum, ktorý sa zameral na rôzne druhy peľu, ukázal, že sušičky vedia zbaviť textílie značnej časti týchto alergénov.

Nevýhodou bývajú zvýšené náklady na energiu alebo nedostatok priestoru v menších domácnostiach, kde sušička jednoducho nezapadne. Ak však bojujete s ťažkými alergiami a máte možnosť nainštalovať si ju, môže to byť najbezpečnejší spôsob, ako získať suchú a prevoňanú bielizeň bez nebezpečenstva vyvolania alergických reakcií.

Praktické tipy, ako sušiť bielizeň bezpečnejšie

Aj keď môže byť sušenie na čerstvom vzduchu pre zdravého človeka neškodné, prípadne dokonca prospešné (bielizeň vonia „prírodne“ a zároveň ušetríte peniaze za energie), existuje niekoľko praktických rád, ako minimalizovať potenciálne riziká – či už vonku alebo v interiéri.

Ochranné siete proti peľu

Ak radi sušíte bielizeň v izbe s otvoreným oknom, zvážte inštaláciu špeciálnej ochrannej siete alebo filtra, ktorý zachytáva peľové zrnká ešte predtým, než vniknú dovnútra. Na trhu sa dajú kúpiť rôzne varianty – od jednoduchých sietí z netkanej textílie až po pokročilé modely z nanovlákna. Vetranie s rozumom

Sušená bielizeň uvoľňuje vlhkosť. Preto, ak bielizeň vešiate v izbe, pravidelne a dôkladne vetrajte. Zabránite tak vzniku a šíreniu plesní alebo roztočov, ktoré sa radi držia vo vlhkom prostredí. Používanie odvlhčovača vzduchu

Ak bývate v prostredí so zvýšenou vlhkosťou alebo v menšom byte bez balkóna, môže vám pomôcť odvlhčovač. Ten pohlcuje prebytočnú paru z prádla, a tým bráni tvorbe plesní. Pozor na slnko a znečistenie bielizne

Bielizeň nechajte visieť skôr v tieni alebo ju občas otočte. Predídete tak vyblednutiu farieb a zároveň znížite riziko, že sa do tkaniny nalepia častice prachu či peľu priamo zo vzduchu. Ak sa na prádle usadia drobné čiastočky, môžete ich jemne vytriasť ešte predtým, než ho zložíte. Nepresúšať

Ak bielizeň necháte visieť pridlho, môže byť neskôr ťažké ju vyžehliť. Navyše, úplne preschnuté vlákna sú tvrdšie na dotyk a strácajú pružnosť, čo môže byť menej príjemné pre pokožku.

Pre koho je sušenie vonku vhodné?

Ak netrpíte alergiami alebo inými dýchacími ťažkosťami, môžete pokojne využiť výhody prirodzeného slnečného sušenia – bielizeň je voňavá a mäkká. Príroda vám dokonca môže pomôcť odstrániť niektoré pachy (napríklad z uterákov). Je to lacné, ekologické a často aj rýchlejšie, najmä počas horúcich letných dní.

Ak však viete, že ste citliví na peľ, máte astmu či oslabenú imunitu, skúste premyslieť iné možnosti. Buď použite sušičku, alebo sušte v interiéri, no s maximálnym dôrazom na dostatočné vetranie a odstraňovanie prebytočnej vlhkosti.

Zhrnutie

Aj keď na prvý pohľad môže sušenie bielizne na čerstvom vzduchu pôsobiť úplne nevinne, výskumy ukazujú, že nie každý organizmus ho dobre znáša. Zachytený peľ a plesne predstavujú reálnu hrozbu pre alergikov, astmatikov či ľudí so zníženou obranyschopnosťou. Na druhej strane, bežná domácnosť a pravidelné sušenie bielizne v interiéri môže viesť k zvýšenej vlhkosti, a tým aj k tvorbe roztočov a plesní.

Preto by sme mali zvoliť taký spôsob sušenia, ktorý bude vyhovovať nášmu zdraviu, priestorovým možnostiam aj finančnému rozpočtu. Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete pre sušenie na balkóne, v obývačke alebo v sušičke, dodržiavajte základné pravidlá hygieny a bezpečnosti, aby ste si neuškodili. A ak netrpíte žiadnou alergiou, môžete si bez obáv dopriať čaro voňavej bielizne sušenej na teplom letnom vzduchu.