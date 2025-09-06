Susedov pes šteká vo dne aj v noci? Toto je trik polície, ktorý ho umlčí raz a navždy

Aj keď psy patria medzi najobľúbenejších domácich miláčikov a pre mnohých ľudí sú členmi rodiny, neustále štekanie môže byť zdrojom nervozity a napätia. Ak sa ozýva deň čo deň a dokonca aj v noci, nejde už len o bežný zvuk zo susedstva, ale o problém, ktorý dokáže vážne narušiť pokojný život. Čo v takej situácii robiť a aké kroky sú v súlade so slovenským právom.
Pes ako kamarát aj zdroj starostí
Na Slovensku je chov psov veľmi rozšírený. Zatiaľ čo väčšina ľudí so psom nemá problémy, existujú prípady, keď štekanie prekračuje únosnú mieru. Najmä vtedy, ak sa opakuje v nočných hodinách, môže sa susedský vzťah rýchlo zmeniť na konflikt.
Polícia a právnici odporúčajú postupovať trpezlivo a systematicky – od pokojnej dohody až po oficiálne kroky, ktoré môžu viesť k riešeniu.
Rušenie nočného kľudu – ako postupovať
Pozri si krátke video k téme rušenia nočného kľudu:
Prvým krokom je rozhovor
Aj keď je prvá reakcia často zavolať políciu, odporúča sa začať jednoduchšie – otvoreným rozhovorom so susedom.
Mnohí majitelia si totiž vôbec neuvedomujú, že ich pes robí problémy. Pes môže štekávať počas ich neprítomnosti a oni o tom ani netušia. Preto je dôležité ich na to slušne upozorniť. Často stačí krátka dohoda a majiteľ urobí opatrenia, aby sa štekanie obmedzilo – napríklad lepším výcvikom, venčením alebo úpravou podmienok, v ktorých pes žije.
Kedy úrady zasiahnu a kedy nie
Dôležité je vedieť, že úrady či polícia nezasahujú v každom prípade. Ak pes šteká preto, že je jednoducho živý a temperamentný, nie je to automaticky dôvod na riešenie.
K zásahu by došlo až vtedy, ak by existovali dôkazy o nevhodnom zaobchádzaní so zvieraťom – napríklad zanedbávanie alebo týranie. Samotné štekanie nie je trestné, aj keď susedom prekáža.
Rušenie nočného pokoja
Podľa slovenských právnych predpisov sa nočný pokoj vzťahuje na obdobie medzi 22:00 a 6:00. V tomto čase je každý povinný zdržať sa činností, ktoré nad mieru primeranú pomerom rušia ostatných – a to platí aj pre hlučné zvieratá.
Ak pes šteká pravidelne v týchto hodinách, ide o priestupok proti verejnému poriadku.
Ako postupovať oficiálne
- Zavolajte mestskú alebo štátnu políciu – ak sa problém deje v noci, polícia môže vec riešiť priamo na mieste. Strážnik má právo udeliť blokovú pokutu alebo prípad oznámiť správnemu orgánu.
- Vedenie záznamov – ak ide o dlhodobý problém, odporúča sa zapisovať si dátumy, časy a dĺžku rušenia. Takéto poznámky môžu slúžiť ako dôkaz pri úradnom konaní.
- Podnet na miestny úrad – v prípade, že sused nereaguje, môžete sa obrátiť na obec alebo mesto. Úrad posúdi situáciu a môže vydať rozhodnutie, ktoré uloží majiteľovi psa povinnosť zabezpečiť nápravu.
- Pokuty – ak majiteľ nerešpektuje výzvu alebo nariadenie, hrozí mu finančný postih. V blokovom konaní na Slovensku sa pohybuje najčastejšie v desiatkach eur, no pri opakovanom alebo závažnom rušení môže byť uložená aj vyššia sankcia.
Výnimky z nočného pokoja
Obce na Slovensku majú právomoc prijať vlastné všeobecne záväzné nariadenia (VZN), ktorými si môžu určiť výnimky – napríklad počas mestských slávností, hodov alebo iných podujatí. Vtedy môže byť nočný pokoj skrátený alebo dočasne zrušený.
Preto sa vždy oplatí overiť, či vo vašej obci neplatí špeciálna vyhláška.
Záver: kľúčom je komunikácia
Hoci zákon dáva obyvateľom možnosti brániť sa proti rušeniu pokoja, najlepšie riešenie je často to najjednoduchšie – otvorená komunikácia so susedom.
Ak sa dohoda nepodarí a štekanie psa pretrváva, máte na Slovensku k dispozícii právne prostriedky – od polície cez mestský úrad až po občianskoprávnu žalobu. Vždy však platí, že zhromažďovanie dôkazov a trpezlivosť sú základom úspechu.
Takto sa dá aj nepríjemný problém, akým je neustále štekanie psa, vyriešiť civilizovane a spravodlivo.