Susedka mi fajčí deň čo deň na balkóne: Tu je to, čo na ňu zabralo!

Poznáte to: chcete si po dlhom dni vyvetrať byt, no namiesto príjemného čerstvého vzduchu vás zasiahne nepríjemný zápach cigaretového dymu zo susedného balkóna. Situácia, keď vám pravidelne fajčí susedka či sused doslova pod nosom, vie byť nielen mimoriadne otravná, ale aj zdravotne škodlivá – predovšetkým ak nefajčíte alebo máte doma malé deti. Presne tento problém som riešila aj ja. Nakoniec som však zistila, že efektívne riešenia existujú, treba ich len správne skombinovať.

Kľúčový je pokojný rozhovor – a naozaj funguje!

Hoci vás môže situácia veľmi frustrovať, najdôležitejším prvým krokom by malo byť vždy zdvorilé oslovenie. Mnohí ľudia totiž vôbec netušia, že ich fajčenie môže susedom prekážať. Jednoducho im to nikdy nenapadlo. Skúste preto so susedkou či susedom nadviazať priateľský dialóg – môžete ju osloviť napríklad na chodbe, prípadne jej decentne zazvoniť na dvere a slušne vysvetliť, že cigaretový dym, ktorý pravidelne prichádza k vám, je pre vás naozaj nepríjemný.

Rozhovor veďte pokojne, bez obviňovania či nátlaku. Namiesto toho navrhnite kompromisné riešenie – napríklad fajčenie v určitých časoch, ktoré vám menej prekážajú, alebo odporučte miesto na jej balkóne, odkiaľ by dym k vám menej prenikal. Z vlastnej skúsenosti viem, že väčšina ľudí reaguje na takéto slušné a vecné požiadavky veľmi pozitívne, pretože sa cítia rešpektovaní a zároveň pochopia, že vy ich problém vnímate vážne.

Rastliny ako štýlová a funkčná bariéra

Ak však suseda ani po rozhovore svoje návyky výraznejšie nezmení, netreba zúfať. Existujú elegantné prírodné riešenia, ktoré vám môžu výrazne pomôcť. Mne osobne veľmi pomohlo vytvorenie zelenej bariéry z rastlín, ktoré majú schopnosť pohlcovať pachy a filtrovať dym.

Na balkóne môžete vysadiť rastliny s hustými listami, ako sú napríklad bambusy, brečtan, oleandre, veľké tuje, či rôzne popínavé druhy. Tieto rastliny majú skvelú schopnosť zmierniť prenikanie cigaretového zápachu. Navyše získate krásny a estetický doplnok do exteriéru, ktorý vám zároveň poskytne viac súkromia. Moja balkónová záhradka sa vďaka tomu stala príjemnou oázou zelene a zároveň účinnou bariérou proti cigaretovému dymu.

Technické pomôcky ako účinný pomocník

Ak rastlinná bariéra nestačí, môže pomôcť technika. Investícia do kvalitnej čističky vzduchu bola v mojom prípade jedným z najlepších rozhodnutí. Moderné čističky vzduchu dokážu účinne odstraňovať drobné čiastočky cigaretového dymu, zápachy, alergény, a dokonca aj vírusy. Takéto zariadenie sa stane prospešnou investíciou nielen pre vyriešenie konkrétneho problému, ale aj pre celkové zlepšenie kvality ovzdušia v domácnosti.

Jednoduchšou a lacnejšou alternatívou, ktorú som tiež vyskúšala, bol ventilátor umiestnený na balkóne tak, aby odfukoval dym preč od môjho okna. Týmto spôsobom sa dym vôbec nedostal dovnútra. Ak sa však dym dostáva dovnútra cez netesnosti okien či dverí, odporúčam použiť špeciálne tesniace pásky, ktoré zabraňujú prenikaniu pachov a zároveň znižujú prievan.

Ak nezaberá nič, môžete využiť aj právo

Pokiaľ žiadne z doterajších opatrení neprinieslo výsledok, zostáva ešte právna cesta – tá by však mala byť vždy poslednou možnosťou. Ak žijete v bytovke, balkón je spravidla súčasťou spoločných priestorov. Môžete preto na domovej schôdzi navrhnúť zavedenie jasných pravidiel obmedzujúcich fajčenie, alebo dokonca jeho zákaz na balkónoch.

Ak sa situácia zhoršuje, je dôležité zhromažďovať dôkazy – fotografie alebo videozáznamy, ktoré ukážu pravidelné prenikanie dymu do vášho bytu. Občiansky zákonník jasne stanovuje, že susedia nesmú svojou činnosťou nadmerne obťažovať iných obyvateľov. V prípade pretrvávajúcich problémov sa môžete obrátiť na príslušné úrady.

Zachovajte chladnú hlavu a dobré vzťahy

Vždy však odporúčam zachovať slušnosť a pokoj. Nezabúdajte, že so susedkou budete pravdepodobne žiť vedľa seba ešte dlho. Ak si uchováte dobrý vzťah, pomôže vám to zvládnuť rôzne situácie aj do budúcnosti.

Čo zabralo v mojom prípade?

Mne osobne najviac pomohlo spojiť viaceré prístupy. Najprv som sa porozprávala so susedkou, následne som na balkóne vytvorila rastlinnú stenu a pridala menšiu čističku vzduchu. Susedka vďaka tomu nakoniec začala fajčiť na balkóne oveľa menej. Kľúčom k úspechu bolo práve moje pokojné a priateľské vystupovanie, ktoré nám pomohlo udržať dobré vzťahy.