Substrát zadarmo? Stačí spraviť týchto pár vecí a môžete zabudnúť na kupovanie nového. Vaše balkónovky sa vám poďakujú

Premýšľali ste niekedy nad tým, či by sa nedal znovu použiť substrát z minulého roka, ktorý ostal v črepníkoch alebo debničkách na balkóne? Dobrá správa je, že sa to skutočne dá! Predtým než sa rozhodnete použiť tú istú zeminu, treba však urobiť niekoľko dôležitých krokov, aby bola recyklovaná pôda rovnako kvalitná ako tá, ktorú by ste si práve priniesli z obchodu.

Ak patríte k milovníkom balkónových kvetov, byliniek či drobnej zeleniny, iste si radi vyzdobíte každý rok parapety, terasu či schody krásnymi kvetináčmi. Niekedy sa jeden črepník bazalky rozrastie na tri, potom k tomu pridáte petržlen, mätu, kučeravý kel či feferónky. Všetky tieto rastliny vyžadujú dostatok výživnej pôdy a často jej spotrebujete naozaj veľa. Ak si počínate šikovne, starý substrát nemusí skončiť v kontajneri na bioodpad. Dá sa dokonca znovu použiť v nádobách na nasledujúcu sezónu, alebo vám môže poslúžiť na riešenie drobných záhradných „katastrof“, keď napríklad potrebujete doplniť zeminu na miesta, ktoré poškodili zvieratá.

Nákup úplne nového substrátu každý rok vie poriadne zaťažiť peňaženku, a tak sa naskytá lákavá otázka: Čo ak znova využijem pôdu, kde sa mi darilo pestovať vlani? Pravda je taká, že zmes zložená z kompostu, rašeliny, perlitu a iných materiálov časom stráca pôvodnú kvalitu, no pri správnom postupe sa dá pomerne jednoducho „zrevitalizovať“.

Vyčistenie a uskladnenie

Starú zeminu môžete pokojne nechať v pôvodných nádobách až do jari. Lepším riešením však býva vysypať ju ešte na jeseň na plachtu, do fúrika alebo do suda a dôkladne ju preosiať. Takto sa zbavíte zvyškov koreňov a iných rastlinných pozostatkov.

Uskladňujte ju na suchom mieste – či už v starých vreciach, v starej nádobe na odpad alebo v inej vhodnej uzatvárateľnej nádobe. Výborne pomôže, keď sa táto zemina počas zimy poriadne premrazí. Tak totiž sťažíte život hmyzu, ktorý by v nej mohol prezimovať vo forme vajíčok, lariev či kukiel.

Ak máte oddelene substrát z okrasných kvetov a zvlášť z jedlých rastlín, nemiešajte ich dohromady. Stačí, ak ich na jar „prehodíte“ – pôdu po okrasných rastlinách použijete na pestovanie zeleniny a naopak. Vďaka tomu prerušíte cyklus prípadných chorôb špecifických pre istý typ rastlín.

Teplotná „dezinfekcia“

Ak chcete mať istotu, že starý substrát neobsahuje spóry plesní, rôzne patogény či prezimovaných škodcov, môžete ho vystaviť vyššej teplote. Na tento účel bohato stačí približne 50 °C, a to aspoň na pol hodiny.

Nemusíte ho pritom nevyhnutne piecť v rúre alebo zohrievať v mikrovlnke – to by bolo nielen pracné, ale aj značne aromatické. Praktickejšie je nasypať zeminu do čiernych igelitových vriec a tie položiť na slnečné miesto, najlepšie do skleníka, pareniska alebo aj do priehľadného plastového boxu vonku na slnku. V lete často dobre poslúži aj auto, ktoré sa rýchlo vyhreje a vytvorí takzvanú solárnu pascu. Po tom, čo sa substrát ohreje a postupne zase ochladí, je zvyčajne dostatočne dezinfikovaný na ďalšie použitie.