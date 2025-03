Sú vaše záhony posiate krtincami? Objavte najúčinnejšie a šetrné riešenia, ako krtka vypudiť raz a navždy

Premýšľali ste niekedy, aké pocity zažíva záhradkár, keď sa v jeho starostlivo upravenom trávniku objaví kopček čerstvej hliny? Veľa ľudí to dokáže poriadne vytočiť – a niet divu. Krtince nezničia len estetický vzhľad záhrady, no môžu ohroziť aj korene rastlín. Ak nechcete siahnuť po drastických riešeniach, no zároveň túžite po trávniku bez krtích chodbičiek, existuje niekoľko humánnych metód, ako krtka presvedčiť, že u vás nemá dlhodobú budúcnosť.

Prečo sa krtko objaví práve u vás?

Vo väčšine prípadov je to úplne jednoduché – krtko hľadá potravu. Zem plná dážďoviek, lariev hmyzu a iných drobných pôdnych živočíchov je preňho hotovým rajom. Paradoxne je teda výskyt krtka dôkazom, že pôda vo vašej záhrade je v dobrej kondícii. Málokto však túži mať v trávniku kopčeky hliny a množstvo podzemných chodieb, takže väčšinou ide skôr o snahu krtka vyhnať, nie zlikvidovať.

Využite jeho citlivé zmysly – prírodné repelenty

Krtko má mimoriadne vyvinutý čuch aj sluch. To sa dá jednoduchým spôsobom obrátiť vo váš prospech. Stačí siahnuť po prírodných repelentoch či pachoch, ktoré krtkovi prekážajú, a on sa čoskoro rozhodne presunúť na iné miesto.

Aromatické rastliny : Napríklad aksamietnica (ľudovo afrikán), cesnak či prýštec. Ide o plodiny, ktoré krtko zvyčajne obchádza. Zasadené v okolí krtincov alebo pozdĺž plotu dokážu vytvoriť akúsi „vonnú bariéru“.

: Napríklad aksamietnica (ľudovo afrikán), cesnak či prýštec. Ide o plodiny, ktoré krtko zvyčajne obchádza. Zasadené v okolí krtincov alebo pozdĺž plotu dokážu vytvoriť akúsi „vonnú bariéru“. Odstrašujúce vône: V niektorých prípadoch ľudia používajú aj handričky napustené prírodnými olejmi či esenciami, ktoré vložia priamo do krtinca. Aj keď nejde o zaručenú metódu, často to krtkovi znepríjemní život natoľko, že sa radšej odsťahuje.

Mechanické metódy, ktoré fungujú

Ak sa chcete vyhnúť akejkoľvek chémii, no zároveň hľadáte istotu úspechu, môžete siahnuť po rôznych mechanických plašičoch a pasciach.

Plašiče – vsádzajte na hluk a vibrácie

Akustické plašiče : Zariadenia, ktoré sa zapichnú do zeme a vysielajú vibrácie alebo zvuky s nízkou frekvenciou. Krtko v podzemí veľmi citlivo vníma otrasy a hluk, a keďže obľubuje ticho a pokoj, neustále vyrušovanie ho skôr či neskôr prinúti odísť.

: Zariadenia, ktoré sa zapichnú do zeme a vysielajú vibrácie alebo zvuky s nízkou frekvenciou. Krtko v podzemí veľmi citlivo vníma otrasy a hluk, a keďže obľubuje ticho a pokoj, neustále vyrušovanie ho skôr či neskôr prinúti odísť. Domáce „plašidlá“: Niekto prisahá na detské vrtuľky (tzv. veterníky) alebo plastové fľaše rozmiestnené na kolíkoch, ktoré vydávajú pri pohybe vetra nepríjemný hluk. Účinnosť je individuálna, ale za skúšku to stojí – a stojí vás to prakticky minimum námahy aj peňazí.

Pasce na živý odchyt

V obchodoch sa dajú kúpiť špeciálne živolovné pasce, do ktorých sa krtko chytí, no neublíži mu to. Stačí pascu umiestniť do chodbičky a pravidelne ju kontrolovať. Ak krtka chytíte, vezmite ho niekam ďalej od obývaných záhradných častí, kde mu nehrozí nebezpečenstvo. Vždy však treba myslieť na to, že krtko je chránený zákonom, takže s ním treba zaobchádzať mimoriadne šetrne.

„Zaručené“ ľudové rady – do akej miery fungujú?

Mnoho záhradkárov tvrdí, že staré recepty od babičiek fungujú najlepšie. Medzi obľúbené triky patria:

Petrolejové handričky: Niektorí ich vkladajú do krtincov, aby odpudili krtka výrazným zápachom. Ľudské vlasy: Niektorí ľudia zbierajú vlasy a vkladajú ich do chodieb s presvedčením, že krtko sa im vyhne. Rôzne hlučné improvizácie: Okrem už spomínaných veterníkov sa využívajú napríklad kovové tyče, na ktoré sa upevňujú plechovky, vydávajúce pri vetre rachot.

Tieto metódy nie vždy zaúčinkujú okamžite a môžu vyžadovať istú trpezlivosť. Každá záhrada je iná a krtko sa môže správať rôzne, no určite nič nepokazíte tým, že to skúsite.

Prevencia je základ: Ako zabrániť návratu krtka

Keď sa vám podarí krtka vypudiť, je dôležité postarať sa o to, aby sa nevrátil.

Podzemné siete : Pri zakladaní nového trávnika sa oplatí zvážiť položenie špeciálnych sietí proti krtom. Tie síce neznemožnia krtovi kopať, no zabránia mu vyhrabať sa na povrch a vytvárať krtince.

: Pri zakladaní nového trávnika sa oplatí zvážiť položenie špeciálnych sietí proti krtom. Tie síce neznemožnia krtovi kopať, no zabránia mu vyhrabať sa na povrch a vytvárať krtince. Údržba záhrady: Dobre pokosený trávnik a pravidelné prevzdušňovanie môžu znížiť množstvo dážďoviek a iných živočíchov, ktoré krtko vyhľadáva. Ak pre neho nebude vaša záhrada dostatočne „výživná“, pravdepodobne si nájde príjemnejšie miesto inde.

Čomu sa vyhnúť: Nepoužívajte agresívnu chémiu

Niektorí ľudia v zúfalstve siahajú po jedovatých plynoch, pasciach s jedmi či po iných drastických riešeniach. Okrem toho, že môžete ohroziť iné živočíchy a narušiť životné prostredie, nezabúdajte, že krtek je chránený. Akékoľvek nehumánne praktiky sú jednak nelegálne, a navyše môžu zbytočne uškodiť aj vám či vašim susedom.

Zhrnutie: Dá sa to aj s čistým svedomím

Krtek vie byť poriadne otravný, ale existuje niekoľko šetrných riešení, ako ho presvedčiť, aby opustil vašu záhradu. Využite prírodné repelenty, mechanické plašiče či pasce na živý odchyt a nezabudnite na prevenciu – udržiavajte trávnik a zvážte ochranné siete proti krtom. Zbavíte sa takto nielen nepekných krtincov, ale aj starostí s poškodenými rastlinami. Navyše budete mať istotu, že ste sa postarali o riešenie problému ekologicky a s ohľadom na prírodu.

Ak vám vŕta hlavou, či to skutočne zaberie, nebojte sa skúšať rôzne spôsoby. Niekedy stačí zmeniť len drobnosť v záhrade alebo presunúť plašič na iné miesto, a krtko sa rozhodne, že sa mu u vás predsa len až tak nepáči. Buďte trpezliví, krtko je vytrvalý tunelár, ale s trochou odhodlania a využitím overených metód máte dobrú šancu na úspech.