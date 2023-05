Stojanový vešiak na kabáty môže mať nevšedný dizajn

Nejde však len o vyššie spomínané vlastnosti. Keďže stojanový vešiak znáša najväčší nápor v zime (množstvo búnd a kabátov), stabilita by mala byť taktiež jednou z typických charakteristických vlastností. Postará sa o ňu buď materiál dreva, alebo kvalitné železné konštrukcie. Do detských izieb bude postačujúci aj plast.

Stojanový vešiak na kabáty a oblečenie

Stojanové vešiaky sa hodia do viacerých miestností, no primárne do predsiene a chodby. Práve oni sú jednou z prvých vecí, ktoré uvidíte po príchode domov. Prečo si teda ihneď po návrate nezlepšiť náladu pekným a uprataným priestorom? O poriadok sa postará vešiak na kabáty, o estetický interiér zase jeho dizajnové prevedenie.

Tieto solitérne kusy nábytku ponúknu miesto na odkladanie oblečenia a šiat nielen prostredníctvom háčikov. Súčasťou niektorých stojanových vešiakov totiž môže byť aj polička, napríklad na topánky alebo čiapky a rukavice. Takýto variant je vhodný aj pre návštevy, kedy musí vešiak uniesť niekoľko druhov oblečenia.

Drevený alebo kovový stojanový vešiak?

Pri výbere a rozhodovaní ide v prípade materiálového prevedenia najmä o dizajn. Oba druhy materiálov totiž spĺňajú podmienku kvality (mali by aj podmienku stability). Spracovanie drevených a kovových vešiakov nájdete v štýle vintage, v rustikálnom, modernom, minimalistickom aj retro štýle.

Voľbu vešiaka podmieňte zariadeniu interiéru, do ktorého bude tento solitér umiestnený. V prípade, že patríte medzi pravidelných hostiteľov, niekoľko vešiakov navyše sa vždy zíde. Teraz nemáme na mysli tie stojanové, ale ich kombináciu s vešiakmi na stenu. Pridajte aj elegantný botník či lavicu a atraktívna predsieň je na svete.

Stojanové vešiaky sa hodia aj do kúpeľne či detskej izby

Moderné, no najmä priestranné kúpeľne prenechávajú miesto aj stojanovým vešiakom. Kvôli zvýšenej vlhkosti je nutné s materiálom dreva urobiť určité opatrenia (špeciálny náter) alebo siahnuť napríklad po nerezových vešiakoch. Tieto solitéry často pripomínajú vzhľad nemých sluhov, no trendom sú aj tzv. „regálové“ stojanové vešiaky.

Aj keď bežne preferovanými farbami tohto drobného nábytku sú skôr neutrálne odtiene, práve detské stojanové vešiaky tvoria výnimku. Izbu svojím dizajnom oživujú, ba niekedy sa môžu stať aj súčasťou hier. Sú totiž vyrábané z ľahkých materiálov, ktoré nevyžadujú náročnú manipuláciu.

