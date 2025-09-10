Stačí vytiahnuť párky z chladničky a zjesť ich? Pravda o „studených“ párkach vás môže prekvapiť

Párky sú obľúbenou údeninou, ktorú nájdeme v každej domácnosti. Sú rýchle na prípravu, zasýtia a mnohí po nich siahnu aj studené – priamo z balíčka. Je to však bezpečné a vhodné?
Sú párky po kúpe už tepelne spracované?
Áno. Párky nie sú surové mäso. Pri ich výrobe sa mäsová zmes natlačí do čriev a následne prechádza procesom údenia a varenia. Tento technologický postup prebieha pri teplotách dostatočných na to, aby sa zničili choroboplodné zárodky, vrátane listérií.
Z toho vyplýva, že ak si dáte studený párok priamo z chladničky, zdravotné riziko nehrozí. Doma ich už len zohrievame, aby mali lepšiu chuť a textúru.
Prečo sa oplatí párky zohriať?
Aj keď sú bezpečné aj studené, ohrievanie z nich vyťaží viac chuti. Po zahriatí sa uvoľnia arómy, mäso získa jemnejšiu konzistenciu a párok sa lepšie dopĺňa s horčicou, chrenom či chlebom.
Rozdiel medzi párkami a klobásami
Treba odlišovať párky od niektorých druhov klobás. Kým párky sú varené už vo výrobe, mnohé klobásy (napríklad grilovacie) ešte tepelne upravené nie sú a konzumovať sa musia až po dôkladnom opečení alebo uvarení.
Správny spôsob ohrevu
- Vo vode – párky vložte do studenej vody a pomaly zohrievajte. Voda by nemala zovrieť, optimálna teplota je do 80 °C. Takto neprasknú a nestratia chuť.
- V pare – alternatívou je krátke naparovanie (7–10 minút). Párky sa rovnomerne prehrejú, ostanú šťavnaté a neprasknú.
Nutričná hodnota párkov
Párky obsahujú bielkoviny z mäsa, no z výživového hľadiska nie sú hodnotným jedlom. Vo väčšine prípadov obsahujú aj:
- vyšší podiel tuku
- veľa soli
- prídavné látky ako dusitany, ktoré slúžia na konzerváciu
Práve nadmerná konzumácia spracovaného mäsa (vrátane párkov, klobás, slaniny či šunky) je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) spojená so zvýšeným rizikom rakoviny hrubého čreva. Ide o dlhodobo potvrdený fakt, preto odborníci odporúčajú jesť údeniny len občas.
Ako často ich zaradiť do jedálnička?
Párky si môžete dopriať príležitostne – napríklad párkrát do mesiaca. Nemali by sa však stať pravidelnou súčasťou stravy. Ak po nich siahnete, vyberajte si kvalitnejšie výrobky s vyšším obsahom mäsa a nižším obsahom soli a tuku.
Zhrnutie
- Párky sú tepelne spracované už pri výrobe, takže sa dajú jesť aj studené.
- Ohrievaním sa však zlepší ich chuť a aróma.
- Niektoré klobásy na rozdiel od párkov vyžadujú tepelnú úpravu – nikdy ich nejedzte surové.
- Z výživového hľadiska sú párky potravina s vysokým obsahom tuku a soli a len obmedzeným prínosom živín.
- WHO odporúča obmedziť konzumáciu údenín, pretože nadmerné množstvo zvyšuje riziko niektorých druhov rakoviny.
Párky si teda pokojne doprajte, ale len občas a v rozumnej miere.