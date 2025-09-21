Stačí lopatka a štipka šťastia. V Arkansase ľudia nachádzajú diamanty priamo v zemi

Len málokto vie, že v Spojených štátoch existuje unikátne miesto, kde si bežní ľudia môžu vyskúšať hľadanie diamantov. A čo je na tom najzaujímavejšie – ak niečo nájdete, patrí to vám. Tento svetový unikát sa nachádza v americkom štáte Arkansas a nesie názov Crater of Diamonds State Park.
História náleziska
Prvé diamanty v Arkansase objavil v roku 1906 farmár John Huddleston na svojom poli pri mestečku Murfreesboro. Miesto sa rýchlo stalo známym a postupne prešlo rukami viacerých majiteľov, až ho v roku 1972 odkúpil štát Arkansas a premenil na štátny park, ktorý je dnes prístupný širokej verejnosti.
Video: Ako prebieha hľadanie diamantov v Crater of Diamonds State Park
Pozrite si krátke video priamo z lokality
Ako vyzerá diamantové pole?
Samotná oblasť, kde môžu návštevníci hľadať, má rozlohu približne 37,5 akrov (okolo 15 hektárov). Ide o časť starého sopečného krátera, kde geologické procesy pred miliónmi rokov vytvorili podmienky pre vznik diamantov. Na prvý pohľad pôsobí ako orané pole, ale v skutočnosti ukrýva drahokamy rôznych veľkostí.
Park funguje na jednoduchom princípe:
- zaplatíte vstupné
- môžete hľadať tak dlho, ako chcete
- čo nájdete, patrí vám
Pravidlá hľadania
Návštevníci si môžu priniesť vlastné náradie – lopatky, plastové vedrá, site či jednoduché nástroje. Používanie motorových alebo batériových strojov je zakázané. Najčastejšie sa využívajú tri metódy:
- povrchové hľadanie – najmä po daždi, keď sa diamanty lesknú na slnku
- sietenie zeminy
- premývanie pôdy vodou, čo pomáha oddeliť ťažšie minerály od hliny
Čo môžete nájsť?
Najčastejšie ide o malé diamanty s hmotnosťou do 1 karátu (1 karát = 0,2 g). Väčšina objavov je dokonca ešte menšia – často len niekoľko stotín karátu, teda drobné kryštály. Veľké diamanty sú zriedkavé, no nie nemožné.
Okrem diamantov sa tu dajú nájsť aj iné minerály a polodrahokamy, napríklad:
- ametyst
- achát
- granát
- jaspis
- kremeň
Slávne nálezy
Od otvorenia parku v roku 1972 si návštevníci odniesli viac ako 35 000 diamantov. Niektoré z nich sa zapísali do histórie:
- „Uncle Sam“ (Ujo Sam) – diamant s hmotnosťou 40,23 karátu, objavený v roku 1924. Je to najväčší diamant, aký sa kedy našiel v Spojených štátoch.
- „Strawn-Wagner Diamond“ – objavený v roku 1990, vážil 3,03 karátu. Po vybrúsení sa ukázalo, že ide o takmer dokonale čistý diamant, čo je medzi drahokamami skutočná rarita.
- „Amarillo Starlight“ – 16,37-karátový diamant objavený v roku 1975, jeden z najväčších nálezov priamo v parku.
Aj v posledných rokoch sa objavujú nové nálezy – napríklad v roku 2020 našiel turista hnedý diamant o hmotnosti 9 karátov, čo vzbudilo veľký záujem médií.
Prečo je park jedinečný?
Diamantové bane existujú na všetkých kontinentoch okrem Európy a Antarktídy. No Crater of Diamonds State Park je jediným miestom na svete, kde môže verejnosť legálne hľadať diamanty a ponechať si ich.
To robí z parku nielen geologickú, ale aj turistickú atrakciu, ktorá láka ľudí z celého sveta. Každý rok sem prídu tisíce návštevníkov a v priemere sa tu nájde niekoľko stovák diamantov ročne. Hoci väčšina sú malé kúsky, samotná možnosť, že práve vy môžete natrafiť na svoj životný poklad, robí túto skúsenosť nezabudnuteľnou.