Stačí jeden plech a pár surovín. Recept na kura, ktoré chutí ako z reštaurácie

Tento recept je stelesnením domácej kuchyne – jednoduchý, poctivý a voňavý. Pečené kura so zeleninou na jednom plechu je ideálnym riešením pre každého, kto chce chutný obed bez hromady riadu. Počas pečenia sa všetky chute krásne prepoja – maslo, tymian a výpek z mäsa preniknú do zeleniny a vytvoria dokonalú harmóniu vôní a chutí.
Ak máte chuť na klasiku, ktorá sa vždy podarí, pečené kura s koreňovou zeleninou a tymianom je sázka na istotu. Výsledkom je chrumkavá kôrka, jemné a šťavnaté mäso a zelenina, ktorá do seba nasaje výpek a maslovú arómu.
Prečo práve tymian
Tymian je jedna z najvšestrannejších byliniek v kuchyni. Je známy svojou výraznou, mierne korenistou vôňou, ktorá výborne dopĺňa chuť hydiny, hovädziny aj rýb. Okrem toho má aj priaznivé účinky na trávenie a imunitu. V tomto recepte sa tymian postará o to, aby jedlo krásne rozvoniavalo a malo sviežu bylinkovú príchuť.
Recept na pečené kura s koreňovou zeleninou a tymianom
- Ingrediencie (na 4 porcie):
- 1 celé kura (cca 1,5 kg) alebo kúsky kuracieho mäsa (stehna, prsia)
- 3 mrkvy
- 2 petržleny
- 1 menší zeler
- 2 cibule
- 4 strúčiky cesnaku
- niekoľko vetvičiek čerstvého tymianu (alebo 1 lyžička sušeného)
- 3 lyžice olivového oleja alebo rozpusteného masla
- soľ
- čerstvo mleté čierne korenie
- 200 ml suchého bieleho vína alebo kuracieho vývaru
Postup krok za krokom
- Príprava mäsa:
Kura očistíme, osušíme papierovou utierkou a dôkladne osolíme i okoreníme zvnútra aj zvonka. Môžeme ho zviazať kuchynským špagátom, aby sa rovnomerne pieklo a nevysušilo.
- Príprava zeleniny:
Mrkvu, petržlen, zeler a cibule nakrájame na väčšie kúsky. Zeleninu rovnomerne rozložíme do pekáča alebo na plech.
- Dochutenie:
Pridáme na plátky nakrájaný cesnak a vetvičky tymianu. Zeleninu jemne premiešame s olivovým olejom alebo s časťou masla, aby sa rovnomerne obalila.
- Umiestnenie kuraťa:
Na pripravenú zeleninu položíme kura, potrieme ho zvyškom masla alebo oleja. Maslo pomôže vytvoriť krásne chrumkavú kôrku.
- Podliatie:
Do pekáča prilejeme víno alebo vývar – tekutina zabráni pripáleniu a pomôže udržať vlhkosť počas pečenia.
- Pečenie:
Pečieme v rúre vyhriatej na 190 °C približne 1 hodinu a 15 minút. Počas pečenia kura občas polejeme výpekom. Ak má kura viac ako 1,5 kg, treba pridať asi 10–15 minút na každých 250 g navyše.
- Kontrola prepečenia:
Pre úplnú istotu skontrolujeme teplotu vo vnútri mäsa – mala by dosiahnuť minimálne 75 °C v najhrubšej časti stehna. Ak nemáte teplomer, poznáte to aj podľa toho, že po napichnutí vytekajú číre šťavy bez ružového zafarbenia.
- Dopečenie:
Na posledných 10 minút môžeme zvýšiť teplotu na 210 °C, aby bola kôrka ešte chrumkavejšia.
- Odpočinok:
Po dopečení kura necháme aspoň 10 minút odpočívať mimo rúry. Šťavy sa tak rozložia v mäse a bude ešte šťavnatejšie.
- Podávanie:
Servírujeme so zeleninou z pekáča. Skvele sa hodí napríklad zemiaková kaša, pečené zemiaky alebo čerstvý domáci chlieb, ktorým môžete vytierať výborný výpek.
- Tip na obmenu
- Na jeseň môžete ku koreňovej zelenine pridať aj kúsky tekvice Hokkaidó alebo batatov, ktoré sa pečením zmenia na sladkastú, jemnú prílohu. V lete zas môžete pridať cuketu, papriku či cherry paradajky.
- Malý kuchynský trik
- Ak chcete, aby sa zelenina nepiekla príliš do mäkka, pridajte ju pod kura až po 20 minútach pečenia. Tak si zachová svoju textúru a bude krásne karamelizovaná.
Tento recept spája pravdivosť, jednoduchosť a výbornú chuť. Pečené kura s koreňovou zeleninou a tymianom z jedného plechu je klasika, ktorá sa podarí vždy – a navyše patrí medzi jedlá, ktoré rozvoňajú celý dom tak, že k stolu prídu všetci aj bez volania.