Sporák vyzeral beznádejne, no vďaka jednoduchej domácej vychytávke sa behom sekúnd zaskvel ako nový

Upratovanie domácnosti rozhodne nepatrí medzi obľúbené činnosti, no nedá sa mu vyhnúť. Platí to zvlášť pre kuchyňu, kde sa síce rodia kulinárske zázraky, ale po varení zvyčajne zostane poriadny neporiadok. Sporák, varná doska a rúra sú často najhoršie znečistené miesta, preto ich čistenie vie človeka poriadne potrápiť. Napriek tomu existuje jednoduchý spôsob, ako si túto nepríjemnú povinnosť maximálne uľahčiť. Ak váš sporák vyzerá, akoby ho niekto nezašiel umyť celé mesiace, nemusíte hneď utekať do obchodu pre agresívne chemikálie. Práve naopak – postačí vám účinný domáci čistič z octu a citrónu, ktorý dokáže zázraky doslova za pár sekúnd.