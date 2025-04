Spoločné nocovanie so zvieratami. Rastúci fenomén medzi chovateľmi

Nie je náhoda, že sa hovorí, že pes je najlepší priateľ človeka. Mnohí majitelia psov sa rozhodnú posunúť svoj vzťah so štvornohým spoločníkom o úroveň vyššie a dovolia mu nocovať priamo vo svojej posteli. Tento zvyk pritom naberá v posledných rokoch na popularite nielen vo svete, ale aj u nás, a to bez ohľadu na veľkosť či plemeno psa. Keďže však spoločný spánok prichádza ruka v ruke s výhodami aj nevýhodami, je vhodné zvážiť všetky fakty, aby ste si boli istí, že robíte správne rozhodnutie pre seba i pre svojho psa.

Vzťah medzi majiteľom a psom v Česku i na Slovensku

Česká republika patrí ku krajinám s jedným z najvyšších počtov psov na počet obyvateľov, avšak rovnako aj na Slovensku je majiteľov psov obrovské množstvo. Niektorí ľudia sú presvedčení, že pes patrí do búde na dvore alebo do psej voliery, iní zase dávajú psovi možnosť žiť priamo v domácnosti ako plnohodnotnému členovi rodiny. Mnohí z tých, ktorí sa s psom delia o obývačku, berú túto blízkosť ešte ďalej tým, že so psom zdieľajú posteľ.

Tento trend je čoraz viditeľnejší u majiteľov naprieč rôznymi generáciami. Kým menšie plemená (napríklad čivavy, jorkšírske teriéry alebo maltezáčiky) zaberajú len nepatrnú časť postele, zástancov si získava dokonca aj spoločné nocovanie s väčšími plemenami, ako sú labradory, nemeckí ovčiaci či retrievery. Práve u väčších psov však vzniká otázka, či v posteli ostane dosť miesta aj pre človeka. A tu prichádza do úvahy dôležitá dilema: pohodlie verzus blízkosť.

Výhody spoločného spania so psom

Podpora duševnej pohody

Spanie v jednej posteli so psom zvyšuje produkciu hormónov šťastia, najmä serotonínu a dopamínu. Blízkosť zvieraťa môže výrazne zmierňovať pocity úzkosti, stresu a depresie. Mnohí majitelia uvádzajú, že vďaka teplu a prítomnosti psa zažívajú pocit bezpečia, vďaka čomu sa rýchlejšie uvoľnia a zaspia. Posilnenie vzájomnej dôvery

Keď máte psa blízko seba, on sa cíti chránený a vy máte zároveň lepší pocit, že je v poriadku. Táto vzájomná blízkosť prehlbuje dôveru, posilňuje puto a dokáže vylepšiť celkový vzťah človek–pes. Zvieratá vnímajú ľudskú prítomnosť ako súčasť svorky, čo môže viesť k harmonickejšiemu spolužitiu aj cez deň. Pomoc pri nespavosti

Ľudia, ktorí trpia nespavosťou, často pociťujú úzkosť či iné psychické bloky, ktoré im bránia v pokojnom spánku. Podľa skúseností mnohých majiteľov práve prítomnosť psa v posteli zmierňuje tieto nepríjemné stavy. Pes poskytuje pocit istoty a „spoločenského tepla“. V dôsledku toho sa majiteľ dokáže rýchlejšie upokojiť a ľahšie zaspať.

Nevýhody a potenciálne problémy

Alergie a zdravie

Psia srsť môže byť problém, ak trpíte alergiou. Aj keď vám prítomnosť psa počas dňa neprekáža, v posteli je to oveľa intenzívnejšie. Alergici môžu začať pociťovať svrbenie, kýchanie alebo iné nepríjemné reakcie, ktoré im bránia v kvalitnom spánku. Spoločné nocovanie so psom si preto vyžaduje pozornosť a pravidelnú starostlivosť o čistotu domova, aby sa eliminoval prach či chlpy. Obmedzený priestor v posteli

Kým pri malých plemenách často problém s nedostatkom miesta nevzniká, väčší pes môže zaberať značnú časť postele. Ak máte menšiu posteľ, ľahko sa môže stať, že sa budete tlačiť na jej okraji. Dôsledkom toho môže byť prerušovaný spánok, svalové napätie či dokonca bolesť chrbta. Niektorí majitelia situáciu vyriešia väčšou posteľou alebo kúpou vlastného pelechu pre psa, ktorý umiestnia v blízkosti lôžka. Narušenie spánkového cyklu

Pes sa počas noci môže hýbať, presúvať, otáčať alebo dokonca vstať a poprechádzať sa po izbe. Takéto pohyby vedia spôsobiť časté prebúdzanie. Ak pes ešte k tomu chrápe či vydáva iné zvuky (a tie môžu byť pre väčšie plemená typické), prerušenie spánku bude ešte väčšie. Výsledkom môže byť únava, podráždenosť a znížená výkonnosť počas dňa.

Hygienické dôvody na zváženie

Hygienické otázky sú pri spoločnom spánku kľúčové. Aj keď sa budete snažiť držať posteľ maximálne čistú, váš pes môže do nej priniesť špinu a nečistoty na labkách či na srsti. Sezónne plznutie je veľký problém hlavne u plemien s hustou srsťou – chlpy sa môžu zachytávať v obliečkach aj vo vnútri matraca. Pravidelné vysávanie, časté pranie posteľnej bielizne a dôkladné umývanie psích labiek po prechádzke sú takmer nevyhnutné, ak chcete, aby posteľ zostávala v relatívnej čistote.

Navyše, ak máte psov viac, môže sa situácia s hygienou značne skomplikovať, najmä ak sú rôzne starí alebo rôzne často chodia do terénu. Každý pes prinesie svoju dávku nečistôt, čo môže byť pre niektorých ľudí už priveľa starostí.

Ako zabrániť psovi chodiť do postele

Ak sa nakoniec rozhodnete, že spoločné spanie vám nevyhovuje, alebo si ho želáte obmedziť len na príležitostné situácie, existujú viaceré možnosti, ako psa naučiť zostať na vlastnom mieste. Postup, ako svojho psa vychovať k tomu, aby nevstupoval do postele, si môžete pozrieť napríklad vo videu.

Tréning si však vyžaduje dôslednosť a trpezlivosť. Pes by mal mať k dispozícii komfortný pelech či kútik, kde sa bude cítiť bezpečne a bude tam mať všetko potrebné, aby ho nelákalo liezť k vám na posteľ.

Záver: Rozhodnutie je individuálne

Každý majiteľ psa má iné potreby a preferencie. Zatiaľ čo pre niekoho je spoločné spanie s chlpatým kamarátom zdrojom radosti, tepla a emocionálnej pohody, inému môže prekážať nedostatok miesta či hygienické riziká. Dôležité je otvorene zhodnotiť, čo vám spoločné nocovanie dáva a čo vám naopak uberá. Ak sa rozhodnete psa do postele pustiť, pripravte sa na dôležité úlohy, ako je pravidelná údržba čistoty a zváženie väčšej postele či vhodnejšieho riešenia priestoru.

Pokiaľ však zistíte, že prítomnosť psa v posteli vám narúša spánok, pôsobí zdravotné ťažkosti (napr. silné alergické reakcie) alebo jednoducho nie ste s touto formou spoločného spánku stotožnení, nie je hanba urobiť zmenu. Poskytnite psovi kvalitný pelech či inú formu pohodlného lôžka a rešpektujte jeho potrebu byť nablízku človeku, no v rozumnej miere a na vopred určenom mieste.

Spoločné spanie so psom môže byť krásnym a obohacujúcim zážitkom, ktorý posilňuje puto medzi vami a vaším miláčikom. Aby ste si však obaja zachovali nielen komfort, ale aj zdravie, venujte dostatok pozornosti všetkým faktorom spomínaným vyššie. Len tak dokážete urobiť rozhodnutie, ktoré bude prínosné pre vás oboch – pre človeka i pre jeho najvernejšieho priateľa.