Spíte pokojne, alebo s mačkou v posteli? Ako ovplyvňuje prítomnosť zvieraťa kvalitu spánku

Vzťah medzi ľuďmi a domácimi miláčikmi sa za posledné desaťročia zásadne zmenil. Kým ešte pred päťdesiatimi rokmi väčšina mačiek trávila čas výhradne vonku na dedinách, dnes ich bežne nájdeme v mestských bytoch – a neraz aj v posteliach svojich majiteľov. Otázka teda znie: prospieva nám to, alebo si tým skôr škodíme?
Keď sa z domácich miláčikov stávajú členovia rodiny
Spoločný život človeka a zvieraťa prirodzene vedie k veľmi úzkemu putu. Platí to nielen pri psoch, ale aj pri mačkách. Mnohí ľudia, ktorí boli spočiatku zásadne proti tomu, aby zviera malo prístup do spálne, svoje pravidlá rýchlo prehodnotili. Pocit blízkosti a istoty, ktorý prítomnosť štvornohého spoločníka prináša, je pre nich jednoducho silnejší.
Niektorí tvrdia, že sa im vedľa psa alebo mačky spí lepšie, pretože sa cítia bezpečnejšie a pokojnejšie. Platí to najmä pre tých, ktorí žijú sami – bez partnera alebo detí. Pre nich je zviera nielen zdrojom radosti, ale aj akousi psychickou oporou, ktorá zmierňuje úzkosť a stres.
Odborníci už netrvajú na starom názore
Kedysi prevládal medzi odborníkmi názor, že mať zviera v posteli spánku skôr škodí. Novšie výskumy však ukázali, že situácia je zložitejšia. Ľudia, ktorí spia v jednej miestnosti so psom alebo mačkou, často uvádzajú, že sa vďaka tomu cítia uvoľnenejšie. V prípade psa navyše zohráva významnú úlohu aj pocit bezpečia – mnohí majitelia spia pokojnejšie, pretože vedia, že ich pes zareaguje na akýkoľvek podozrivý zvuk.
Mačací kožúšok ako balzam na nervy
Dotyk a hladkanie zvieraťa má overený účinok na psychiku človeka. Vedci potvrdili, že takáto interakcia zvyšuje hladinu oxytocínu – hormónu, ktorý podporuje pocit pokoja a šťastia. Ak si pred spaním nájdete chvíľu na pohladenie mačky či psa, môžete si tým uľahčiť zaspávanie a podporiť kvalitnejší oddych. V hektickej dobe plnej stresu je takýto rituál malým, ale účinným liekom na nepokoj.
Menej strachu z nočných zvukov
Keď je v domácnosti zviera, človek je v noci pokojnejší aj pri bežných zvukoch. Ak by sme spali sami a počuli buchnutie alebo škrabnutie, možno by nás hneď napadla predstava zlodeja. S prítomnosťou psa alebo mačky však väčšina ľudí len mávne rukou s myšlienkou „to bude zase zviera“ a otočí sa na druhý bok. Aj takýto drobný detail prispieva k väčšiemu pocitu bezpečia a k rýchlejšiemu návratu do spánku.
Nočné vyrušovanie je realitou
Na druhej strane si nemožno zakrývať oči pred tým, že spoločné spanie so zvieraťom má aj svoje úskalia. Psy a mačky totiž na rozdiel od ľudí nespia celú noc v kuse. Počas noci sa pohybujú, menia polohy, škrabú sa, idú sa napiť alebo využiť toaletu. Pes môže z ničoho nič vstať a ísť k dverám, aby skontroloval, čo sa deje za nimi.
Tieto malé, no časté pohyby sú pre spánok človeka rušivé, hoci si ich niekedy ani neuvedomujeme. Každé takéto vyrušenie môže prerušiť hlbšiu fázu spánku, ktorá je pre regeneráciu organizmu najdôležitejšia.
Plusy a mínusy v rovnováhe
Mnohí majitelia zvierat si subjektívne myslia, že im spí sa lepšie, pretože vnímajú hlavne psychické výhody – pocit istoty, zníženie stresu či úzkosti. Z objektívneho hľadiska však môže kvalita ich spánku utrpieť. Mikroprebudenia, ktoré si ani neuvedomujeme, sa totiž môžu prejaviť únavou počas dňa.
Záver teda nie je jednoznačný. Spánok so zvieraťom v posteli môže byť pre niekoho zdrojom pohody a pre iného dôvodom, prečo sa necíti úplne oddýchnutý. Najlepšie riešenie? Každý by si mal vyskúšať, čo mu vyhovuje viac – či kľudná posteľ bez zvierat, alebo spoločný „peliešok“ so svojím štvornohým kamarátom.