Solárne panely na streche? Pozor na kyberútoky. Takto môžete zvýšiť ich bezpečnosť

Fotovoltické panely na strechách rodinných domov či firiem sa stali symbolom modernej a ekologickej energetiky. Prinášajú úsporu nákladov, znižujú našu závislosť od fosílnych palív a prispievajú k čistejšiemu ovzdušiu. Lenže aj táto zelená technológia má svoju odvrátenú stránku – odborníci varujú, že solárne systémy sa stávajú čoraz lákavejším cieľom pre kybernetických útočníkov.
Kým kedysi by sa takáto predstava zdala ako scenár zo sci-fi filmu, dnes ide o reálne riziko. Ak by sa hackeri dokázali nabúrať do väčšieho množstva zariadení naraz, mohlo by to viesť k masívnym výpadkom elektriny a v krajnom prípade aj k destabilizácii celej energetickej siete. Dobrou správou však je, že existujú spôsoby, ako riziko minimalizovať.
Prečo sú solárne systémy zaujímavým cieľom pre hackerov
Podľa aktuálnej správy sú najzraniteľnejšie práve menšie strešné inštalácie na rodinných domoch alebo firemných budovách. Na rozdiel od veľkých solárnych parkov, ktoré majú profesionálnu ochranu a spadajú pod prísne európske regulácie, bývajú menšie zariadenia často podceňované.
Problém je v ich prepojení – solárny systém býva napojený na cloud výrobcu, aplikáciu v mobile či tablete a zároveň aj na distribučnú spoločnosť, ktorá môže v prípade potreby obmedziť prietok elektriny. Takáto sieť ponúka množstvo vstupných bodov pre potenciálnych útočníkov.
Jeden napadnutý dom by neznamenal katastrofu, no situácia sa mení, ak by sa hackerom podarilo ovládnuť tisíce podobných zariadení naraz. Experti upozorňujú, že viac ako desať výrobcov v Európe má pod kontrolou spolu vyše 3 gigawatty inštalovanej kapacity. Zneužitie takejto sily by mohlo spôsobiť rozsiahle kolapsy siete.
Reálne prípady útokov a incidentov
Tieto varovania nie sú len teóriou. História už ukazuje, že podobné incidenty sa stali:
- Rumunsko 2023 – skupina zákazníkov úmyselne zmenila nastavenia invertorov, aby obišli funkciu, ktorá pri vysokom napätí znižuje výkon. Chceli dodávať elektrinu nepretržite a získať vyššie zisky. Ich zásah však ohrozil stabilitu siete.
- Litva 2023 – proruská hackerská skupina Just Evil ukradla prihlasovacie údaje k 22 solárnym lokalitám a zverejnila ich na darknetovom fóre. Hoci k priamemu útoku nedošlo, otvorilo to cestu k ovládnutiu monitorovacích portálov a mohlo to zasiahnuť aj kritické inštitúcie ako nemocnice či vojenské zariadenia.
Napríklad holandská solárna infraštruktúra, jedna z najrozvinutejších v Európe, náchylná na viaceré typy útokov. Podobné problémy sa ukazujú aj v Nemecku, kde sa solárna energia rozšírila obrovským tempom, no bezpečnostné štandardy domácich systémov nestíhajú držať krok.
Ako ochrániť svoj solárny systém
Experti tvrdia, že riešenia existujú – potrebná je však kombinácia legislatívnych krokov aj osobnej zodpovednosti používateľov.
Európske odporúčania
- Povinné kyberbezpečnostné kontroly – zariadenia napojené do siete by mali spĺňať prísne bezpečnostné normy.
- Obmedzenie diaľkového ovládania – prístup k malým strešným systémom by mal byť možný iba z územia EÚ, nie zo zahraničia, kde je riziko zneužitia vyššie.
Čo môžete spraviť doma
- nastavte silné a unikátne heslá
- využívajte dvojfaktorovú autentifikáciu (2FA) v aplikáciách
- pravidelne aktualizujte firmware invertorov
- všímajte si podozrivú aktivitu vo svojich účtoch
- uprednostnite certifikované zariadenia od overených výrobcov pred lacnými neznámymi značkami
Tieto jednoduché kroky môžu byť rozdielom medzi bezpečnou prevádzkou a rizikom, že sa váš dom stane súčasťou väčšieho kybernetického útoku.
Budúcnosť solárnej energetiky a bezpečnosť
Európa mala v roku 2024 nainštalovaných už 337 GW solárnej kapacity, z toho približne dve tretiny pripadali na strešné inštalácie. Do roku 2030 by mal tento výkon narásť na neuveriteľných 816 GW. To je obrovský prínos pre životné prostredie, no zároveň veľká výzva pre oblasť kybernetickej bezpečnosti.
Ak sa totiž incidenty podobné tým v Litve budú opakovať, neohrozia len jednotlivcov, ale môžu mať následky pre celý región. Blackouty by potom nemuseli trvať len niekoľko hodín, ale potenciálne aj dni.
Solárne panely sú technológiou budúcnosti, no budúcnosť musí byť aj bezpečná. Kým budeme zodpovední ako používatelia a zároveň budú prísne nastavené pravidlá zo strany EÚ, riziko sa dá zvládnuť. Investícia do kyberochrany je preto rovnako dôležitá ako samotná investícia do solárnych panelov.