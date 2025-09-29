Šokujúci výsledok. Ktorý spotrebič žerie viac elektriny – rúra alebo fritéza? Odpoveď vás prekvapí

Horúcovzdušné fritézy sa za posledné roky stali veľkým trendom. Výrobcovia ich propagujú ako zdravšiu a úspornejšiu alternatívu k tradičným rúram. Pravda je však taká, že ani jeden spotrebič nie je vo všetkých prípadoch lepší. Rozdiel v spotrebe elektriny závisí najmä od množstva jedla, ktoré pripravujete, od konkrétneho modelu spotrebiča a od spôsobu jeho používania.
Ako fungujú rúra a fritéza?
- Elektrická rúra má väčší vnútorný priestor, obvykle 50–70 litrov. Zohriatie celého objemu trvá dlhšie a spotrebuje viac energie. Jej výhodou je, že dokáže naraz upiecť viac jedla, a to aj väčších rozmerov – napríklad celé kurča, kačicu alebo viac plechov koláčov.
- Horúcovzdušná fritéza je podstatne menšia, väčšinou s objemom 2–6 litrov. Priestor sa rýchlo nahreje, a preto pracuje úspornejšie. Hodí sa hlavne na menšie porcie a rýchle jedlá – napríklad hranolky, mäso, zeleninu alebo menšie koláče.
Spotreba elektriny v praxi
- Fritéza má nižší príkon (zvyčajne 1 200 – 1 800 W), preto spotrebuje menej energie, ak pripravujete menšie množstvo jedla. Jedlo je hotové rýchlejšie, takže čas prevádzky je kratší.
- Rúra má vyšší príkon (bežne 2 000 – 3 500 W), a keďže zohrieva väčší priestor, jej spotreba je na jeden cyklus vyššia. Ak však využijete celý vnútorný objem a pripravíte viac jedál naraz, môže byť výsledná spotreba na porciu výhodnejšia než pri viacerých cykloch vo fritéze.
Príklad:
- 20 minút pečenia v fritéze s príkonom 1 500 W spotrebuje približne 0,5 kWh.
- 60 minút pečenia v rúre s príkonom 2 500 W spotrebuje asi 2,5 kWh.
Z toho vyplýva, že pri malých dávkach vyhráva fritéza, no pri väčších množstvách môže rúra vyjsť v prepočte na jednu porciu lacnejšie.
Limity horúcovzdušnej fritézy
Hoci je fritéza praktická a úsporná, má obmedzenú kapacitu. Ak potrebujete pripraviť jedlo pre štyroch či viacerých ľudí, často musíte piecť na viackrát. Tým sa predlžuje čas a zvyšuje spotreba. Navyše, väčšie kusy mäsa alebo veľké zapekané jedlá sa do fritézy jednoducho nezmestia.
Kedy je výhodnejšia rúra
- keď pripravujete väčšie množstvá jedla naraz
- keď pečiete objemnejšie pokrmy, ktoré by sa do fritézy nezmestili
- keď chcete využiť viac plechov súčasne – napríklad mäso, prílohy aj zeleninu
Aj keď má rúra vyšší príkon, efektívne využitie priestoru môže spotrebu vykompenzovať.
Ako šetriť energiu pri oboch spotrebičoch
- Nepredhrievajte zbytočne dlho. Rúru aj fritézu zapínajte až vtedy, keď ju naozaj potrebujete.
- Využívajte celé vnútro rúry. Ak už rúru zapnete, pripravte viac jedál naraz.
- Jedlo nechajte dôjsť zvyškovým teplom. Často stačí vypnúť spotrebič pár minút pred dopečením.
- Vyberte si správnu veľkosť spotrebiča. Ak varíte len pre seba, menšia fritéza vám ušetrí peniaze aj miesto.
Záver: neexistuje jednoznačný víťaz
- Horúcovzdušná fritéza je úspornejšia a rýchlejšia pri malých porciách. Hodí sa pre jednotlivcov alebo dvojice.
- Elektrická rúra je praktickejšia pri väčších jedlách a pri varení pre viac ľudí. V prepočte na porciu môže byť dokonca výhodnejšia než opakované používanie fritézy.
Najlepšia stratégia je využiť oba spotrebiče podľa situácie. Fritézu na malé rýchle pokrmy a rúru na väčšie rodinné varenie.