Šokujúca pravda o vajciach. Prečo ich nemáte hneď vyhadzovať po dátume spotreby?

Vajcia patria medzi najpoužívanejšie potraviny v kuchyni. Nájdeme ich v takmer každej chladničke, no len málokto presne vie, ako dlho si dokážu udržať čerstvosť. Mnohí ich vyhadzujú hneď po dátume minimálnej trvanlivosti uvedenom na obale, no často je to predčasné a zbytočné plytvanie. V skutočnosti totiž môžu byť stále vhodné na konzumáciu aj niekoľko dní, ba dokonca týždňov po tomto dátume.
Vajcia sú mimoriadne všestranné – dajú sa variť, smažiť, zapekať, použiť do koláčov či dezertov a majú v kuchyni nezastupiteľné miesto. Aby nám však poslúžili čo najlepšie, je dôležité vedieť, ako ich správne skladovať a ako zistiť, kedy je ešte bezpečné ich použiť a kedy už nastal čas rozlúčiť sa s nimi.
Video: Ako skladovať vajcia, aby vydržali dlhšie
Prečo je chlad taký dôležitý
Najväčším nepriateľom vajec je kolísanie teploty. Ak sú uložené v chladničke, vydržia čerstvé približne 3 až 5 týždňov od dátumu balenia. Ideálne je ponechať ich v pôvodnom kartónovom obale a uložiť čo najhlbšie do chladničky, kde je teplota stabilná. Naopak, dvierka chladničky sú tým najhorším miestom – pri každom otvorení dochádza k teplotným výkyvom, čo skracuje ich trvanlivosť.
Dátum minimálnej trvanlivosti uvedený na obale je len orientačný. Vajíčko môže byť použiteľné aj po jeho uplynutí, pokiaľ bolo uchovávané v chlade a v suchu. Pravdou však je, že postupne stráca kvalitu – bielok sa stáva redším, žĺtok je menej pevný a celé vajce pôsobí vodnatejšie. To však ešte nemusí znamenať, že je pokazené.
Tip: zmrazovanie vajec
Ak si nakúpite vajcia do zásoby, môžete ich uskladniť aj v mrazničke. Pozor však – nikdy ich nemrazte v škrupine. Najlepšie je vajcia rozšľahať, prípadne oddeliť bielky a žĺtky a zamraziť ich zvlášť. Takto vydržia aj celý rok, hoci s miernou stratou kvality.
Ako overiť, či je vajce ešte dobré
Existuje niekoľko jednoduchých domácich testov, ktoré vám napovedia, či vajce môžete bez obáv použiť:
Test s vodou – naplňte pohár studenou vodou a vložte doň vajce.
- Ak klesne na dno a zostane ležať, je úplne čerstvé.
- Ak sa postaví, ale ostane pod hladinou, je staršie, no stále jedlé.
- Ak vypláva na povrch, je čas ho vyhodiť.
Rozklepnutie na tanier – čerstvé vajce má jasný žĺtok a bielok, ktorý sa neroztečie. Ak cítiť nepríjemný zápach alebo vidieť zvláštne sfarbenie, vajce už nie je bezpečné.
Kontrola škrupiny – prasknutá, vlhká alebo plesnivá škrupina môže signalizovať zlé skladovanie alebo skazu. V takom prípade buďte obzvlášť opatrní.
Staršie vajcia majú tiež svoje výhody
Možno vás prekvapí, že ani menej čerstvé vajcia nemusia byť na zahodenie. Naopak – na určité jedlá sú dokonca vhodnejšie. Napríklad na varenie vajec natvrdo sú ideálne, pretože sa po uvarení jednoduchšie lúpajú. Rovnako dobre poslúžia do palaciniek, zapečených jedál alebo miešaných vajec.
Naopak, pri príprave pošírovaných či stratených vajec, kde je dôležitá pevnosť bielka, siahnite po čo najčerstvejších kusoch. Platí to aj pri pečení, kde čerstvé vajcia pomôžu cestu lepšie nakysnúť a dodajú mu nadýchanú štruktúru.
Záver: Neplytvajte zbytočne
Ak vajcia skladujete správne, môžu vydržať dlhšie, než si myslíte. Nepodliehajte preto hneď dátumu na obale – spoľahnite sa radšej na jednoduché testy a vlastné zmysly. Pokiaľ vajce nepláva, nezapácha a vyzerá v poriadku, pokojne ho použite.
Vyhadzovanie vajec hneď po dátume minimálnej trvanlivosti je často len zbytočným plytvaním. Stačí trocha pozornosti a vajcia vám budú spoľahlivo slúžiť aj celé týždne.