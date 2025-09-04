Šokujúca pravda o strúhanom syre. To, čo si sypete na cestoviny, by ste v jedle určite nečakali

Strúhaný syr v balení je pre mnohých ľudí lákavou skratkou – otvoríte sáčok a môžete ho hneď nasypať na cestoviny, pizzu či zapekané jedlá. Je to rýchle, pohodlné a bez strúhadla. No nie každý si uvedomuje, že takýto syr sa od klasického syra v kuse predsa len trochu líši.
Prečo výrobcovia pridávajú ďalšie látky?
Aby sa hoblinky syra v sáčku nezlepili do jednej hrudky, musia výrobcovia použiť tzv. separačné látky. Najčastejšie ide o:
- škrob (napr. kukuričný alebo zemiakový)
- celulózu (E460) – jemne spracovanú rastlinnú vlákninu
Tieto prísady nie sú nebezpečné – celulóza je bežná potravinárska prísada, ktorú telo nedokáže stráviť a prirodzene ju vylúči. Slúži teda len na to, aby sa syr v balení nespojil.
Konzervanty a farbivá
Niektoré značky používajú aj natamycín (E235), prírodnú látku proti plesniam. Nájdeme ho aj na povrchu niektorých tvrdých syrov, napríklad eidamu. V povolených množstvách je bezpečný, no kuchári upozorňujú, že môže ovplyvniť topenie syra.
Ďalšou bežnou zložkou je annatto (E160b) – prírodné farbivo získané zo semien tropickej rastliny. Dodáva syru atraktívnejšiu farbu, aby pôsobil čerstvejšie.
Chuť a kvalita
Chuť strúhaného syra sa môže mierne líšiť od čerstvo nastrúhaného bloku. Škrob a celulóza totiž ovplyvňujú jeho textúru a aj spôsob, akým sa syr roztápa. Preto kuchári často odporúčajú kúpiť syr v kuse a nastrúhať si ho doma – výsledok býva aromatickejší a lepšie sa spája s jedlom.
Cena a trvanlivosť
- Cena: Strúhaný syr býva drahší – zaplatíte za spracovanie a balenie. Rozdiel môže byť 20–30 %.
- Trvanlivosť: Po otvorení balenia sa syr kazí rýchlejšie než blok. Dôvodom je väčší povrch hobliniek, ktorý je náchylnejší na kontakt s baktériami. Preto je dobré spotrebovať ho čo najskôr.
Ako vybrať kvalitnejší strúhaný syr?
Ak už siahate po syre v sáčku, sledujte tieto veci:
- Zloženie – najlepšie je, keď obsahuje len mlieko, soľ a kultúry. Pridané látky by mali byť uvedené a nemali by tvoriť veľký podiel.
- Obsah tuku – ak je príliš nízky, syr môže pôsobiť „odľahčene“, ale aj chuťovo chudobnejšie.
- Balenie – voľte menšie, aby ste syr stihli rýchlo spotrebovať.
Najlepšie riešenie
Ak chcete mať istotu v kvalite a chuti, siahnite po klasickom kuse syra a nastrúhajte si ho doma. Zaberie to len pár minút a výsledok je vždy intenzívnejší – bez kompromisov. Navyše si sami rozhodnete, koľko a aký syr použijete.
Zhrnutie: Strúhaný syr z obchodu je bezpečný a legálne vyrábaný produkt. Obsahuje prísady, ktoré zabraňujú zlepeniu a plesniam, no môžu mierne ovplyvniť chuť a topenie. Najlepšou voľbou z hľadiska kvality ostáva syr v kuse, ktorý si nastrúhate čerstvo doma.