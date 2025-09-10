Šok v Panamskom zálive. Prírodný cyklus sa zrútil, ryby hladujú a rybári márne vyplávajú na more

Vedci zo Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) oznámili prekvapivý objav: v Panamskom zálive sa prvýkrát za približne 40 rokov nedostavil tzv. upwelling – proces, pri ktorom sa zo studených oceánskych hlbín vynára na povrch voda bohatá na živiny. Ide o jav, ktorý je pre tropické ekosystémy kľúčový a doteraz sa opakovane spúšťal počas obdobia sucha.
Ako upwelling funguje
Upwelling bežne nastáva od decembra do apríla, keď severovýchodné pasáty odtláčajú teplú povrchovú vodu od pobrežia a na jej miesto stúpa studená voda z hlbín. Táto voda prináša živiny, ktoré podporujú rast fytoplanktónu – základnej zložky morského potravinového reťazca. Vďaka tomu sa v Panamskom zálive tradične darí rybolovu a ekosystém zostáva stabilný.
Čo sa stalo v roku 2024?
Podľa dát zo satelitov, výskumných lodí a meracích staníc vedci zistili, že upwelling tento rok zlyhal. Severné pasáty boli nezvyčajne slabé a nedokázali vytiahnuť studené vody na povrch. Výsledkom bolo, že:
- povrchová teplota mora zostala zvýšená
- koncentrácia chlorofylu klesla, čo svedčí o nižšej produkcii fytoplanktónu
To znamená, že základ potravinového reťazca mal k dispozícii menej živín než obvykle.
Prečo je to dôležité
Upwelling v Panamskom zálive je stabilný proces, ktorý fungoval celé desaťročia. Vedci preto považujú jeho výpadok za významný varovný signál. Podľa štúdie publikovanej v časopise PNAS môže ísť o dôsledok širších klimatických zmien a atmosférických javov, ako je El Niño, ktoré ovplyvňujú silu vetrov a stabilitu oceánskych prúdov.
Odborníci upozorňujú, že ak by sa podobné zlyhania stali častejšie, mohlo by to mať vážne následky na ekosystémy aj na komunity, ktoré sú na nich závislé.
Vedci momentálne sledujú, či sa upwelling vráti v ďalšom období sucha. Jeho neprítomnosť v roku 2024 je historickou udalosťou a jasným signálom, že aj dlhodobo stabilné prírodné procesy môžu byť narušené zmenami klímy.