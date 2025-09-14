Šok pre seniorov za volantom: EÚ od 2025 mení pravidlá, vodičák už nebude samozrejmosťou!

Debata o tom, dokedy je človek schopný bezpečne šoférovať, sa v Európskej únii dostáva čoraz viac do popredia. Štatistiky jasne ukazujú, že s pribúdajúcim vekom sa môžu zhoršovať reakcie vodiča, zrak aj schopnosť dlhšie sa sústrediť. To všetko priamo súvisí s rizikom nehôd. Európska komisia preto pripravuje zmeny, ktoré by od roku 2025 mohli zaviesť jednotnejšie pravidlá pre všetky členské štáty. Diskutuje sa najmä o pravidelných lekárskych kontrolách, ale aj o tom, či má existovať horná veková hranica pre držiteľov vodičských preukazov.
Prečo je táto téma taká aktuálna?
Európa starne. To, čo bolo pred pár desaťročiami výnimkou, je dnes bežnou realitou – za volantom čoraz častejšie sedia aj ľudia nad 65 rokov. A tento trend bude pokračovať. Mnohí seniori sú aj v pokročilom veku aktívni, majú dobré reflexy a šoférovanie im nerobí problém. U iných sa však zhoršenie zdravotného stavu prejaví skôr.
Práve preto je diskusia taká citlivá. Nedá sa jednoducho povedať, že vek = nebezpečenstvo. Každý človek starne inak. Úlohou EÚ je nájsť rovnováhu: ochrániť bezpečnosť na cestách, no zároveň neobmedzovať zbytočne tých, ktorí sú stále plne spôsobilí šoférovať a pre ktorých je auto symbolom slobody a nezávislosti.
Slovenská prax: čo platí dnes?
Slovensko patrí k štátom, kde systém pravidelných lekárskych kontrol už funguje dlhšie. Zákon stanovuje tieto povinnosti:
- od 65 rokov je vodič povinný mať potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti,
- kontroly sa opakujú spravidla každých 5 rokov, no presné lehoty určuje legislatíva,
- po 70-ke sa prehliadky sprísňujú, často sú každé 2 roky,
- vodič musí mať doklad o zdravotnej spôsobilosti kedykoľvek k dispozícii a na vyžiadanie ho predložiť policajtom, v niektorých prípadoch ho musí nosiť priamo v aute.
Kľúčové je, že o spôsobilosti rozhoduje lekár, nie len dátum v kalendári. Ak má senior dobrý zdravotný stav a prejde všetkými vyšetreniami, môže pokračovať v šoférovaní aj po 75-ke či 80-ke.
Čo navrhuje Európska únia?
Situácia v jednotlivých krajinách je dnes rozdielna. Napríklad vo Francúzsku alebo v Taliansku neexistuje povinnosť pravidelných kontrol pre seniorov, alebo je nastavená veľmi voľne. Európska únia chce preto vytvoriť jednotný rámec. Ten by mohol zahŕňať:
- povinné lekárske prehliadky od určitého veku vo všetkých členských štátoch,
- testy reakčného času, zraku a sluchu, aby sa overila schopnosť rýchlo reagovať na nečakané situácie,
- povinnosť nosiť pri sebe potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, podobne ako to funguje už dnes na Slovensku.
Aj keď sa v debatách objavuje návrh, že po dosiahnutí určitého veku by sa vodičák automaticky odoberal, v praxi to nie je realistické. Skôr sa očakáva, že rozhodujúce bude individuálne posúdenie zdravotného stavu každého vodiča.
Bude sa musieť Slovensko prispôsobiť?
Pre našu krajinu by nové pravidlá neznamenali žiadnu zásadnú revolúciu. Systém pravidelných kontrol máme zavedený už teraz. Zmeny by sa mohli týkať len menších detailov – napríklad iného intervalu medzi prehliadkami alebo doplnenia o nové testy, ktoré odhalia riziká, ako je spomalená reakcia či problémy s periférnym videním.
Nemajú sa seniori báť?
Nie. Cieľom pripravovanej legislatívy nie je „odrezať“ starších ľudí od volantu. Ide o to, aby na cestách nesedeli za volantom osoby, ktorých zdravotný stav už nezaručuje bezpečnú jazdu. Naopak, pre mnohých môže nový systém priniesť aj výhodu – oficiálne potvrdenie od lekára, že sú stále schopní šoférovať, môže rozptýliť predsudky okolia.
Záver: bezpečnosť a zdravý rozum na prvom mieste
Ak patríte medzi starších vodičov, ktorí pravidelne chodia na lekárske prehliadky a sledujú svoj zdravotný stav, nemusíte sa obávať. Vek ako číslo nie je dôvodom na stratu vodičského preukazu. Rozhoduje to, ako ste na tom aktuálne so zdravím.
Európska snaha o zjednotenie pravidiel má priniesť viac bezpečnosti aj spravodlivosti. Ak nové opatrenia potvrdia, že seniori na Slovensku patria medzi zodpovedných vodičov, môže to byť dobrá správa pre všetkých – pre samotných šoférov, ich rodiny aj ostatných účastníkov premávky.