So šípkovou, či s kapustou? Tento poklad má viac vitamínu C ako pomaranč

Keď sa jesenné kríky sfarbia dočervena, príroda nám ponúka malý zázrak – šípky. Tieto plody divej ruže sú jedným z najbohatších prírodných zdrojov vitamínu C, no skrývajú v sebe aj množstvo ďalších prospešných látok. Vďaka nim podporujú imunitu, pomáhajú telu zvládať chladné dni a v kuchyni z nich možno vykúzliť omáčku, ktorá vonia tradíciou i domovom.
Malé plody s veľkou dávkou sily
Na prvý pohľad vyzerajú nenápadne, no vo vnútri ukrývajú obrovskú výživovú hodnotu. V čerstvých šípkach sa nachádza 200 až 1 000 mg vitamínu C na 100 g, v závislosti od druhu a miesta, kde rastú. To znamená, že môžu obsahovať aj 20- až 30-násobne viac vitamínu C než pomaranč (ktorý má približne 50 mg na 100 g).
Okrem toho sú šípky zdrojom vitamínov A, K a B, obsahujú flavonoidy, karotenoidy a antioxidanty, ktoré pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom. Pravidelná konzumácia čajov, sirupov či marmelád z týchto plodov podporuje imunitný systém, prispieva k lepšej regenerácii organizmu a môže zmierňovať mierne zápalové procesy.
Niektoré výskumy tiež naznačujú, že extrakty zo šípok môžu priaznivo pôsobiť na pokožku a pomáhať pri tvorbe kolagénu, čo spomaľuje starnutie. Aj preto je šípkový olej obľúbený v kozmetike.
Prečo sa oplatí siahnuť po šípkach?
- Podporujú imunitu a obranyschopnosť organizmu.
- Obsahujú antioxidanty, ktoré chránia bunky pred poškodením.
- Pomáhajú telu zvládať únavu a stres.
- Môžu priaznivo pôsobiť na pokožku a tvorbu kolagénu.
- Majú jemne sladkastú a sviežu chuť, ktorá sa hodí do slaných aj sladkých jedál.
Kedy a ako šípky zbierať?
Najvhodnejší čas na zber je od septembra do konca októbra. Po prvých mrazoch plody mierne zmäknú a získajú jemnejšiu chuť. Zbierajte len sýtočervené, pevné šípky bez známok plesne či poškodenia.
Doma ich rozrežte, odstráňte semienka a chĺpky, pretože môžu dráždiť pokožku alebo sliznicu. Potom ich môžete spracovať čerstvé, uvariť, rozmixovať alebo usušiť.
Sušené šípky sú výborné na čaj, ktorý v zime zahreje a pomôže doplniť vitamíny. Ak ich chcete použiť v kuchyni, siahnite po šípkovej marmeláde – zachová si časť živín a má príjemne kyslastú chuť.
Šípková omáčka – chuť jesene na tanieri
Šípková omáčka je jedným z tradičných pokladov českej kuchyne a čoraz viac si nachádza miesto aj na slovenských stoloch. Je zamatovo jemná, voňavá po korení a víne, a dokonale dopĺňa mäsité pokrmy – najmä zverinu, hovädzie, králičie či kuracie mäso.
Potrebujete:
- 150 g očistených šípok (môžu byť aj sušené, vtedy ich predvarte)
- 200 ml vývaru
- 100 ml červeného vína
- lyžicu hladkej múky na zahustenie
- cukor, soľ, čierne korenie
- štipku škorice, klinček, kúsok citrónovej kôry
Postup:
- Očistené šípky povarte domäkka a rozmixujte na hladké pyré.
- V hrnci pripravte svetlú zápražku, zalejte ju vývarom a pridajte pyré aj víno.
- Dochucujte korením, cukrom a soľou.
- Nechajte omáčku jemne prebublávať asi 10 minút, aby sa chute prepojili.
Ak máte výpek z mäsa, pokojne ho pridajte – omáčka tak získa ešte plnšiu chuť.
Tip: Ak nemáte čerstvé šípky, pokojne použite šípkovú marmeládu – výsledná chuť bude jemnejšia, no stále výrazná a voňavá.
Ako ju servírovať?
Najlepšie sa hodí k zverine, ale výborne dopĺňa aj hovädzie, králičie či kuracie mäso. Klasickou prílohou sú houskové knedlíky, no ak chcete niečo ľahšie, môžete ju skúsiť aj s cestovinami alebo ryžou.
Je to jedlo, ktoré v sebe spája chuť domova, tradíciu a zároveň aj kúsok zdravia.
Návrat k tradícii
Šípková omáčka je viac než len recept – je to spomienka na časy, keď sa varilo pomaly a s láskou. Pripomína, že aj obyčajné dary prírody môžu byť neuveriteľne hodnotné.
Šípky sú dôkazom, že zdravie, chuť a tradícia môžu ísť ruka v ruke. A keď si k tanieru pridáte pohár červeného vína a zapálite sviečku, zažijete tú najkrajšiu podobu jesene – pokoj, vôňu domova a chuť, ktorá hreje.