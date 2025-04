Smrdí vám práčka? Na vine môže byť tento prací gél! Opravári varujú: Prestaňte ho používať, inak vás čakajú veľké problémy

Keď sa pustíme do prania, naším cieľom je dosiahnuť, aby bielizeň nádherne voňala a bola dôkladne vypratá. Určite sa však zhodneme, že ak z práčky vychádza podivný zápach, je tento efekt prakticky nemožné dosiahnuť. Možno ste si už aj vy všimli, že niekedy práčka zapácha, hoci ju používate pravidelne a dávate do nej len overené pracie prostriedky. Mnohí ostanú v takom prípade zaskočení a začnú hľadať dôvod, prečo sa to deje. V skutočnosti ide väčšinou o celkom bežný problém spojený s údržbou spotrebiča a niekedy tiež so zvoleným pracím gélom.