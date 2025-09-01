Smažíte zemiakové placky správne? Tento jednoduchý trik zabráni, aby sa napili oleja

Zemiakové placky patria medzi najobľúbenejšie jedlá našej kuchyne. Ich vôňa sa nesie celým bytom a len málokto dokáže odolať chrumkavému kúsku hneď po vybratí z panvice. Nie vždy sa však podaria tak, ako by sme si predstavovali. Niekedy sú ťažké, mastné a bez typickej kôrky. Pritom stačí poznať malý trik, ktorý spôsobí, že placky zostanú krásne zlatisté a nepohlcujú zbytočne tuk zo smaženia.
Základ receptu je jednoduchý, no ľahko sa dá pokaziť
Na prvý pohľad ide o veľmi jednoduché jedlo. Potrebujeme len zemiaky, vajíčko, múku a koreniny. No práve postup a správne zaobchádzanie so surovinami rozhoduje o tom, či na tanieri skončí voňavá a chrumkavá pochúťka, alebo hutná, mastná placka.
Najväčším nepriateľom sú prebytočné tekutiny v zemiakoch. Ak sa ich nezbavíme, cesto bude riedke a pri smažení sa bude doslova „napiť“ oleja.
Ako pripraviť zemiaky
Na placky sú ideálne zemiaky so stredným obsahom škrobu – nie príliš mladé, ale ani tie, ktoré už ležia v pivnici celé mesiace. Obsah škrobu zabezpečí správnu konzistenciu cesta.
Zemiaky najprv ošúpte a nastrúhajte alebo pomeľte. Potom je potrebné ich poriadne vyžmýkať, aby sme odstránili čo najviac vody. Ak chcete zabrániť tomu, aby zemiaky zhnedli, môžete ich krátko zaliať horúcim mliekom.
Do vyžmýkaných zemiakov pridajte vajíčko a trochu múky. Klasickú múku možno nahradiť krupicou či strúhankou, vďaka čomu budú placky ešte chrumkavejšie.
Trik s alkoholom – tajomstvo ľahších placiek
Málokto vie, že cestu pomôže odolať nadmernému nasiaknutiu olejom aj kvapka tvrdého alkoholu. Stačí pridať malú lyžičku rumu, vodky alebo iného vysokopercentného alkoholu. Nemusíte sa obávať, že by placky chutili po alkohole – ten sa pri smažení rýchlo odparí. Tento trik je úplne bezpečný, takže si placky môžu dopriať aj deti a vy po nich môžete pokojne šoférovať.
Smažiť, nie piecť
Niektorí ľudia sa snažia šetriť tuk a volia pečenie placiek v rúre. Pravdou však je, že takýto výsledok sa s tradičným smažením porovnať nedá. Rúra pracuje s horúcim vzduchom, zatiaľ čo placky pri kontakte s horúcim tukom získavajú typickú chrumkavú kôrku a jedinečnú chuť. Ak vám ide o menej kalórií, riešením je pripraviť menšie porcie, nie meniť spôsob tepelnej úpravy.
Aký tuk použiť?
Na smaženie sa najviac hodí klasická bravčová masť. Dodá plackám nezameniteľnú chuť, akú olej nikdy nedosiahne. Ak masť nepoužívate, môžete siahnuť po kvalitnom repkovom alebo slnečnicovom oleji.
Rovnako dôležitá je aj panvica. Najlepšie sa osvedčila nerezová panvica, v ktorej sa placky krásne dopečú do zlatista.
Teplota oleja rozhoduje
Placky nikdy nevkladajte do studeného oleja. Tuk musí byť rozohriaty, aby sa povrch ihneď zatiahol a nevsiakol prebytočný tuk. Smažte na stredne vysokej teplote – ani príliš horúcej, lebo by sa placky rýchlo spálili, ani príliš nízkej, inak sa stanú mastnými. Každú stranu nechajte smažiť približne 2 až 3 minúty, kým nezískajú krásnu zlatú farbu.
Obmeny klasických placiek
Tradičný recept možno ľahko obmeniť. Časť zemiakov môžete nahradiť inou zeleninou – napríklad cuketou, mrkvou alebo patizónom. Pre ešte lepšiu krehkosť môžete pridať namočené ovsené vločky.
Výbornou voľbou je aj obohatenie cesta kúskami slaniny, salámy alebo hubami. Placky chutia skvelo aj s kyslou kapustou.
Zemiakové placky chutia najlepšie hneď po dosmažení. Netreba čakať, kým sa usmaží celá dávka – prvé kúsky podávajte okamžite, aby nestratili svoju krehkosť. Ak by ste ich nechali stáť, zmäknú a gumená konzistencia by bola veľkou škodou. A úprimne – komu by sa chcelo odolávať tej vôni, keď sa už prvé kúsky usmievajú z taniera?