Slovenskí záhradkári, dajte si pozor na nedeľné kosenie trávy! Môže vás vyjsť poriadne draho

Predstavte si typickú nedeľu. Pre väčšinu ľudí je to čas, keď si konečne môžu dopriať trochu pokoja, posedieť s rodinou pri obede, ugrilovať si niečo chutné alebo si vychutnať šálku kávy na terase. Lenže pohoda sa môže veľmi rýchlo zmeniť na nepríjemnosť, ak sa z vedľajšieho dvora ozve hlučná kosačka, krovinorez či motorová píla. Hoci by sa mohlo zdať, že ide len o drobný susedský konflikt, v skutočnosti si tým môžete privodiť aj problémy so zákonom a peňažnú pokutu.
Zákon mlčí, ale obce konajú
Na Slovensku neexistuje jednotný štátny zákon, ktorý by celoplošne zakazoval kosenie alebo iné hlučné práce počas nedele. V susednom Rakúsku či Nemecku sú podobné obmedzenia úplne bežné a prísne dodržiavané, no u nás sa táto otázka necháva na rozhodnutie jednotlivých miest a obcí.
A práve samosprávy často využívajú svoju právomoc a prijímajú všeobecne záväzné nariadenia (VZN). Tie určujú pravidlá správania obyvateľov na ich území – od zákazu rušenia nočného pokoja až po obmedzenia týkajúce sa víkendov a sviatkov. V praxi to znamená, že to, čo je v jednej obci dovolené, môže byť o pár kilometrov ďalej zakázané.
Prečo sa obmedzuje nedeľná práca?
Zmyslom týchto opatrení nie je šikanovať obyvateľov, ale zabezpečiť rovnováhu medzi slobodou človeka a právom ostatných na oddych. Nedeľa je tradične vnímaná ako deň pokoja a regenerácie – preto sa obce snažia eliminovať hlučné aktivity. Zakázané alebo obmedzené nie je len kosenie trávy, ale aj používanie krovinorezov, motorových píl, cirkulárok či iných strojov, ktoré dokážu narušiť nedeľnú pohodu.
Ako je to v konkrétnych mestách?
Niektoré slovenské samosprávy už pravidlá nastavili veľmi jasne. Napríklad Piešťany či Trenčín majú vo svojich vyhláškach uvedené, že počas nedele a sviatkov je používanie hlučných strojov zakázané alebo časovo obmedzené. V Piešťanoch musia kosačky aj píly popoludní odpočívať. Podobne postupujú aj viaceré menšie obce, najmä na západnom Slovensku, kde sa stále kladie dôraz na tradičný vidiecky pokoj.
Pre obyvateľov to znamená, že ak pravidlá nerešpektujú, riskujú nielen pohoršenie susedov, ale aj finančnú sankciu.
Pokuty nie sú symbolické
Porušenie vyhlášky sa považuje za priestupok proti verejnému poriadku. Výška pokuty sa môže líšiť podľa obce, ale vo všeobecnosti sa pohybuje od niekoľkých desiatok eur až po stovky. Opakované porušenie alebo ignorovanie výziev môže viesť k ešte vyšším sankciám. Kontrolu pritom vykonávajú mestskí a obecní policajti alebo poverení úradníci.
A pozor – neznalosť neospravedlňuje. Ak sa budete brániť tým, že o vyhláške neviete, pravdepodobne vám to nepomôže.
Ako si ušetriť nepríjemnosti?
Najrozumnejším riešením je venovať pár minút tomu, aby ste si overili miestne pravidlá. Každé mesto a obec má svoje VZN zverejnené na oficiálnych webových stránkach, na úradnej tabuli alebo priamo na obecnom úrade. Ak sa na tieto informácie pozriete vopred, vyhnete sa nielen pokute, ale aj zbytočným konfliktom so susedmi.
Komunikácia je základ
Aj keď pravidlá v obci nedeľné kosenie priamo nezakazujú, dobré susedské vzťahy stojí za to chrániť. Niekedy stačí jednoduchá dohoda – povedať susedovi, kedy plánujete kosiť, alebo si od neho vypočuť, čo mu najviac prekáža. Možno zistíte, že mal práve v pláne popoludňajší spánok, alebo má malé dieťa, ktoré vtedy odpočíva.
Ak sa podarí nájsť kompromis, všetkým sa bude žiť lepšie. Nakoniec, pokojná nedeľa je pre väčšinu z nás cennejšia ako dokonale upravený trávnik.
Zhrnutie: Kosiť v nedeľu nemusí byť všade zakázané, ale v mnohých obciach vám za to hrozí pokuta. Najlepšou prevenciou je overiť si pravidlá a rešpektovať susedov. Vyhnete sa tak nielen nepríjemným konfliktom, ale aj mastnej sankcii.