Slováci začali dávať do záchoda sáčok na odpad. Má to prekvapivý účel, ktorý si nevedia vynachváliť

Slováci prišli s netradičným postupom, ktorý začína vzbudzovať čoraz väčšiu pozornosť: do záchodovej misy totiž umiestňujú obyčajné vrecko na odpadky. Na prvý pohľad to môže pôsobiť zvláštne, no mnohí užívatelia si tento „zlepšovák“ pochvaľujú a tvrdia, že im pomohol predísť či vyriešiť upchatie toalety. Poďme sa pozrieť na dôvody, prečo by ste tento postup možno mali vyskúšať aj vy, ako aj na niekoľko overených spôsobov, čo robiť, keď už k upchatiu dôjde.