Slováci stále nevedia správne používať mikrovlnku. Tanier horúci, jedlo studené. V čom spočíva problém a ako ho odstrániť?

Nesprávne rozloženie jedla Ak máte na tanieri väčšie kusy jedla nahromadené v strede, môže sa stať, že časti umiestnené v okrajovej zóne zostanú nedostatočne zohriate. Podobne to platí aj pre hustejšie polievky či omáčky, ktoré sa navrchu ohrievajú rýchlejšie, no vo vnútri môžu byť stále studené.

Umiestnenie taniera v mikrovlnke

Častou chybou je klásť tanier vždy do stredu, kde sa pri rotácii menej pohybuje. Elektromagnetické vlny potom nemajú možnosť preniknúť do všetkých častí jedla rovnako. Dôležité je položiť tanier skôr k okraju otočného taniera v mikrovlnke, aby sa vlny dostali do pokrmu z rôznych uhlov a mohli ho zohriať po celej ploche.