Slováci robia vážnu chybu s elektrinou: Koncom roka 2025 sa to môže odraziť na účtoch

Ešte pred niekoľkými rokmi sa väčšina slovenských domácností príliš nezamýšľala nad tým, koľko elektriny minie. Účty boli relatívne stabilné a ceny energií sa zdali byť „nemennou“ položkou v rozpočte. Situácia sa však radikálne zmenila. Dnes je šetrenie energiami skôr nutnosťou než dobrovoľným rozhodnutím. A odborníci sa zhodujú, že návrat k nízkym cenám, aké sme poznali pred energetickou krízou, už pravdepodobne nikdy nepríde.
Dodávatelia hľadajú nové spôsoby, ako zarobiť
Na prvý pohľad sa môže zdať, že elektrina na európskych burzách výrazne zlacňuje – a je to pravda. Paradoxne sa však tento trend do koncových cien na Slovensku premieta len veľmi pomaly a opatrne. Dodávatelia totiž volia inú taktiku: namiesto toho, aby okamžite znížili faktúry domácnostiam, snažia sa získať vyšší zisk pomocou ponúk, ktoré na prvý pohľad vyzerajú výhodne.
Typickým príkladom sú ponuky na fixáciu cien elektriny. Mnohí spotrebitelia už dostali list alebo e-mail, kde ich dodávateľ vyzýva, aby si cenu elektriny „zafixovali“ na nasledujúce dva či tri roky. Ponuka pôsobí lákavo, najmä ak sa objaví v čase, keď ceny mierne klesnú.
Na prvý pohľad to vyzerá ako istota v neistých časoch. Realita je však iná – ak budú ceny ďalej klesať (čo ekonómovia a analytici očakávajú), zákazník, ktorý si cenu zafixoval, zaplatí v konečnom dôsledku viac, než ten, kto fixáciu odmietol.
Riziká ukryté v zmluvách
To však nie je všetko. Zmluvy o fixácii sú nastavené tak, aby chránili dodávateľa, nie spotrebiteľa. Ak by ste sa rozhodli zmluvu predčasne ukončiť, pripraviť sa musíte na vysoké sankcie. Tie sa môžu vyšplhať na stovky eur – a to aj v prípade bežnej domácnosti.
Tieto poplatky totiž reflektujú rozdiel, ktorý by dodávateľ utrpel medzi vašou fixovanou a aktuálnou (nižšou) cenou elektriny. Inými slovami – ak budete chcieť odísť, dodávateľ si nechá kompenzovať stratu priamo od vás.
Najčastejšie chyby v domácnostiach
Druhou vážnou chybou, ktorú Slováci robia, je neefektívne používanie domácich spotrebičov. Mnohí majú pocit, že najväčším „žrútom“ elektriny je chladnička, mraznička alebo práčka. Pravda je však taká, že značnú časť spotreby tvoria malé prístroje, ktoré používame denne – no často bez rozmyslu.
Jedným z najväčších „vinníkov“ je rýchlovarná kanvica. Aj keď je zapnutá iba krátko, pracuje s veľmi vysokým príkonom. Ak ju navyše naplníte viac, než potrebujete, pripravíte sa o desiatky kilowatthodín ročne.
Predstavte si jednoduchý príklad: uvaríte vodu na dve šálky čaju, no kanvicu naplníte až po okraj. Trvá to dlhšie, stojí vás to viac elektriny a rozdiel na faktúre možno neuvidíte hneď, no v priebehu roka sa môže nazbierať.
Ako šetriť pri používaní kanvice
- Odmieľajte si presné množstvo vody. Najjednoduchší trik je naliať vodu najskôr do šálky a až potom do kanvice.
- Pravidelne odstraňujte vodný kameň. Zanesená kanvica spotrebuje viac energie na ohrev.
- Nenechávajte vodu stáť. Ak ju prevaríte a nepoužijete, budete ju musieť ohrievať znova.
Tieto drobnosti sa môžu zdať zanedbateľné, no v súčte vedia ušetriť nemalé peniaze.
Čo z toho vyplýva?
Slováci dnes stoja pred dôležitou voľbou – buď naletia na lákavé ponuky dodávateľov a riskujú, že v nasledujúcich rokoch zaplatia viac, alebo budú trpezlivo sledovať vývoj cien a rozhodnú sa podľa situácie.
A popri tom by nemali zabúdať ani na každodenné drobnosti, ktoré robia veľký rozdiel. Už len zmena v spôsobe používania spotrebičov, najmä tých malých, dokáže znížiť účty za elektrinu o desiatky eur ročne.
Inými slovami – šetrenie energiami nie je len o dodávateľoch a cenách na burze, ale aj o našich zvykoch doma.