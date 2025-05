Slováci robia pri vyprážaní rezňov častú chybu. Z panvice majú razom hotovú pohromu

Vyprážanie patrí k najobľúbenejším metódam prípravy jedál na Slovensku. Vypražené rezne, chrumkavé hranolčeky či zelenina v cestíčku – to všetko neodmysliteľne patrí k nášmu jedálničku. Lenže mnohí z nás sa pri tomto procese stretávajú s nepríjemným problémom: olej na panvici začne peniť, prskať a z kuchyne sa zrazu stane malé bojisko.

Prečo vôbec olej na panvici pení?

Príčinou nepríjemného penenia, ktoré sprevádza často aj prudké prskanie horúceho oleja, je spravidla prítomnosť vody. Samotný olej by sa pri vyprážaní nemal vôbec peniť – robí to len vtedy, keď do styku s ním príde vlhkosť. Voda sa totiž v rozhorúčenom tuku okamžite začne odparovať a vytvára malé bublinky, ktoré na povrchu spôsobujú penu. Čím viac vody sa dostane do oleja, tým väčšia bude pena a tým viac sa zvyšuje riziko prskania.

Zásadná chyba: Nesprávna teplota oleja

Jednou z najčastejších chýb, ktorú robia ľudia pri vyprážaní rezňov a iných potravín, je nastavenie príliš nízkej alebo naopak veľmi vysokej teploty oleja. Ak je olej príliš studený, voda sa neodparí dostatočne rýchlo a namiesto chrumkavej kôrky získate len mäkký, nasiaknutý obal s množstvom peny na panvici.

Naopak, príliš vysoká teplota spôsobí rýchle spálenie jedla – rezne sú síce bez peny, no ostávajú pripálené a často aj chuťovo nepríjemné. Ideálna teplota vyprážania je preto približne 170 až 180 stupňov Celzia. Vďaka nej voda rýchlo zmizne, no zároveň jedlo nepripálite a získate krásne zlatistú kôrku.

Ako minimalizovať penenie? Pomôže prevencia

Ak chcete predísť peneniu a prskaniu oleja, je dôležité dôkladne pripraviť všetky suroviny:

Všetky potraviny dôkladne osušte . Mäso, zelenina a predovšetkým zemiaky by mali byť pred vložením na panvicu dokonale zbavené prebytočnej vody. Používajte papierové kuchynské utierky, ktoré absorbujú vlhkosť.

Nepreplňujte panvicu surovinami . Keď vložíte naraz príliš veľa jedla, zníži sa teplota oleja a zvyšuje sa pravdepodobnosť, že suroviny pustia vodu.

Používajte kvalitný olej určený na vyprážanie, napríklad repkový alebo slnečnicový, ktorý zvláda vysoké teploty a neprepáli sa rýchlo.

Zaujímavý trik proti peneniu: Korek od vína

Jeden menej známy, no veľmi efektívny trik, ktorý poznali už naše babičky, je hodiť do rozpáleného oleja obyčajný korkový uzáver od vína. Tento trik funguje prekvapivo dobre najmä pri vyprážaní rezňov. Korek totiž dokáže absorbovať malé množstvo vody a zabráni tým vytváraniu peny. Olej prestane bublať a vyprážanie bude oveľa bezpečnejšie a pohodlnejšie.

Pozor na bolestivé prskanie

Okrem peny trápi každého kuchára aj nepríjemné prskanie, pri ktorom z panvice vyletujú kvapôčky horúceho oleja. To sa deje najmä pri pridávaní nových potravín na panvicu. Opäť je vinníkom voda – stačí jediná kvapka, ktorá spôsobí, že horúci olej prudko vyšplechne.

Aby ste sa prskaniu účinne vyhli, pred každým použitím panvice ju dôkladne osušte. Vynikajúcou pomocou môže byť aj obyčajná kuchynská soľ. Ak ju nasypete na suchú panvicu ešte pred naliatím oleja, prípadné zvyšky vlhkosti jednoducho pohltí. Rovnakú schopnosť má aj troška obyčajného octu.

Keď budete dôsledne dbať na to, aby boli všetky potraviny aj panvica dokonale suché, minimalizujete riziko nepríjemných úrazov a nečakaného upratovania kuchyne.