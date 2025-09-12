Slováci prehliadajú najzdravší olej a zbytočne míňajú na iné. Ide pritom o veľkú chybu

V obchodoch dnes nájdeme desiatky druhov olejov a mnohí spotrebitelia sa nechávajú zlákať exotickými novinkami. Často však prehliadame olej, ktorý je cenovo dostupný, lokálne pestovaný a pritom patrí medzi najzdravšie na svete – repkový olej. Odborníci upozorňujú, že jeho pravidelná konzumácia prináša množstvo benefitov, ktoré by sme nemali podceňovať.
Jedlé oleje – téma, ktorá rozdeľuje
Jedlé oleje sú jednou z najdiskutovanejších tém v gastronómii aj vo výžive. Na pultoch obchodov dnes nájdeme desiatky druhov – od tradičných slnečnicových a repkových až po exotické oleje zo semien či orechov. Ešte pred niekoľkými rokmi bola ponuka oveľa chudobnejšia, no dnešný zákazník má k dispozícii obrovský výber. Paradoxne, práve tento nadbytok možností spôsobuje, že mnohí Slováci prehliadajú ten najcennejší olej, ktorý máme doslova doma pod nosom.
Fascinácia exotikou často zatieňuje zdravý rozum
Na trh pravidelne prichádzajú nové oleje – avokádový, tekvicový, konopný či kokosový. Každý z nich si okamžite nájde svojich priaznivcov, pretože reklama a marketing zdôrazňujú ich výnimočné vlastnosti. Počiatočné nadšenie však neraz vyprchá, keď sa ukáže, že olej nie je univerzálny alebo má svoje obmedzenia. V horšom prípade sa dokonca zistí, že ho používali nesprávne – napríklad na vysoké teploty, na ktoré vôbec nie je vhodný.
Popritom všetkom však Slováci dlhodobo zanedbávajú repkový olej – surovinu, ktorá sa pestuje priamo u nás, je cenovo dostupná a pritom patrí medzi najhodnotnejšie oleje na svete.
Prečo repkový olej podceňujeme?
Jedným z dôvodov je práve jeho „obyčajnosť“. Keďže je lacný a bežne dostupný, mnohí spotrebitelia ho nespravodlivo považujú za menejcenný. V skutočnosti je to však olej s výnimočným zložením a vedecky potvrdenými zdravotnými benefitmi.
Repkový olej obsahuje optimálny pomer omega-3 a omega-6 mastných kyselín, ktoré naše telo nevie samo vytvoriť. Tieto látky podporujú zdravie srdca, zlepšujú krvný obeh, pomáhajú znižovať hladinu cholesterolu a majú priaznivý účinok na celý kardiovaskulárny systém.
Repkový vs. olivový: porovnanie bez predsudkov
Mnohí z nás automaticky siahajú po olivovom oleji, pretože má povesť „prémiovej“ potraviny. Dováža sa zo Stredomoria a spája sa so zdravým životným štýlom. Je pravdou, že má vysoký dymový bod, takže sa hodí na smaženie aj fritovanie. Rovnako však výborne chutí v studenej kuchyni – do šalátov, dipov či marinád.
Lenže práve tu prichádza prekvapenie: repkový olej má podobne vysoký bod prepálenia ako olivový. Znamená to, že je rovnako vhodný na tepelnú úpravu jedál aj na studené použitie. Navyše, repkový olej často nájdeme aj v potravinách, ktoré kupujeme denne – v majonézach, dressingoch či margarínoch.
Vedecké odporúčania hovoria jasne
Zdravotné prínosy repkového oleja potvrdilo množstvo odborných štúdií. Napríklad americké zdravotnícke inštitúcie ho odporúčajú zaradiť do jedálnička všetkým vekovým kategóriám. Nemecká spoločnosť pre výživu (DGE) dokonca vytvorila potravinovú pyramídu špeciálne pre tuky a oleje, v ktorej sa repkový olej nachádza na najnižšom stupni. To znamená, že by mal tvoriť základ našej každodennej spotreby. Prekonal tak nielen slnečnicový či kukuričný olej, ale dokonca aj populárny olivový.
Návrat k „obyčajnému“ môže byť tou najlepšou voľbou
Ak teda hľadáte olej, ktorý je cenovo dostupný, všestranný a pritom prospešný pre zdravie, siahnite po repkovom. Netreba vždy podľahnúť módnym trendom a exotickým novinkám. Často totiž platí, že to najlepšie máme priamo doma.
Nabudúce, keď budete pripravovať šalát, piecť mäso alebo smažiť zeleninu, skúste použiť repkový olej. Uvidíte, že vaše telo aj vaša peňaženka vám poďakujú.